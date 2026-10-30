Telegram kullanıcılarını hedef alan yeni dolandırıcılık: sahte "oy kullanma" şeması

Özbekistanlı kullanıcılar arasında, sahte «yarışma» ve «oy kullanma» maskesi altında Telegram hesaplarının kitlesel olarak çalınması vakaları keskin bir şekilde arttı. İçişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Merkezi ve Taşkent Şehri Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak ağda hızla yayılan tehlikeli oltalama (phishing) saldırıları konusunda uyardı.

En tehlikeli yanı ise, bu tür mesajların yabancılardan değil, hesabı zaten ele geçirilmiş en yakın tanıdıklarınız, arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz adına gönderiliyor olmasıdır.

Dolandırıcılık şeması nasıl çalışıyor?

Siber suçlular, insanların güvenini ve yakınlarına yardım etme isteğini aşağıdaki 5 aşama ile suistimal ediyor:

Güvenilir maske altındaki mesaj: Tanıdığınızdan: «Selam, lütfen şu bağlantıya girip yeğenim/çocuğum/büyükannem için oy kullanır mısın» veya «En iyi anne/büyükanne yarışmasına katılıyoruz» türünde samimi bir istek gelir; Sahte (phishing) sayfa: Bağlantıya tıkladığınızda, Telegram'ın resmi görünümünü ve tasarımını tamamen taklit eden sahte bir sayfa açılır; Veri talebi: Site, güya oyu onaylama bahanesiyle sizden telefon numaranızı ve Telegram uygulamasından gönderilen 5 haneli gizli giriş kodunu girmenizi ister; Bir anda kaybedilen kontrol: Kodu yazdığınız anda dolandırıcılar başka bir cihazdan hesabınıza giriş yapar ve sizi tüm cihazlarınızdan zorunlu olarak çıkarır (oturumu sonlandırır); Sonuçlar ve para talebi: Ele geçirilen hesap üzerinden adınıza tüm kişilere yeni dolandırıcılık mesajları yayılır veya yakınlarınızdan karta acil para transferi yapmaları istenir.

Korunmanın 3 önemli altın kuralı

Kişisel verilerinizi ve profilinizi korumak için aşağıdaki tavsiyelere kesinlikle uymanız şarttır:

Şüpheli bağlantılara asla girmeyin: En yakın akrabanız göndermiş olsa bile, oy kullanma, hediyeler veya para ödülleri hakkındaki bağlantıları açmayın. Önce onu arayarak bu mesajı gerçekten kendisinin gönderip göndermediğini teyit edin;

Gizli kodu kimseye söylemeyin: Telegram veya SMS yoluyla gelen güvenlik kodu kişisel veri sayılır. Bunu hiçbir siteye girmeyin ve kimseye vermeyin;

İki aşamalı doğrulamayı (2FA) hemen açın: Uygulamadaki «Ayarlar» ➔ «Gizlilik ve Güvenlik» ➔ «İki Adımlı Doğrulama» (Two-Step Verification) bölümüne girerek karmaşık bir şifre belirleyin ve e-postanızı bağlayın. Bu durumda dolandırıcılar doğrulama kodunu ele geçirse bile, ek şifre olmadan hesaba giremez.

Hesabınız çalındıysa ne yapmalı?

Eğer kandırılıp bilgileri girdiyseniz, her saniye kritik öneme sahiptir:

Aktif oturumları kapatın: Eğer Telegram uygulamanız bilgisayarda veya başka bir tablette açık kalmışsa, derhal «Ayarlar» ➔ «Cihazlar» (Devices) bölümüne girerek bilinmeyen oturumları silin;

Şifreyi değiştirin: Mümkün olan en kısa sürede iki aşamalı şifre belirleyin veya hesabı geçici olarak dondurma önlemleri alın;

Yakınlarınızı bilgilendirin: Telefon araması veya diğer ağlar üzerinden arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza hesabınızın ele geçirildiğini bildirin, böylece adınıza yazılan dolandırıcılık tuzağına düşmesinler.

İçişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Merkezi, tüm vatandaşları dijital hijyen kurallarına uymaya ve yakınlarını uyarmaya çağırmaktadır.