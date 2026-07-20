AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining 60 yillik yubileyi munosabati bilan afsonaviy yoʻltanlamasning modernizatsiya qilingan varianti — Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishga start berdi. Ushbu yangilanish avtomobil tarixidagi eng salmoqli oʻzgarishlardan biri boʻlib, u nafaqat texnik koʻrsatkichlarni yaxshilash, balki xavfsizlik va chidamlilik darajasini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchining maʼlum qilishicha, loyiha doirasida avtomobil konstruksiyasiga 350 dan ortiq yangi va takomillashtirilgan qismlar hamda uzellar kiritilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, muhandislar avtomobilning klassik dizaynini saqlab qolgan holda, uning dinamikasi, boshqaruvchanligi va yoqilgʻi tejamkorligini sezilarli darajada yaxshilashga muvaffaq boʻlishgan.
Yangi dvigatel va texnik imkoniyatlarYangilangan Lada Niva Legend endilikda 90 ot kuchiga ega boʻlgan 1,8 litrli yangi dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu 8 klapanli agregat oʻzining yuqori tortish kuchi bilan ajralib turadi. Maksimal aylanish momenti 24 N·m ga oshirilgan boʻlib, eng muhimi, momentning 80 foiziga atigi 1000 aylanish/daqiqadayoq erishiladi. Bu esa avtomobilning ham tekis asfaltta, ham ogʻir yoʻlsizlik sharoitida oʻzini ishonchli tutishini taʼminlaydi.
Yoqilgʻi tejamkorligi masalasida ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Yangi kuch agregati yordamida aralash sikldagi oʻrtacha yoqilgʻi sarfi 100 kilometrga 9,9 litrdan 9 litrgacha kamaygan. Shuningdek, transmissiya tizimida ham oʻzgarishlar boʻlib, uzatmalar qutisi va razdatka mexanizmlari uchun yangi privodlar oʻrnatilgan.
Kuzov chidamliligi va xavfsizlik tizimiAvtomobilning chidamliligini oshirish maqsadida, Lada Niva Legend tarixida ilk bor kuzovning eng koʻp yuklama tushadigan qismlari ruxlangan (otsinkovanniy) poʻlatdan tayyorlana boshladi. Ushbu roʻyxatga quyidagi qismlar kiritilgan:
- Radiator paneli va kapot;
- Tom qismi;
- Orqa eshikning tashqi va ichki panellari;
- Kuzovning orqa tashqi paneli.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham oʻz oʻrniga ega boʻlgan ushbu modelning yangilangan versiyasi yaqin oylarda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Hozircha AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend narxlari va komplektatsiyalari boʻyicha aniq maʼlumotlarni ochiqlamagan, bu maʼlumotlar sotuvlar boshlanishi arafasida eʼlon qilinadi.
…