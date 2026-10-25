iPhone Duo ve iPhone 18 Pro modelleri: güncel fiyatlar
25 Ekim tarihi itibarıyla iPhone akıllı telefon fiyatları güncellendi. Listede iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri yer alıyor. Akıllı telefonların değeri depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart türüne göre belirlenmiştir.
iPhone Duo fiyatları:
• 256 GB depolama kapasiteli versiyon: 3 799 dolar
• 512 GB depolama kapasiteli versiyon: 4 599 dolar
E-SIM + E-SIM versiyonları
iPhone 18 Pro
• 256 GB Silver: 1 549 dolar
• 256 GB Glacier: 1 559 dolar
• 256 GB Black: 1 559 dolar
• 256 GB Burgundy: 1 559 dolar
• 512 GB: 1 819 dolar
• 1 TB: 2 899 dolar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB Black: 1 739 dolar
• 256 GB Silver: 1 749 dolar
• 256 GB Glacier: 1 749 dolar
• 256 GB Burgundy: 1 779 dolar
• 512 GB Black: 1 999 dolar
• 512 GB Silver: 2 019 dolar
• 512 GB Glacier: 1 999 dolar
• 512 GB Burgundy: 2 099 dolar
• 1 TB: 2 699 dolar
SIM + E-SIM versiyonları
iPhone 18 Pro
• 256 GB Silver: 1 549 dolar
• 256 GB Glacier: 1 579 dolar
• 256 GB Black: 1 579 dolar
• 256 GB Burgundy: 1 589 dolar
• 512 GB: 1 869 dolar
• 1 TB: 2 799 dolar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB Glacier: 1 749 dolar
• 256 GB Black: 1 749 dolar, kampanyalı
• 256 GB Silver: 1 759 dolar
• 256 GB Burgundy: 1 799 dolar
• 512 GB Black: 2 059 dolar
• 512 GB Silver: 2 089 dolar
• 512 GB Burgundy: 2 079 dolar
• 512 GB Glacier: 2 099 dolar
• 1 TB Black: 2 679 dolar
• 1 TB Burgundy: 2 699 dolar
• 1 TB Glacier: 2 999 dolar
• 1 TB Silver: 2 999 dolar
Bu fiyatlar 25 Ekim 2026 tarihi için geçerlidir. Model ve renk seçeneklerine göre fiyatlar ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir.
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