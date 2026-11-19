iPhone 17 akıllı telefonlarının yeni fiyatları belli oldu
iPhone 17 serisi akıllı telefonların 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri yer alıyor. Cihazlar eSIM + eSIM ve SIM + eSIM versiyonlarına ayrılmıştır. Her iki tür akıllı telefonda da ikişer adet IMEI kayıtlıdır.
eSIM + eSIM (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dolar
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blue — 959 dolar
• 256 GB Black — 949 dolar
• 256 GB Gold — 959 dolar
• 256 GB White — 959 dolar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 dolar (büyük indirim)
• 256 GB Deep Blue — 1259 dolar (indirimli)
• 256 GB Silver — 1339 dolar
• 512 GB Blue — 1499 dolar
• 512 GB Orange — 1299 dolar (indirimli)
• 512 GB Silver — 1399 dolar
• 1 TB Orange — 1649 dolar (indirimli)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1369 dolar
• 256 GB Orange — 1399 dolar
• 256 GB Silver — 1439 dolar
• 512 GB Deep Blue — 1549 dolar (indirimli)
• 512 GB Orange — 1499 dolar (indirimli)
• 512 GB Silver — 1699 dolar
• 1 TB Orange — 1899 dolar
• 1 TB Blue — 1849 dolar
• 1 TB Silver — 1899 dolar
• 2 TB Blue — 2199 dolar
• 2 TB Orange — 2199 dolar
• 2 TB Silver — 2399 dolar
SIM + eSIM (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dolar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 dolar
• 256 GB Deep Blue — 1399 dolar
• 256 GB Silver — 1439 dolar
• 512 GB Orange — 1499 dolar
• 512 GB Silver — 1599 dolar
• 512 GB Blue — 1629 dolar
• 1 TB Orange — 1699 dolar (büyük indirim)
• 1 TB Silver — 1879 dolar (indirimli)
• 1 TB Blue — 1999 dolar
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1399 dolar (indirimli)
• 256 GB Orange — 1399 dolar
• 256 GB Silver — 1579 dolar
• 512 GB Orange — 1649 dolar
• 512 GB Blue — 1679 dolar (büyük indirim)
• 512 GB Silver — 1729 dolar
• 1 TB Orange — 2029 dolar
• 1 TB Blue — 1949 dolar
• 1 TB Silver — 2099 dolar
• 2 TB Blue — 2399 dolar
• 2 TB Orange — 2399 dolar
• 2 TB Silver — 2499 dolar
Belirtilen fiyatlar 19 Kasım 2026 tarihi için geçerlidir.
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