La Liga'da Ekim ayının en iyi futbolcusu adayları açıklandı

İspanya La Liga basın servisi, Ekim ayının en iyi futbolcusu (Player of the Month) ödülüne aday gösterilen 5 yıldızın nihai listesini resmen açıkladı. Adaylar arasında hem dev kulüplerin hücum üçlüleri hem de sağlam savunma ve kalesini gole kapatan tecrübeli bir kaleci yer alıyor.

Eylül ayında bu prestijli bireysel ödül, Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha'ya gitmişti. Bu kez ise Real Madrid ve Barcelona'nın ana liderleri arasındaki rekabete, diğer kulüplerin üretken yıldızları da ciddi bir meydan okuma sunuyor.

Beş aday ve Ekim ayı istatistikleri

Lig tarafından sunulan resmi rakamlar, adayların ne kadar yüksek bir performans sergilediğini kanıtlıyor:

Kylian Mbappé (Real Madrid): Sahada 264 dakika görev yaptı, tam 4 gol attı, 16 ikili mücadele kazandı ve pas isabet oranını %83 seviyesinde tuttu;

Lamine Yamal (Barcelona): Sahada 250 dakika geçirdi, 1 gol ve 2 asistin altına imza attı, 17 ikili mücadele kazandı, pas isabet oranı %72;

Matías Dituro (Elche): Sahada 270 dakika görev yaptı, üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı (clean sheet) ve 9 önemli kurtarış yaptı;

Aleks Grimaldo (Atlético Madrid): Sahada 225 dakika top koşturdu, 1 gol ve 1 asist kaydetti, 11 ikili mücadele kazandı, pas isabet oranı ise oldukça yüksek: %91 ;

Gonçalo Guedes (Real Sociedad): Sahada 170 dakika kaldı, 2 gol attı, 1 asist yaptı, 1 ikili mücadele kazandı, pas isabet oranı %84.

Seçim ve oylama süreci

La Liga ayın futbolcusu ödülü, taraftarların resmi sitedeki oyları ve bağımsız uzmanlar kurulunun değerlendirmeleri sonucunda belirleniyor:

Rekabetin özgünlüğü: Bir tarafta Mbappé'nin yüksek golcülük içgüdüsü ve Yamal'ın yaratıcı oyun kuruculuğu yarışırken, diğer tarafta Dituro'nun kaledeki güven veren performansı ödülün kaderini beklenmedik bir yöne çevirebilir;

Sonuçların açıklanması: Ekim ayı kazananının ismi, önümüzdeki günlerde La Liga basın servisi tarafından resmen kamuoyuna duyurulacaktır.

İspanya liginde büyük bir çekişmeye sahne olan bu sezonda ayın futbolcusu unvanını kazanmak, her aday için Ballon d'Or ve sezon sonundaki büyük ödüllere giden yolda önemli bir adım olacaktır.