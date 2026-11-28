Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo son haftalarda taraftarların dikkatini çeken gizemli 'M' işaretine bir kez daha değindi. Instagram hesabındaki yeni paylaşımı, bu sembolün anlamı hakkındaki spekülasyonları daha da güçlendirdi.

Futbolcu son videolarından birinde 'MAAAAUU' diye bağırıyor gibi görünüyor. Paylaşımına da tam olarak bu kelimeyi yazdı. Bu durum, taraftarları arkasında nasıl bir anlam gizlendiğini düşünmeye sevk etti.

Portekizcede 'mau' kelimesi 'kötü' anlamına geliyor. Bu nedenle bazıları Ronaldo'nun bu işaretini esprili bir uyarı, yani 'Tehlikeliyim' anlamında yorumluyor.

Daha önce ise taraftarlar, 'M' harfinin futbolcunun gol atma konusundaki bir sonraki hedefine işaret edebileceğini tahmin etmişlerdi. Onlara göre bu sembol, Portekizcedeki 'mil' yani bin kelimesiyle bağlantılı olabilir.

Ronaldo henüz gizemli işaretinin gerçek anlamı hakkında bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yeni paylaşımı da taraftarlar arasında çeşitli tahminlere yol açmaya devam ediyor.