«Bunu düşünmüyorum»: Sindarov, dünya şampiyonluğu mücadelesindeki baskı hakkında konuştu
Adaylar Turnuvası galibi Javohir Sindarov satranç dünya şampiyonluğu maçının ilk üç partisinin berabere bitmesinin ardından oluşan psikolojik baskı hakkındaki soruya kısa ve net bir yanıt verdi.
«Şu an bile bunu düşünemiyorum»
Gazetecilerin «Üç parti, üç beraberlik. Skoru açan ilk kişi olmak üzerinizde ne kadar baskı yaratıyor?» sorusuna Özbek büyükusta, aşırı baskı altında olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
«Bu çok zor bir soru. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bunu hiç düşünmüyorum. Şu an bile düşünemiyorum. Üzgünüm, bu soruya kısa cevabım bu», — dedi Javohir Sindarov.
4. parti öncesi durum
Bugün oynanacak bir sonraki karşılaşma öncesinde rekabette tam bir eşitlik korunuyor:
İstatistikler
Resmi veriler
İlk 3 partinin sonucu
Tüm karşılaşmalar berabere bitti
Genel skor
1,5 : 1,5 (berabere)
4. partinin zamanı ve taşların rengi
Bugün, 28 Kasım (Javohir Sindarov siyah taşlarla oynayacak)
Sizce, psikolojik baskıyı kendisine yaklaştırmayan Javohir Sindarov, bugünkü 4. partide siyah taşlarla oynayarak maçta skoru açmaya çalışacak mı?
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