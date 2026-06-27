Volkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkin

·21·Avto
Volkswagen inqiroz yoqasida: Germaniyadagi 4 ta zavod yopilishi va 100 mingga yaqin xodim boʻshatilishi mumkin

Germaniyaning Volkswagen konserni oʻz tarixidagi eng yirik inqirozli davrlardan birini boshidan oʻtkazmoqda. Reuters agentligining vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib xabar berishicha, avtogigant Germaniyadagi toʻrtta yirik zavodini yopish va 100 mingga yaqin xodimni ishdan boʻshatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Ushbu keskin choralar kompaniyaning global bozordagi mavqeyini saqlab qolish va xarajatlarni optimallashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Gannover, Svikkau va Emden shaharlaridagi Volkswagen zavodlari, shuningdek, Audi brendiga tegishli Nekkarsulmdagi korxona xavf ostida qolmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, faqatgina ushbu zavodlarning yopilishi 45 mingdan ortiq ish oʻrni yoʻqolishiga olib keladi. Agar avvaldan rejalashtirilgan qisqartirishlar ham qoʻshilsa, ishsiz qoladigan xodimlar soni 100 ming nafarga yetishi mumkin. Bu jahon avtosanoati tarifidagi eng yirik restrukturizatsiya jarayonlaridan biri boʻlishi kutilmoqda.

Inqirozning asosiy sabablari va tashqi bosim

Volkswagen rahbariyati bunday radikal qadamlarni bozor konyunkturasining yomonlashgani bilan izohlamoqda. Konsern bir vaqtning oʻzida bir nechta yoʻnalishda jiddiy bosimga duch keldi. Birinchidan, Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchilari, xususan, BYD kabi brendlar nafaqat Osiyo bozorida, balki Yevropada ham Volkswagen’ni siqib chiqarmoqda. Ikkinchinchidan, AQSH tomonidan joriy etilgan yuqori boj toʻlovlari va Yevropaning oʻzida avtomobillarga boʻlgan talabning pasayishi vaziyatni yanada ogʻirlashtirgan.

Kompaniyaning kelgusi besh yillik investitsiya rejalari ham qayta koʻrib chiqilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, rivojlanish uchun ajratiladigan mablagʻlar miqdori 15 foizga qisqartirilib, avvalgi rejadagi summadan sezilarli darajada kamayishi, yaʼni 130 milliard yevro atrofida boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, Volkswagen brendi va butlovchi qismlar ishlab chiqarish boʻlimlarini alohida tuzilmalarga ajratish masalasi ham muhokama qilinmoqda.

Ijtimoiy norozilik va siyosiy qarshilik

Mazkur rejalar Germaniyada katta norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi. Volkswagen ishlab chiqarish kengashi va mamlakatdagi eng yirik IG Metall kasaba uyushmasi zavodlarni saqlab qolish uchun oxirigacha kurashishlarini eʼlon qildi. Shuningdek, konsernning yirik aksiyadorlaridan biri hisoblangan Quyi Saksoniya federal yeri hukumati ham korxonalarning yopilishiga keskin qarshi chiqmoqda.

Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Volkswagen brendi mamlakatimiz bozorida rasman taqdim etilgan va uning modellari, ayniqsa, elektromobillari ommalashib bormoqda. Germaniyadagi ishlab chiqarish quvvatlarining qisqarishi global yetkazib berish zanjiriga va brendning kelgusi strategiyasiga taʼsir koʻrsatishi muqarrar.

2025-moliya yili yakunlariga koʻra, konsern tizimida jami 667 mingdan ortiq kishi mehnat qilgan boʻlib, ularning 43 foizi aynan Germaniya hissasiga toʻgʻri keladi. Kompaniya rahbariyati hozircha ichki hujjatlar boʻyicha rasmiy izoh bermagan boʻlsa-da, butun guruh miqyosida "keng koʻlamli oʻzgarishlar" zarurligini tasdiqlagan. Vaziyat boʻyicha yakuniy qaror kuzatuv kengashining navbatdagi yigʻilishlarida qabul qilinishi kutilmoqda.

VolkswagenGermaniyaAvtosanoatInqirozIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumXitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli avtomobillar eʼlon qilindi: Kuchli uchlik maʼlumBugun, 18:2585 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradi85 yoshli harbiylashtirilgan Willys Jeep: Britaniyalik qariya supermarketga tankdek mashinada boradiBugun, 16:52CATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiCATL sovuqdan qoʻrqmaydigan natriy-ionli akkumulyatorlarni ommaviy ishlab chiqarishni boshladiBugun, 11:56Maserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatMaserati MC20 Cielo bilan Britaniyaning sirli "51-hududi"ga sayohatBugun, 10:52Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Toyota oʻzining afsonaviy Crown oilasini yangilamoqda: Crossover, Sport va Sedan modellarida nimalar oʻzgaradi?Bugun, 05:21Volkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaVolkswagen zavodlari yopiladimi? Minglab xodimlar taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 02:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi