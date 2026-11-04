Okinawa'da fotoğrafçı keşiş yengeçleri için 'ev' topluyor (foto)

·54·Dünya
Okinawa'da fotoğrafçı keşiş yengeçleri için 'ev' topluyor (foto)

Bazen insan için basit bir atık gibi görünen bir nesne, bir canlı için sığınağa dönüşebilir. Okinawa'da yaşayan vahşi yaşam fotoğrafçısı Shawn Miller, plastik kapaklar ve diğer atıkları ev olarak kullanan keşiş yengeçlerini görünce onlara yardım etmeye karar verdi.

Fotoğrafçının gözlemlerine göre, doğal kabukların yetersizliği ve sahillerin çöplerle kirlenmesi nedeniyle bazı yengeçler plastik kapakları, cam parçalarını ve diğer yapay nesneleri sığınak olarak kullanıyor. Aslında büyüdükçe kendilerine daha uygun, daha büyük kabuklara geçmeleri gerekiyor.

Sahil kenarındaki çeşitli kabuklar ve plastiğin içindeki küçük bir yengeç.

Shawn Miller, 2020 yılında «Make The Switch 4 Nature» projesini başlattı. Deniz ürünleri restoranlarından ve yengeç yetiştiricilerinden boş kabukları topluyor, temizliyor, özel işaretlerle numaralandırıyor ve doğal ortama geri bırakıyor. Fotoğrafçı, yengeçlerin koku yoluyla kendilerine uygun kabukları bulup onlara geçebildiklerini söylüyor.

Kabuklarında numaralar bulunan iki farklı keşiş yengecinin yan yana fotoğrafı.

Proje sayesinde binlerce kabuk doğaya geri kazandırıldı. Bu girişim sadece yengeçlerin sığınak bulmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sahillerden hatıra olarak kabuk toplama sorununa da dikkat çekiyor.

Kabuk yerine plastik ve metal atıkları kullanan iki yengeç.

Shawn Miller, sahilden alınan her kabuğun orada yaşayan bir canlının potansiyel evi olabileceğini vurguluyor. Bu yüzden sahilde bir kabuk bulduğunuzda, onu almadan önce iki kez düşünün; birinin yaşam alanı olabilir.

Çeşitli şekiller
Shawn MillerMake The Switch 4 NatureKeşiş YengeçleriEkolojiOkinawa
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sıradan bir şimşek değil: Fransa semalarında nadir görülen kırmızı sprite'lar görüntülendiSıradan bir şimşek değil: Fransa semalarında nadir görülen kırmızı sprite'lar görüntülendi14 Ekim 15:13Okyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildiOkyanus tabanında 9 yeni gizemli canlı türü keşfedildi20 Eylül 13:38«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi10 Ağustos 08:44Çekya Cumhurbaşkanı Formula 1 Yarışında Fotoğrafçı Olarak ÇalıştıÇekya Cumhurbaşkanı Formula 1 Yarışında Fotoğrafçı Olarak Çalıştı31 Temmuz 03:57Yıllardır tanıdığı köpek 20 yaşındaki genç kıza saldırdıYıllardır tanıdığı köpek 20 yaşındaki genç kıza saldırdı29 Ağustos 15:2284 yaşındaki kadın her ay 2000 km yol katederek kıyafet dağıtıyor84 yaşındaki kadın her ay 2000 km yol katederek kıyafet dağıtıyor22 Eylül 18:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu