Okinawa'da fotoğrafçı keşiş yengeçleri için 'ev' topluyor (foto)

Bazen insan için basit bir atık gibi görünen bir nesne, bir canlı için sığınağa dönüşebilir. Okinawa'da yaşayan vahşi yaşam fotoğrafçısı Shawn Miller, plastik kapaklar ve diğer atıkları ev olarak kullanan keşiş yengeçlerini görünce onlara yardım etmeye karar verdi.

Fotoğrafçının gözlemlerine göre, doğal kabukların yetersizliği ve sahillerin çöplerle kirlenmesi nedeniyle bazı yengeçler plastik kapakları, cam parçalarını ve diğer yapay nesneleri sığınak olarak kullanıyor. Aslında büyüdükçe kendilerine daha uygun, daha büyük kabuklara geçmeleri gerekiyor.

Shawn Miller, 2020 yılında «Make The Switch 4 Nature» projesini başlattı. Deniz ürünleri restoranlarından ve yengeç yetiştiricilerinden boş kabukları topluyor, temizliyor, özel işaretlerle numaralandırıyor ve doğal ortama geri bırakıyor. Fotoğrafçı, yengeçlerin koku yoluyla kendilerine uygun kabukları bulup onlara geçebildiklerini söylüyor.

Proje sayesinde binlerce kabuk doğaya geri kazandırıldı. Bu girişim sadece yengeçlerin sığınak bulmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sahillerden hatıra olarak kabuk toplama sorununa da dikkat çekiyor.

Shawn Miller, sahilden alınan her kabuğun orada yaşayan bir canlının potansiyel evi olabileceğini vurguluyor. Bu yüzden sahilde bir kabuk bulduğunuzda, onu almadan önce iki kez düşünün; birinin yaşam alanı olabilir.