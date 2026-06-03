Taşkent'te genç, ev sahipleri uyurken daireyi soydu

Taşkent'te meydana gelen hırsızlık olayı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki bir genç, gece ev sahipleri uyurken kilitli olmayan kapıdan daireye girdi.

İçeride herhangi bir engelle karşılaşmadan evde bulunan 5 milyon sum ve 200 ABD dolarını alıp kaçtı. Olayla ilgili detaylar daha sonra Telegram kanallarında da yayıldı.

Bunun üzerine şüpheli daireden çıktıktan sonra durmadı. Araba anahtarlarını gören genç, otoparka inerek oradaki araçtan da 7,2 milyon sum tutarında para çaldı.

Şu anda kolluk kuvvetleri olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Taşkent Şehir Emniyet Müdürlüğü ise vatandaşları tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya, özellikle geceleri kapı ve pencereleri kapalı tutmaya ve güvenliği artırmaya davet ediyor.