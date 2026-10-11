Inter, Parma'yı mağlup ederek Serie A'da liderliğe yükseldi

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Parma'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, maçın kaderini ilk yarının ortalarında belirleyerek rakibine şans tanımadı.

Cristian Chivu'nun öğrencileri tarafından sergilenen yüksek tempo ve ustalık, takıma 3 puan kazandırmanın yanı sıra onları puan durumunun zirvesine taşıdı.

İlk yarıdaki 31 dakikalık baskı ve gollerin kronolojisi

Nerazzurri maça hızlı başladı ve her tehlikeli atağı verimli bir şekilde sonuçlandırdı:

Sucic'ten hızlı başlangıç (13. dakika): Oyuna başlar başlamasın inisiyatifi eline alan Milano ekibi, 13. dakikada Petar Sucic'in isabetli vuruşuyla perdeyi açtı;

Çalhanoğlu'nun soğukkanlılığı (18. dakika): Sadece beş dakika sonra Inter penaltı kazandı ve Hakan Çalhanoğlu beyaz noktadan hata yapmayarak farkı ikiye çıkardı;

Thuram'dan son nokta (31. dakika): Ataklarını sürdüren ev sahibi ekipte Marcus Thuram, 31. dakikada üçüncü golü atarak maçın heyecanını fiilen bitirdi. İkinci yarıda teknik heyet, bazı kilit oyuncuları dinlendirme kararı aldı.

Puan Durumu: Inter zirvede

Bu farklı galibiyet, Serie A liderlik yarışındaki güç dengesini değiştirdi:

Inter (1. sıra): İnandırıcı galibiyetin ardından Cristian Chivu'nun takımı puanını 16'ya yükselterek ligde tek başına liderliğe oturdu;

Parma'nın durumu: Deplasmanda ağır bir yenilgi alan konuk ekip ise 14. sırada kaldı.

Maç raporu ve kadrolar

Serie A. 6. Hafta Inter — Parma 3:0 Goller: Sucic (13), Çalhanoğlu (18 pen.), Thuram (31).

Inter: Martinez, Pavard, Bisseck, Carlos Augusto, Diouf (Spence, 74), Sucic, Çalhanoğlu (Stankovic, 61), Mkhitaryan, Dimarco (Luis Enrique, 73), Esposito (Bonny, 61), Thuram (Lautaro Martinez, 61).

Parma: Corvi, del Prato, Troilo, Carlos, Valeri, Keita, Serro, Toure (Frigan, 84), Elfej (Romero, 62), Fabbian (Lontani, 62).

İstikrarlı bir oyun sergileyen Milano ekibi, Scudetto yarışındaki en büyük favori olduğunu bir kez daha kanıtladı.