“İkimiz de güçlü rakipleriz”: Gukesh, Sindarov ile mücadelesindeki baskı hakkında konuştu
Mevcut dünya şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaradju Özbekistanlı meydan okuyan Javohir Sindarovile dünya şampiyonluğu için oynanan maçın ilk üç partisinin berabere bitmesinin ardından oluşan zihinsel baskı ve oyun kalitesi hakkında düşüncelerini paylaştı.
“Henüz 14 partinin yarısına bile yaklaşmadık”
Hint büyükusta, üst üste üç beraberliğe rağmen maçın uzun süreceğini ve her iki satranççının da yüksek seviyede oyun sergilediğini vurguladı:
“Evet, her partide her zaman baskı vardır. Üç beraberlik ciddi bir şey gibi duyuluyor, görünüyor, geliyor. Ancak 14 partilik bağlamda, yarısına bile yaklaşmadık. Bu uzun sürecek bir karşılaşma ve ikimiz de çabalıyoruz, ikimiz de iyi satranç oynuyoruz. Ve ikimiz de güçlü rakipleriz, bu yüzden istediğiniz zaman parti kazanmak kolay değil.
Fırsatlar yaratmaya ve fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmeye çalışıyoruz, ancak şu ana kadar hiçbirimizde çok fazla büyük fırsat doğmadı. Ve bu da iyi bir şey – bu genellikle iyi satranç oynadığımızı ve kalitenin yüksek olduğunu gösteriyor”, dedi Gukesh Dommaradju.
4. parti öncesi maç durumu
Bugün oynanacak dördüncü tur mücadelesi öncesinde karşılaşmadaki temel göstergeler şu şekilde:
Göstergeler
Resmi veriler
Maç formatı
14 partiden oluşan mücadele
İlk 3 partinin sonucu
Tüm karşılaşmalar berabere bitti
Genel skor
1,5 : 1,5 (eşitlik)
Sıradaki mücadele
Bugün, 28 Kasım günü 4. parti oynanacak
Sizce, üst üste üç yüksek kaliteli beraberlikten sonra bugünkü 4. partide Gukesh ve Javohir Sindarovarasından hangisi risk alıp skorda öne geçmeye çalışacak?
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