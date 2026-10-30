Everton, Newcastle'ı kupadan eledi: Çeyrek final eşleşmelerinin tamamı belli oldu

·64·Spor
Everton, Newcastle'ı kupadan eledi: Çeyrek final eşleşmelerinin tamamı belli oldu

İngiltere Lig Kupası'nda 1/8 final turunu noktalayan son dramatik karşılaşma oynandı. Liverpool'daki "Hill Dickinson Stadium"da gerçekleşen yoğun mücadelede Everton, kendi taraftarı önünde Newcastle'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu maçla birlikte turnuvanın bu sezonki tüm 1/4 final katılımcıları ve kura eşleşmeleri resmen netleşti.

Hill Dickinson'daki mücadele: Liverpool ekibinin üstünlüğü

29 Ekim akşamı oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibine göre çok daha aktif ve üretken bir oyun sergiledi:

  • İlk yarıda iki gol: Maçın 34. dakikasında James Garner skoru açarken, devre arasına girerken (45. dakika) Hackney farkı ikiye çıkardı;

  • Noktayı koyan gol: İkinci yarının 69. dakikasında Barry'nin attığı gol, Everton'ın galibiyetini neredeyse garantiledi — 3-0;

  • Newcastle'ın tek golü: Konuk ekipte sadece 88. dakikada Dan Burn teselli golünü kaydeden isim oldu;

  • Kadro ve taktik: Everton'da Pickford, Tarkowski ve Mykolenko savunmada sağlam bir duruş sergilerken, Eddie Howe'un öğrencileri ikinci yarıda Joelinton, Wissa ve Elanga gibi isimleri oyuna almasına rağmen maçın kaderini değiştiremedi.

Çeyrek final eşleşmelerinin tamamı

1/8 final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte İngiltere Lig Kupası 1/4 finalinde şu heyecan verici eşleşmeler oluştu:

Çeyrek final aşamasının, hem Premier Lig devleri hem de alt lig temsilcileri için şampiyonluk yolunda oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçmesi bekleniyor.

İngiltere Lig KupasıEvertonNewcastleFutbolİngiltere
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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