İsviçre Süper Ligi'nin 10. haftasında lider Lugano, sahasında Luzern'i konuk etti ve rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek önemli bir galibiyete imza attı.

Özbekistan milli takımının savunma oyuncusu Behruz Karimov maça ilk 11'de başladı ve mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Maçın özeti ve dos Santos'un dublesi

Lugano hücum hattı, maçın başından sonuna kadar rakip savunma üzerinde yoğun bir baskı kurdu:

12. dakikada erken gol: Daniel dos Santos, ev sahibinin tehlikeli atağını şık bir vuruşla sonuçlandırarak perdeyi açtı;

Kendi kalesine gol ve artan baskı (61. dakika): İkinci yarıda Luzern oyuncusu Ruben Dantash Fernandes, talihsiz bir şekilde topu kendi ağlarına göndererek skoru 2-0'a getirdi;

Duble ve kapanış: 78. dakikada dos Santos kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın son anlarında, 87. dakikada Derek Moncada skoru 4-0'a taşıyan golü attı.

Behruz Karimov'un performansı: Sarı kart ve iptal edilen gol

Lugano savunmasında güven veren bir performans sergileyen oyuncumuz, maç boyunca duygusal anlar yaşadı:

Erken sarı kart (4. dakika): Maçın hemen başında rakip atağı keserken yaptığı faul nedeniyle hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı;

İptal edilen gol (69. dakika): Savunmacı olmasına rağmen hücuma katılan Karimov, şık bir gol attı. Ancak VAR incelemesi ve hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı;

74. dakikada değişiklik: Teknik ekip, görevini başarıyla tamamlayan oyuncumuzu 74. dakikada oyundan aldı.

Puan durumunda liderlik

Bu farklı galibiyet, Lugano'nun şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi:

Lugano (1. sıra): 10. hafta sonunda puanını 28'e yükselterek liderliğini perçinledi;

Luzern (8. sıra): Deplasmanda ağır bir mağlubiyet alan ekip, 12 puanla 8. sırada kaldı.

Maç raporu