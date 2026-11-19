iPhone 17 serisi akıllı telefonların 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla fiyatları belli oldu. Listede iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri yer alıyor. Cihazlar eSIM + eSIM ve SIM + eSIM versiyonlarına ayrılmıştır. Her iki tür akıllı telefonda da ikişer adet IMEI kayıtlıdır.

eSIM + eSIM (2 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17:

• 256 GB — 949 dolar

iPhone 17 Air:

• 256 GB Blue — 959 dolar

• 256 GB Black — 949 dolar

• 256 GB Gold — 959 dolar

• 256 GB White — 959 dolar

iPhone 17 Pro:

• 256 GB Orange — 1279 dolar (büyük indirim)

• 256 GB Deep Blue — 1259 dolar (indirimli)

• 256 GB Silver — 1339 dolar

• 512 GB Blue — 1499 dolar

• 512 GB Orange — 1299 dolar (indirimli)

• 512 GB Silver — 1399 dolar

• 1 TB Orange — 1649 dolar (indirimli)