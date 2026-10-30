Son Dakika Golleri: Özbekistan Ligi'nin 26. Haftasında Heyecan Dolu Mücadeleler
Özbekistan Süper Ligi'nin 26. haftasındaki karşılaşmalar; gerçek futbol dramalarına, kıran kırana mücadelelere ve son saniyelerde gelen gollere sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Pakhtakor deplasmanda zorlansa da kritik 3 puanı hanesine yazdırırken, Zomin'de Sogdiana uzatma dakikalarında eşitliği sağladı.
30 Ekim'de oynanan maçlarda bir dizi sürpriz sonuç ve kırmızı kartla sonuçlanan ihraçlar yaşandı.
Khorezm — Pakhtakor 0:1: 88. dakikada gelen gol ve 90+7. dakikada toplu ihraç
Haftanın en gergin karşılaşmalarından biri Urganch'ta yaşandı:
Belirleyici vuruş: Maçın kaderi 88. dakikada belli oldu; Pakhtakor orta saha oyuncusu Karimov rakip fileleri havalandırarak Taşkent ekibine altın değerinde bir galibiyet kazandırdı.
90+7. dakikadaki gerilim: Hakemin uzatma dakikalarının son saniyelerinde sinirler gerildi. Sonuç olarak Pakhtakor'dan Tahsin ve Khorezm'den Otakhonov oyundan ihraç edildi ve her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Sogdiana — Bukhara 1:1: 90+1. dakikada gelen kurtuluş
Zomin'de oynanan maçta Sogdiana mağlubiyetin kıyısından döndü:
Bukhara'nın üstünlüğü: 57. dakikada Mamasiddiqov konuk ekibi öne geçirdi.
Uzatma dakikalarındaki dönüş: Jizzakh ekibi baskıyı artırdı ve 90+1. dakikada Kamolov'un golüyle skoru eşitlemeyi başardı: 1:1.
Kırmızı kart: Eşitliğin sağlanmasından birkaç dakika sonra, 90+4. dakikada Sogdiana oyuncusu Karimov kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Kokand-1912 — Kyzylkum 0:0: Bir kişi eksik rakibe karşı beraberlik
Kokand'da oynanan bir diğer maçta gol sesi çıkmadı:
Erken ihraç: Maçın henüz 39. dakikasında Kyzylkum'un yabancı oyuncusu Jigauri, yaptığı faul nedeniyle oyundan atıldı.
Kullanılamayan üstünlük: Kokand-1912 oyuncuları yaklaşık bir saat boyunca sayısal üstünlüğe sahip olmalarına rağmen Navoi temsilcisinin savunmasını aşamadı ve maç golsüz beraberlikle sona erdi.
Süper Lig'in sonuna yaklaşılırken kazanılan her puan, takımların puan tablosundaki nihai kaderini belirlemede büyük önem taşıyor.
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