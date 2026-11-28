“Evet, her partide her zaman baskı vardır. Üç beraberlik ciddi bir şey gibi duyuluyor, görünüyor, geliyor. Ancak 14 partilik bağlamda, yarısına bile yaklaşmadık. Bu uzun sürecek bir karşılaşma ve ikimiz de çabalıyoruz, ikimiz de iyi satranç oynuyoruz. Ve ikimiz de güçlü rakipleriz, bu yüzden istediğiniz zaman parti kazanmak kolay değil.

Fırsatlar yaratmaya ve fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmeye çalışıyoruz, ancak şu ana kadar hiçbirimizde çok fazla büyük fırsat doğmadı. Ve bu da iyi bir şey – bu genellikle iyi satranç oynadığımızı ve kalitenin yüksek olduğunu gösteriyor”, dedi Gukesh Dommaradju.