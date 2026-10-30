Ekim ayının en iyi teknik direktörü kim olacak? La Liga son üç adayını açıkladı

İspanya La Liga'da Ekim ayının en iyi teknik direktörü ödülü için yarış kritik bir aşamaya girdi. Lig yönetimi, sona eren ayda takımlarıyla kusursuz sonuçlar elde eden en iyi üç teknik direktörden oluşan nihai aday listesini resmen duyurdu.

İlginç bir şekilde, listedeki tüm teknik direktörler ekim ayındaki tüm karşılaşmalarında yüzde 100 galibiyet elde ederken, aralarındaki rekabetin son derece çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Adayların İstatistikleri: Rakamlar ve Farklar

Ekim ayı boyunca elde edilen sonuçlar ve gol averajları şu şekildedir:

Jose Mourinho (Real Madrid): 3 maç, 3 net galibiyet, gol averajı — 7:2 . Deneyimli Portekizli teknik adam, 'Eflatun-Beyazlılar'ı istikrarlı ve skorer bir tempoda tutmaya devam ediyor;

Diego Simeone (Atletico Madrid): 3 maç, 3 galibiyet, gol averajı — 4:1 . Arjantinli çalıştırıcı, kendine has demir savunması ve pragmatik taktiği sayesinde ekim ayında da maksimum 9 puanı hanesine yazdırdı;

Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad): 3 maç, 3 galibiyet, gol averajı — 10:5. San Sebastian ekibi ay boyunca tavizsiz, açık ve hücum futbolu sergileyerek en çok gol atan takım oldu.

Kazanan nasıl belirlenecek?

La Liga yönetmeliklerine göre, prestijli bireysel ödülün sahibi kapsamlı bir oylama sistemiyle belirlenecek:

Taraftar ve Uzman Tercihi: Ayın teknik direktörü; ligin resmi platformunda taraftarların yaptığı çevrimiçi oylama ile bağımsız futbol uzmanlarından oluşan jürinin değerlendirmesinin birleştirilmesiyle seçilecek;

Sonuçların Açıklanması: Oylama sürecinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde kazanan isim kamuoyuna duyurulacak.

Mourinho ve Simeone gibi küresel marka haline gelmiş teknik adamların mücadelesine, Matarazzo yönetimindeki skorer Real Sociedad'in de dahil olması, Ekim ayı ödülü etrafındaki heyecanı daha da artırıyor.