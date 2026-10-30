Brezilya'da büyük temizlik: Ancelotti milli takımda köklü değişim planını açıkladı
Dünya Kupası'ndaki beklenmedik başarısızlığın ardından Brezilya milli takımında köklü reformlar ve nesil değişimi dönemi başladı. «Pentacampeones»in teknik direktörü Carlo Ancelotti kadroyu yenileme sürecinin başladığını duyurarak, takımın yeni nesil oyuncular temelinde yeniden inşa edildiğini açıkladı.
İtalyan deneyimli uzman, takımın önüne uzun vadeli hedefler konulduğunu vurgulayarak, Kasım ayındaki maçların yenilenen kadro için önemli bir sınav alanı olacağını belirtti.
«Yenilenme için tam zamanı»: Ancelotti'nin planı
İspanyol «Sport.es» gazetesine verdiği röportajda teknik direktör, milli takımın yeni politikası hakkında şunları ifade etti:
Reformların başlangıcı: «Takımı yenileme sürecini başlattık ve şu an bunun için en doğru zaman. Eylül ayında genç oyuncuları test etmeye başlamıştık, şimdi ise Brezilya milli takımının geleceği olabilecek gençleri değerlendirmeye devam edeceğiz», dedi Ancelotti;
Gençlerin üstünlüğü: Takımda dokuz olimpiyat yaş grubunda oyuncu ve 23 yaş altı 15 futbolcudan oluşan dengeli bir kadro oluşturuldu;
Deneyimli temel: Tüm kadro gençleştiriliyor olsa da, teknik heyet yeni döngüde önemli bir temel oluşturacak son Dünya Kupası'nın beş ana oyuncusunu kadroda tuttu.
Kasım sınavı: Asya turu
Yenilenen Brezilya milli takımı, Kasım ayında Asya kıtasında bir dizi hazırlık maçı yapacak:
Rakipler: «Selecao», Japonya ve Singapur milli takımlarına karşı hazırlık maçlarına çıkacak;
Amaç: Bu karşılaşmalar aracılığıyla Ancelotti, genç yeteneklerin uluslararası arenadaki dayanıklılığını test etmeyi ve gelecek resmi turnuvalar için ana kadro iskeletini nihai olarak oluşturmayı hedefliyor.
Dünyanın beş kez şampiyon olan takımındaki bu keskin değişiklikler, Brezilya futbolunda yeni, güçlü ve dinamik bir dönemin başladığının işaretidir.
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