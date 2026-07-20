AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi

·38·Avto
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi

Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining 60 yillik yubileyi munosabati bilan afsonaviy yoʻltanlamasning modernizatsiya qilingan varianti — Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishga start berdi. Ushbu yangilanish avtomobil tarixidagi eng salmoqli oʻzgarishlardan biri boʻlib, u nafaqat texnik koʻrsatkichlarni yaxshilash, balki xavfsizlik va chidamlilik darajasini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchining maʼlum qilishicha, loyiha doirasida avtomobil konstruksiyasiga 350 dan ortiq yangi va takomillashtirilgan qismlar hamda uzellar kiritilgan. ixbt.com nashri xabariga koʻra, muhandislar avtomobilning klassik dizaynini saqlab qolgan holda, uning dinamikasi, boshqaruvchanligi va yoqilgʻi tejamkorligini sezilarli darajada yaxshilashga muvaffaq boʻlishgan.

Yangi dvigatel va texnik imkoniyatlar

Yangilangan Lada Niva Legend endilikda 90 ot kuchiga ega boʻlgan 1,8 litrli yangi dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu 8 klapanli agregat oʻzining yuqori tortish kuchi bilan ajralib turadi. Maksimal aylanish momenti 24 N·m ga oshirilgan boʻlib, eng muhimi, momentning 80 foiziga atigi 1000 aylanish/daqiqadayoq erishiladi. Bu esa avtomobilning ham tekis asfaltta, ham ogʻir yoʻlsizlik sharoitida oʻzini ishonchli tutishini taʼminlaydi.

Yoqilgʻi tejamkorligi masalasida ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Yangi kuch agregati yordamida aralash sikldagi oʻrtacha yoqilgʻi sarfi 100 kilometrga 9,9 litrdan 9 litrgacha kamaygan. Shuningdek, transmissiya tizimida ham oʻzgarishlar boʻlib, uzatmalar qutisi va razdatka mexanizmlari uchun yangi privodlar oʻrnatilgan.

Kuzov chidamliligi va xavfsizlik tizimi

Avtomobilning chidamliligini oshirish maqsadida, Lada Niva Legend tarixida ilk bor kuzovning eng koʻp yuklama tushadigan qismlari ruxlangan (otsinkovanniy) poʻlatdan tayyorlana boshladi. Ushbu roʻyxatga quyidagi qismlar kiritilgan:

  • Radiator paneli va kapot;
  • Tom qismi;
  • Orqa eshikning tashqi va ichki panellari;
  • Kuzovning orqa tashqi paneli.
Xavfsizlik masalasi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Klassik Niva modellarida ilk bor haydovchi uchun frontal xavfsizlik yostigʻi paydo boʻldi. U xuddi Lada Niva Travel modelidagi kabi rul chambaragi ichiga joylashtirilgan. Bundan tashqari, tormoz tizimi samaradorligini oshirish uchun old gʻildiraklarga yangi ventilyatsiyalanadigan diskli tormozlar oʻrnatilgan.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham oʻz oʻrniga ega boʻlgan ushbu modelning yangilangan versiyasi yaqin oylarda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Hozircha AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend narxlari va komplektatsiyalari boʻyicha aniq maʼlumotlarni ochiqlamagan, bu maʼlumotlar sotuvlar boshlanishi arafasida eʼlon qilinadi.

AvtoVAZLada Niva LegendRossiyaAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladiRossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladiBugun, 17:57Tezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradiTezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradiBugun, 17:27Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarPolestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarBugun, 15:53Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiSmart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiBugun, 14:55Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 13:23Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaRasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi