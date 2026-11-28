Shodiyorjon Meliqo‘ziyev Dünya Kupası'na Kazak rakibine karşı aldığı galibiyetle başladı
Taşkent'te düzenlenen boks Dünya Kupası final etabı müsabakaları başladı. Turnuvanın ilk gününde Özbekistan milli takımı adına ringe çıkan ilk isim olan -50 kg sıkletindeki temsilcimiz Shodiyorjon Meliqo‘ziyev katılımına güven verici bir galibiyetle başladı.
Özbek-Kazak derbisinde net üstünlük
Sporcumuz turnuvanın ilk turunda zorlu bir rakip olan Kazakistanlı Daniyal Sabitile karşılaştı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabaka boyunca isabetli ve kendinden emin hamleleriyle üstünlüğü ele alan Shodiyorjon Meliqo‘ziyev, hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla 5:0 skorla galip geldi ve turnuvada bir üst tura yükseldi.
Maç detayları
İstatistikler
Resmi bilgiler
Turnuva
Boks Dünya Kupası final etabı (Taşkent)
Sıklet
-50 kg
Eşleşme
Shodiyorjon Meliqo‘ziyev (Özbekistan) — Daniyal Sabit (Kazakistan)
Final sonucu
5:0 (Shodiyorjon Meliqo‘ziyev bir üst tura yükseldi)
Sizce, Taşkent'teki Dünya Kupası'na parlak bir galibiyetle başlayan Shodiyorjon Meliqo‘ziyev -50 kg sıkletinde şampiyonluk kürsüsüne çıkabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksu ile Taşkent'te düzenlenen Dünya Kupası'nın en önemli sonuçlarını takip eden yakınlarınızla bu sevindirici haberi hemen paylaşın!
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