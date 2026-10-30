Eski UFC dövüşçüsü Saidyoqub Qahramonov, ACA 209 turnuvasında mağlup oldu

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de MMA alanında prestijli ACA 209 uluslararası turnuvası düzenlendi. Ana kart dövüşlerinden birinde, eski UFC dövüşçüsü ve Özbekistanlı deneyimli sporcu Saidyoqub Qahramonov kafese çıktı.

Ev sahibi ülkenin temsilcisi Baxtovar Yunusov'a karşı gerçekleşen çekişmeli ve yoğun mücadele, üç raunt sürdü ve beklenmedik bir sonuçla bitti.

3 rauntluk tam maç ve hakem kararı

Sert saldırılar ve pozisyon mücadeleleriyle dolu karşılaşmanın detayları şu şekilde gerçekleşti:

Maçın seyri: Mücadelenin 3 raundu da tam olarak tamamlandı ve her iki taraf da birbirine karşı ciddi bir direnç gösterdi;

Hakemlerin oybirliğiyle aldığı karar: Maçın sonunda yan hakemler oybirliğiyle — 30:27, 30:27 ve 30:26 skorlarıyla Tacikistanlı dövüşçü Baxtovar Yunusov'un üstünlüğünü kabul ederek onu galip ilan ettiler.

Çaylak dövüşçünün zaferi ve rekorların değişimi

Bu önemli karşılaşma, her iki dövüşçünün profesyonel kariyerinde belirgin değişikliklere yol açtı:

Baxtovar Yunusov'un başarılı çıkışı: Bu müsabaka, Yunusov için ACA Ligi'ndeki ilk çıkış maçı oldu. Bu galibiyetten sonra genel istatistiği 12 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik seviyesine ulaştı;

Qahramonov'un serisi sona erdi: Saidyoqub Qahramonov, üst üste elde ettiği üç maçlık galibiyet serisini kaybetti. Bugünkü sonuçtan sonra vatandaşımızın mağlubiyet sayısı 4'e ulaştı.

Duşanbe'deki bu müsabaka, bölgedeki dövüş sporları tutkunlarının ilgi odağı oldu ve organizasyondaki sonraki sıralama değişiklikleri için büyük önem taşıdı.