Hindistan'da bir leopar dükkana girerek insanlara saldırdı (video)

·180·Dünya
Hindistan'da bir leopar dükkana girerek insanlara saldırdı (video)

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde meydana gelen beklenmedik olay yerel halk arasında paniğe neden oldu. Vahşi bir leopar şehre girerek bir içki dükkanına daldı ve sonuç olarak üç kişi yaralandı. Bu konuda NDTV televizyon kanalı haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, yırtıcı hayvan ilk olarak şehrin eteklerindeki çalılıklar arasında fark edildi. Olay yerine gelen orman görevlisi hayvanı kontrol altına almaya çalışırken leopar ona saldırarak bacaklarından yaraladı.

Ardından yırtıcı, kalabalık caddeler ve pazar alanı boyunca koşarak bir içki dükkanına girdi. Burada leopar 40 yaşındaki bir müşteri ile 25 yaşındaki bir tezgahtara saldırdı.

Olay sonucunda yaralananlardan birine olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı. Diğer iki kişi ise daha ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Yerel halk hızlı hareket ederek leoparın dükkanın içinde olmasından yararlanıp dışarıdan demir kepengi indirdi ve hayvanı içeriye hapsetti. Bu karar, hayvanın başka insanlara saldırmasını önledi.

Daha sonra polis bölgeyi tamamen kordon altına aldı. Orman uzmanları ve Jaipur Hayvanat Bahçesi personelinin katılımıyla yaklaşık beş saatlik özel bir operasyon gerçekleştirildi.

Sonuç olarak veterinerler leoparı sakinleştirici iğne ile uyutarak tıbbi kontrol için orman idaresine götürdü. Uzmanlar operasyonun başarıyla sonuçlandığını ve hayvanın şehir sakinleri için güvenli bir şekilde yakalandığını bildirdi.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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