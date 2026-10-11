Lugano, Luzern ağlarına 4 gol gönderdi, Behruz Karimov'un golü sayılmadı

·47·Spor
Lugano, Luzern ağlarına 4 gol gönderdi, Behruz Karimov'un golü sayılmadı

İsviçre Süper Ligi'nin 10. haftasında lider Lugano, sahasında Luzern'i konuk etti ve rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek önemli bir galibiyete imza attı.

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Behruz Karimov maça ilk 11'de başladı ve mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Maçın özeti ve dos Santos'un dublesi

Lugano hücum hattı, maçın başından sonuna kadar rakip savunma üzerinde yoğun bir baskı kurdu:

  • 12. dakikada erken gol: Daniel dos Santos, ev sahibinin tehlikeli atağını şık bir vuruşla sonuçlandırarak perdeyi açtı;

  • Kendi kalesine gol ve artan baskı (61. dakika): İkinci yarıda Luzern oyuncusu Ruben Dantash Fernandes, talihsiz bir şekilde topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-0'a getirdi;

  • Duble ve kapanış: 78. dakikada dos Santos kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın son anlarında, 87. dakikada Derek Moncada skoru 4-0'a taşıyan golü attı.

Behruz Karimov'un performansı: Sarı kart ve iptal edilen gol

Lugano savunmasında güven veren bir performans sergileyen oyuncumuz, maç boyunca duygusal anlar yaşadı:

  • Erken sarı kart (4. dakika): Maçın hemen başında rakip atağı keserken yaptığı faul nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı;

  • İptal edilen gol (69. dakika): Savunmacı olmasına rağmen hücuma katılan Karimov, şık bir gol attı. Ancak VAR incelemesi ve hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı;

  • 74. dakikada değişiklik: Teknik ekip, görevini başarıyla tamamlayan oyuncumuzu 74. dakikada oyundan aldı.

Puan durumunda liderlik

Bu farklı galibiyet, Lugano'nun şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi:

  • Lugano (1. sıra): 10. hafta sonunda puanını 28'e yükselterek liderliğini perçinledi;

  • Luzern (8. sıra): Deplasmanda ağır bir mağlubiyet alan ekip, 12 puanla 8. sırada kaldı.

Maç raporu

  • İsviçre Süper Ligi, 10. Hafta

    Lugano — Luzern 4:0

    Goller: Daniel dos Santos (12, 78), Ruben Dantash Fernandes (61, k.k.), Derek Moncada (87).

  • Sarı kart: Behruz Karimov (4).

LuganoLuzernDaniel dos Santosİsviçre Süper LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Çalım şovu ve usta işi bir orta»: 19 yaşındaki Behruz Karimov İsviçre'de yeniden parladı«Çalım şovu ve usta işi bir orta»: 19 yaşındaki Behruz Karimov İsviçre'de yeniden parladı22 Eylül 06:40Lugano'dan deplasmanda 4-0 ve Karimov'dan asist: İsviçre lideri durdurulamıyor (video)Lugano'dan deplasmanda 4-0 ve Karimov'dan asist: İsviçre lideri durdurulamıyor (video)20 Eylül 22:07Behruz Karimov ilk golünü attı: Lugano rakibini 4-1 mağlup ettiBehruz Karimov ilk golünü attı: Lugano rakibini 4-1 mağlup etti17 Eylül 20:02Behruz Karimov 90 dakika sahada: Lugano ile Young Boys arasındaki 2-2'lik heyecan fırtınasıBehruz Karimov 90 dakika sahada: Lugano ile Young Boys arasındaki 2-2'lik heyecan fırtınası13 Eylül 00:55“Zanotti ile arkadaşız ama rekabet var”: Behruz Karimov, Lugano ve Cannavaro hakkında“Zanotti ile arkadaşız ama rekabet var”: Behruz Karimov, Lugano ve Cannavaro hakkında30 Eylül 21:155000 dolardan: Behruz Karimov Avrupa'ya gitmeden önce antrenörlerini ödüllendirdi5000 dolardan: Behruz Karimov Avrupa'ya gitmeden önce antrenörlerini ödüllendirdi21 Ağustos 19:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı