Nodirbek Abdusattorov London Chess Classic 2026 turnirinde liderlik mücadelesini sürdürüyor
Büyük Britanya'nın başkentinde devam eden prestijli London Chess Classic 2026 uluslararası satranç turnuvasında 3. tur maçları tamamlandı. Resmi ödül havuzu 50.000 sterlinolan (kazanan - 15.000 sterlin) ve toplamda bu miktarı oluşturan turnuvada, son şampiyon Özbek büyükusta Nodirbek Abdusattorov unvanını başarıyla koruyor.
Abdusattorov'un ilk üç turdaki sonuçları
«Masters» grubunda 10 büyükusta 9 tur boyunca birincilik için mücadele ediyor. Sporcumuz turnuvaya galibiyetle başlasa da, sonraki iki maçta deneyimli rakipleriyle berabere kaldı:
1. tur: Ev sahibi büyükusta Shreyas Royal karşısında net bir galibiyet.
2. tur: Bir diğer ünlü İngiliz satranççı Michael Adams ile beraberlik.
3. tur: Dün oynanan partide efsanevi Ukraynalı kıdemli büyükusta Vasyl Ivanchuk ile puanlar paylaşıldı.
Turnuva tablosundaki durum ve bugünkü 4. tur maçları
3. turda Amerikalı Levon Aronian Michael Adams'ı mağlup ederek 2,5 puanla tek başına liderliğe yükseldi. Onu üç satranççı 2 puanlatakip ediyor.
İstatistikler
Resmi veriler
Turnuva formatı ve ödül parası
10 katılımcı, 9 tur; toplam havuz — 50.000 sterlin (kazanan için — 15.000 sterlin)
Tek lider (3. turdan sonra)
Levon Aronian (ABD) — 2,5 puan
Takipçi grubu (2'şer puanla)
Nodirbek Abdusattorov (Özbekistan), Endi Woodward, Gawain Jones
Abdusattorov'un 4. tur maçı
Bugün, 28 Kasım günü siyah taşlarla 39 yaşındaki İngiliz Gawain Jonesile karşılaşacak.
Liderin 4. tur maçı
Levon Aronian siyah taşlarla Vasyl Ivanchuk ile kozlarını paylaşacak.
Sizce, bugün 4. turda siyah taşlarla Gawain Jones'a karşı oynayacak olan Nodirbek Abdusattorov galip gelerek turnuva tablosunda yeniden liderler arasına yükselebilecek mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancı ile Nodirbek Abdusattorov'un Londra'daki performansını takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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