Gazetecilerin «Üç parti, üç beraberlik. Skoru açan ilk kişi olmak üzerinizde ne kadar baskı yaratıyor?» sorusuna Özbek büyükusta, aşırı baskı altında olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

Adaylar Turnuvası galibi Javohir Sindarov satranç dünya şampiyonluğu maçının ilk üç partisinin berabere bitmesinin ardından oluşan psikolojik baskı hakkındaki soruya kısa ve net bir yanıt verdi.

«Bu çok zor bir soru. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bunu hiç düşünmüyorum. Şu an bile düşünemiyorum. Üzgünüm, bu soruya kısa cevabım bu», — dedi Javohir Sindarov.

4. parti öncesi durum

Bugün oynanacak bir sonraki karşılaşma öncesinde rekabette tam bir eşitlik korunuyor:

İstatistikler Resmi veriler İlk 3 partinin sonucu Tüm karşılaşmalar berabere bitti Genel skor 1,5 : 1,5 (berabere) 4. partinin zamanı ve taşların rengi Bugün, 28 Kasım (Javohir Sindarov siyah taşlarla oynayacak)

Sizce, psikolojik baskıyı kendisine yaklaştırmayan Javohir Sindarov, bugünkü 4. partide siyah taşlarla oynayarak maçta skoru açmaya çalışacak mı?

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