Brezilya Amazonu'nda dış dünyayla neredeyse hiç teması olmayan Ava kabilesinden yaklaşık 20 kişi ormandan çıkarak yerel halktan yiyecek istedi. Aralarında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Video görüntülerinde bazı kabile üyelerinin oldukça zayıfladığı görülüyor. İnsan hakları savunucuları bu durumu, ormandaki yasa dışı faaliyetlerin neden olduğu ciddi bir insani sorun olarak değerlendiriyor.

Olay, 16 Kasım 2026 tarihinde Brezilya'nın Maranhão eyaletindeki Arariboia Koruma Alanı'nda meydana geldi. Ava kabilesi üyeleri, yerel halktan yam (kök bitkisi) yiyeceği aldıktan sonra tekrar ormanın derinliklerine döndü.

On yıllar sonra nadir karşılaşma

Karşılaşma, komşu Guajajara yerel topluluğu üyeleri tarafından kaydedildi. Onların talebi üzerine görüntüler Birleşik Krallık'tabulunan Survival International insan hakları örgütü tarafından yayınlandı.

Videoda ormandan çıkan grubun içinde erkekler, kadınlar ve çocuklar olduğu görülüyor. Yerel halktan yiyecek istediler ve gerekli malzemeleri aldıktan sonra ormana geri döndüler.

Ava kabilesi üyelerinin bu şekilde insanlarla karşılaşması, son on yıllarda nadir görülen durumlardan biridir. Bu olay, dış dünyayla temasını sınırlı tutan halkların güvenliği ve yaşam koşullarına bir kez daha dikkat çekti.

Kabile üyeleri neden yiyecek istemek zorunda kaldı?

Ava kabilesi geleneksel olarak avcılık ve toplayıcılıkla geçinir. Onlar için orman sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda yiyecek ve hayat kaynağıdır.

Ancak insan hakları savunucuları, kabilenin yaşadığı bölgelere giren yasa dışı ağaç kesicilerin, kaçak avcıların ve hayvancıların doğal kaynaklara ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Sonuç olarak, avlanma ve toplayıcılık yoluyla yiyecek bulmak zorlaştı.

Survival International temsilcileri, kabile üyelerinin zayıflamış durumunu ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendiriyor. Onlara göre bu durum, Arariboia Koruma Alanı'nı yasa dışı faaliyetlerden korumanın gerekliliğini gösteriyor.

Onlarla doğrudan temas kurmak neden tehlikeli?

Ava gibi dış dünyayla temasını sınırlı tutan yerli halklar için basit bulaşıcı hastalıklar bile büyük risk oluşturabilir. Özellikle grip gibi enfeksiyonların aralarında ağır sonuçlara yol açma ihtimali vardır.

Brezilya'nın Yerli Halklar Ulusal Ajansı (FUNAI), bu tür grupları korurken onlarla doğrudan teması sınırlama ilkesini uygular. Bu politikanın temel amacı, dış hastalıkların yayılmasını önlemek ve kabilelerin bağımsız yaşam tarzını korumaktır.

Bu nedenle, yiyecek istemek için çıkan kabile üyelerine yardım etme konusu da dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Hükümetin görevi, bir yandan onların hayatını ve sağlığını korumak, diğer yandan bölgeye yabancıların girişini sınırlamaktır.

Amazon'un en savunmasız halkı tehlike altında

Ava kabilesiyle ilgili bu olay, Amazon ormanlarındaki yasa dışı ağaç kesiminin ve doğal çevrenin bozulmasının sadece ekolojik bir sorun olmadığını gösteriyor. Bu süreçler, ormana doğrudan bağlı yaşayan halkların gıda güvenliğini ve geleceğini de tehdit ediyor.

Dış dünyadan uzak yaşayan kabile üyelerinin yiyecek istemek için ormandan çıkması basit bir karşılaşma değildir. Bu, yaşadıkları bölgeyi korumanın, yasa dışı faaliyetlere son vermenin ve en önemlisi insan hayatını korumanın gerekliliğini hatırlatan ciddi bir sinyaldir.