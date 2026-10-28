Bilim insanları internet üzerinden koku iletim teknolojisini test etti

Artık internet üzerinden sadece resim, video ve ses değil, kokuları da iletmek mümkün olabilir. Bilim insanları, kokuları dijital veriye dönüştürüp başka bir cihazda yeniden oluşturmak üzere tasarlanan Scentronic sistemini test etti.

Bu teknoloji, koku hakkındaki bilgileri dijital formda iletmeyi ve alıcı cihaz aracılığıyla yeniden yaratmayı mümkün kılıyor. Bu durum, gelecekte internet üzerinden belirli kokuları hissetme imkanı yaratabilir.

Teknoloji geliştirilip uygulamaya konulursa; sanal seyahatler, çevrimiçi alışveriş ve dijital eğlence hizmetlerinde kullanılabilir. Örneğin, internet üzerinden bir çiçek veya yemek görüntüsü görmenin yanı sıra, onların kokusunu da alma imkanının doğması muhtemeldir.

Ancak teknolojinin yaygınlaşması için yeteneklerinin ve pratik uygulamalarının daha derinlemesine incelenmesi gerekiyor.