Brezilya'da büyük temizlik: Ancelotti milli takımda köklü değişim planını açıkladı

Dünya Kupası'ndaki beklenmedik başarısızlığın ardından Brezilya milli takımında köklü reformlar ve nesil değişimi dönemi başladı. «Pentacampeones»in teknik direktörü Carlo Ancelotti kadroyu yenileme sürecinin başladığını duyurarak, takımın yeni nesil oyuncular temelinde yeniden inşa edildiğini açıkladı.

İtalyan deneyimli uzman, takımın önüne uzun vadeli hedefler konulduğunu vurgulayarak, Kasım ayındaki maçların yenilenen kadro için önemli bir sınav alanı olacağını belirtti.

İspanyol «Sport.es» gazetesine verdiği röportajda teknik direktör, milli takımın yeni politikası hakkında şunları ifade etti:

Reformların başlangıcı: «Takımı yenileme sürecini başlattık ve şu an bunun için en doğru zaman. Eylül ayında genç oyuncuları test etmeye başlamıştık, şimdi ise Brezilya milli takımının geleceği olabilecek gençleri değerlendirmeye devam edeceğiz», dedi Ancelotti;

Gençlerin üstünlüğü: Takımda dokuz olimpiyat yaş grubunda oyuncu ve 23 yaş altı 15 futbolcudan oluşan dengeli bir kadro oluşturuldu;