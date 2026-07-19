Christopher Nolan yapay zekayı “şeffaf Truva atı” olarak nitelendirdi

·27·Teknoloji
Christopher Nolan yapay zekayı “şeffaf Truva atı” olarak nitelendirdi

Hollywood'un en etkili yönetmenlerinden biri ve Oscar ödüllü Christopher Nolan, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesine karşı sert ve eleştirel bir tutum sergiledi. Şu sıralar yeni filmi “Odisseya” ile beyaz perdede büyük ilgi gören yönetmen, bu teknolojiyi insanlığa sunulan tehlikeli bir hediye olarak tanımladı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

HugoDécrypte YouTube kanalı için verdiği röportajda Nolan, yapay zekayı (AI) antik Yunan efsanelerindeki “Truva atı” ile karşılaştırdı. Ancak yönetmene göre bugünkü durum biraz farklı. “Bence yapay zeka öyle bir Truva atı ki, içinde Yunanlıların olduğunu herkes biliyor. Bu, şeffaf, camdan yapılmış bir ata benziyor” diyerek teknolojinin tehlikelerinin gizli olmadığına dikkat çekti.

Nolan'a göre, kariyeri boyunca kamuoyu, özellikle de genç nesil tarafından bu kadar sert bir şekilde reddedilen başka bir teknoloji görmedi. Yönetmen, gençlerin internetteki AI videolarına karşı olumsuz tutumunu ve bunları “AI slop” (yapay zeka çöplüğü) olarak adlandırmalarını sağlıklı bir şüphecilik belirtisi olarak değerlendirdi.

Teknolojik ilerleme ve yaratıcı güvenlik

Christopher Nolan sadece bir yönetmen olarak değil, aynı zamanda Amerika Yönetmenler Birliği (DGA) başkanı olarak da yapay zekaya karşı mücadelede aktif rol alıyor. 2023 yılında Hollywood'da gerçekleşen senarist ve oyuncu grevlerinde, üretken AI konusu ana gündem maddelerinden biriydi. Birlik, son sözleşmelerinde yaratıcıları bu teknolojinin tehditlerinden koruyan maddeler eklemeyi başardı.

Bilindiği üzere Nolan, teknolojilere karşı muhafazakar yaklaşımıyla tanınıyor. Akıllı telefon kullanmıyor ve dijital kameralar yerine geleneksel film şeridini tercih ediyor. “Odisseya” filmi, tamamen Imax film şeritleri ve kameralarıyla çekilen ilk uzun metrajlı eser oldu. Yönetmene göre dijital sistemler, insan gözünün dünyayı algıladığı seviyede bir görüntü kalitesini henüz sunamıyor.

Nolan kendisini “teknofob” (teknoloji korkusu olan) değil, “tekno-şüpheci” olarak tanımlıyor. Yeni teknolojilerin genellikle mevcut ve hala verimli olan sistemlerin pahasına piyasaya sürülmesinden endişe duyuyor. ixbt.com'un aktardığına göre Nolan, “Sektörümüzde suyu boşaltırken bebeği de dışarı atma noktasına geldik. Neredeyse film şeridini kaybediyorduk” diyor.

Yönetmenin vardığı sonuca göre, her yeni teknolojiye körü körüne inanmak yerine, onu sunan tarafların amaçlarını sorgulamak gerekiyor. Ancak bu şekilde teknolojiden insanlık yararına en iyi sonuç alınabilir. Nolan'ın bu çıkışının, yapay zekanın sanat ve günlük hayata girişi konusundaki küresel tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.

Christopher NolanYapay ZekaHollywoodOdisseyaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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