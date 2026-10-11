17 dilde sesli not alma özelliği sunan TicNote Watch nasıl çalışır?

Teknoloji dünyasında günlük işleri önemli ölçüde kolaylaştıran yeni bir cihaz ortaya çıktı. Çinli ünlü Mobvoi şirketi, canlı konuşmaları gerçek zamanlı olarak kaydedip doğrudan metne dönüştüren ve yapay zeka yardımıyla kısa özetler hazırlayan TicNote Watch akıllı saatini resmen tanıttı.

Yeni cihazın iş toplantıları, dersler ve günlük görüşmeler yapan profesyoneller için bilekte taşınan gerçek bir dijital sekretere dönüşmesi bekleniyor.

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve Shadow AI 2.0 özellikleri

TicNote Watch sadece bir ses kayıt cihazı değil, karmaşık sinir ağlarına dayanan akıllı bir asistandır:

17 dilde dinleme ve yazma: Sistem, 17 dildeki konuşmayı gerçek zamanlı olarak algılar ve anında saat ekranında metin olarak görüntüler;

Tek tuşla başlatma: Kaydı başlatmak için özel düğmeye sadece 2 saniye basılı tutmak yeterlidir. Ayrıca, acil kısa notlar almak için özel bir mod da mevcuttur;

Önemli cümleleri vurgulama: Kullanıcı, görüşme sırasında tek bir dokunuşla ana fikirleri işaretleyebilir. Görüşme bittiğinde, uygulama bunları sistemli hale getirir;

Yapay zeka ile kısa özet: Cihazdaki Shadow AI 2.0 asistanı, kaydedilen uzun metinlerden en önemli noktaları seçerek görüşmenin nihai özetini çıkarır ve arşivlerde arama yaparak gerekli bilgileri bulmanıza yardımcı olur.

Teknik özellikler: Güçlü mikrofon ve 200 saatlik hafıza

Sesin net ve kusursuz kaydedilmesi için cihaz modern donanımlarla donatılmıştır:

Gürültü engelleyici mikrofonlar: Gövdeye yerleştirilmiş iki hassas mikrofon ve gürültü azaltma algoritmaları, 3–5 metre mesafedeki konuşmaları net bir şekilde algılar;

Uzun süreli özerklik: Akıllı saat, kesintisiz 24 saatten fazla ses kaydı yapabilme kapasitesine sahiptir;

Geniş hafıza ve bulut servisi: Cihazın dahili hafızası 200 saatten fazla ses dosyasını saklayabilir. Tüm veriler TicNote mobil uygulaması ve bulut sistemi ile senkronize edilerek notların tek bir veritabanını oluşturur.

Sağlık takibi ve günlük fitness özellikleri

TicNote Watch, sesli özelliklerinin yanı sıra geleneksel akıllı saatlerin tüm gelişmiş yeteneklerini de bünyesinde barındırır:

Tıbbi gösterge takibi: Cihaz kalp atış hızını (nabız), kandaki oksijen seviyesini (SpO2), stres durumunu ve uyku evrelerini sürekli olarak izler;

Navigasyon: Dahili GPS modülü, açık hava aktiviteleri ve harita üzerinden rota belirleme konusunda hassas hizmet sunar.

Mobvoi şirketinin bu yeni ürünü, yapay zeka ve giyilebilir teknolojilerin entegrasyonunda önemli bir adım olup iş verimliliğini artırmak için pratik bir çözüm sunmaktadır.