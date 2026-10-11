ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin politikasına yönelik yeni sert açıklamalarda bulundu. Andrews Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray lideri, Kiev'in eylemlerinin Amerikan çiftçilerine ve küresel yakıt piyasasına ciddi zarar verebileceği konusunda uyardı.

Trump, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya'daki petrol işleme tesislerine düzenlenen saldırıların küresel çapta dizel yakıtı kıtlığına yol açtığını belirtti.

Rafineri saldırıları ve Trump'ın talebi: «Bu işe bir son verilmeli»

ABD Başkanı, Washington'un bu konuda defalarca resmi uyarıda bulunduğunu hatırlattı:

Çiftçilerin çıkarlarına tehdit: «Zelenskiy, dizel yakıtı konusunda çiftçilerimize sorun çıkarmak istiyor. Çünkü Rusya, dünya genelindeki dizel arzının büyük bir kısmını karşılıyor» dedi Trump;

Uyarılara kayıtsızlık: Beyaz Saray liderine göre Washington, Kiev'den Rusya'nın petrol altyapısına saldırmamasını talep etti: «Ona ne istersen yap ama petrol rafinerilerini vurma dedim. O ise bildiğini okuyor ve bu işe derhal son vermeli»;

Yönetimi değiştirme çağrısı: Trump, Ukrayna'da barış anlaşmasına varılması için yeni bir lider gerektiğini açıkça ifade etti: «Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulunmasını öneriyorum. Çünkü Zelenskiy birçok anlaşmaya varabilirdi ancak nedense bunu istemiyor».

Putin ile görüşme ve 3 milyon tonluk dizel anlaşması

Bu sert açıklamalar, 9 Ekim'de ABD ve Rusya başkanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından daha da şiddetlendi:

Küresel piyasaya yakıt akışı: Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Trump, yakın zamanda Rusya'nın Amerikan ve dünya piyasasına toplam 3 milyon ton dizel tedarik edeceği bir anlaşmaya varıldığını duyurdu;

Piyasa fiyatlarını kontrol altına alma: Washington bu adımı, yakıt fiyatlarının keskin yükselişini önlemek ve iç ekonomiyi korumak gerekliliği ile açıklıyor.

Zelenskiy'nin yanıtı: «Bu, savaşa yapılan bir yatırımdır»

Kiev, Washington ile Moskova arasındaki yakıt anlaşmasına tepki vermekte gecikmedi:

Sert ret: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rus dizel yakıtının dünya piyasasına girmesine izin vermesini sert bir dille eleştirdi;

«Savaş yatırımı»: Zelenskiy bu önlemi doğrudan saldırganlığın finansmanı ve «savaş makinesine yapılan bir yatırım» olarak nitelendirerek, bunun yaptırım politikasının zayıflamasına yol açacağını vurguladı.

Washington ile Kiev arasında yakıt piyasası ve askeri strateji üzerine ortaya çıkan bu sert tartışma, müttefikler arasındaki diplomatik ilişkilerin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.