Real Madrid, Avrupa'yı sarsan kendi altyapı oyuncusunu geri getiriyor

Real Madrid, İtalya Serie A'da gerçek bir sansasyon yaratan kendi altyapı oyuncusu Nico Pazi Santiago Bernabéu'ya geri getirmek için ciddi bir adım atıyor.

22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu, şu anda Como formasıyla gösterdiği benzersiz performansla tüm Avrupa devlerinin hedefi haline geldi. İspanyol ünlü insayder ve gazeteci Ramón Álvarez de Mon'un haberine göre, Kraliyet Kulübü yönetimi önümüzdeki yaz futbolcunun sözleşmesindeki özel maddeyi aktif hale getirerek onu 80 milyon avro karşılığında geri alma konusundaki öncelikli hakkını kullanmaya kararlı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki parlak performans ve Manchester United'ın hezimeti

Nico Paz'ın transfer değeri ve etrafındaki ilgi, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasından sonra zirveye ulaştı:

Manchester United karşısında süper oyun: Prestijli turnuvada İngiliz devine karşı oynanan maçta 22 yaşındaki orta saha oyuncusu gerçek bir liderlik sergileyerek, iki gol attı ve bir de asist yaptı;

Dünyanın ilgi odağı: Bu fenomenal oyun, onun haftanın takımına seçilmesini ve Avrupa futbolunun en gelecek vaat eden oyun kurucularından biri olarak tanınmasını sağladı.

Reddedilen teklif ve 60 milyon avroluk anlaşmanın geçmişi

Genç futbolcunun Madrid'den ayrılışı ve İtalya'ya gidişi kendine has bir hikayeye sahip:

Como lehine tercih: Geçtiğimiz sezonlar arasındaki boşlukta Madrid kulübü onu geri getirmeye çalıştı ancak Nico Paz'ın kendisi bu teklifi reddetti. Yedek kulübesinde kalmaktansa düzenli oynama süresi almayı ve İtalya'da gelişmeyi tercih etti;

İtalyan kulübünün devasa yatırımı: Como yönetimi, genç yıldızın potansiyeline inanarak tüm transfer haklarını elde etmek için Real'in hesabına nakit 60 milyon avro yatırmıştı;

Madrid'in hamlesi: Real Madrid, transfer sırasında sözleşmeye öncelikli geri alma (buy-back) maddesi eklemişti; buna göre Madrid ekibi 80 milyon avro ödeyerek futbolcuyu diğer tüm alıcılardan önce alma hakkına sahip.

Sergilediği istikrarlı ve üretken oyunla Real'in orta sahasındaki nesil değişimi için ideal bir aday haline gelen Nico Paz'ın, önümüzdeki sezon tekrar 'kraliyet' formasını giyeceği giderek daha netleşiyor.