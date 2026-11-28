Büyük Britanya'nın başkentinde devam eden prestijli London Chess Classic 2026 uluslararası satranç turnuvasında 3. tur maçları tamamlandı. Resmi ödül havuzu 50.000 sterlinolan (kazanan - 15.000 sterlin) ve toplamda bu miktarı oluşturan turnuvada, son şampiyon Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov unvanını başarıyla koruyor.

Abdusattorov'un ilk üç turdaki sonuçları

«Masters» grubunda 10 büyükusta 9 tur boyunca birincilik için mücadele ediyor. Sporcumuz turnuvaya galibiyetle başlasa da, sonraki iki maçta deneyimli rakipleriyle berabere kaldı:

1. tur: Ev sahibi büyükusta Shreyas Royal karşısında net bir galibiyet.

2. tur: Bir diğer ünlü İngiliz satranççı Michael Adams ile beraberlik.

3. tur: Dün oynanan partide efsanevi Ukraynalı kıdemli büyükusta Vasyl Ivanchuk ile puanlar paylaşıldı.

Turnuva tablosundaki durum ve bugünkü 4. tur maçları

3. turda Amerikalı Levon Aronian Michael Adams'ı mağlup ederek 2,5 puanla tek başına liderliğe yükseldi. Onu üç satranççı 2 puanlatakip ediyor.