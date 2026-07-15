Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi
Yaponiya avtosanoati giganti Toyota oʻzining yangi flagmani — V8 dvigateli bilan jihozlangan GR GT superkarini Buyuk Britaniyada keng jamoatchilikka tanishtirdi. Kelasi yili sotuvga chiqishi kutilayotgan ushbu model nafaqat brendning muhandislik salohiyatini namoyish etadi, balki bozorning nufuzli vakillari hisoblangan Mercedes-AMG GT va Aston Martin Vantage kabi modellarga jiddiy raqib boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Toyota kompaniyasining Gazoo Racing sport boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan GR GT modeli "umumiy foydalanishdagi yoʻllar uchun moʻljallangan poyga avtomobili" sifatida tavsiflanmoqda. Eʼtiborlisi, avtomobilning yoʻl versiyasi va GT3 toifasidagi poyga varianti parallel ravishda ishlab chiqilgan boʻlib, bu ularning texnik jihatdan bir-biriga oʻta yaqinligini taʼminlaydi. Autocar nashri xabariga koʻra, yangi superkar oʻzining ilk dinamik debyutini nufuzli Goodwood tezlik festivalida amalga oshirdi.
Texnik imkoniyatlar va quvvatGR GT modelining yuragi — 4,0 litrli, ikkita turbokompressorli yangi V8 dvigatelidir. Gibrid tizim bilan birgalikda ishlaydigan ushbu agregat 641 ot kuchi va 627 Nm aylanish lahzasini taʼminlaydi. Quvvat orqa gʻildiraklarga uglerod tolasi bilan mustahkamlangan maxsus transmissiya mili orqali uzatiladi. Hozirda muhandislik ishlari davom etayotgani bois, yakuniy quvvat koʻrsatkichlari yanada yuqori boʻlishi ham ehtimoldan xoli emas.
Garchi aniq dinamik koʻrsatkichlar hali toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi avtomobilning maksimal tezligi soatiga kamida 318 kilometrni (198 milya) tashkil etishini maqsad qilgan. Taxminlarga koʻra, superkar 100 km/soat tezlikka taxminan 3,5 soniyada erisha oladi. Dvigatelning ixchamligi va yengilligi uning "hot vee" sxemasi boʻyicha joylashishi, yaʼni turbinalarning silindrlar bloki ichiga oʻrnatilishi bilan izohlanadi.
Haydovchi va avtomobil uygʻunligiToyota kompaniyasi raisi va professional poygachi Akio Toyoda loyihani shaxsan nazorat qilib, avtomobilni ishlab chiqishda "haydovchi va mashina birligi" hissini yaratishga asosiy urgʻu bergan. Ushbu superkar Lexus LFA modelining maʼnaviy davomchisi sifatida koʻrilmoqda va kompaniyaning texnologik choʻqqisini ifodalovchi "uchlik" tarkibiga kiradi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Toyota brendi asosan Toyota Camry va Toyota Land Cruiser kabi modellar bilan tanilgan boʻlsa-da, GR GT kabi eksklyuziv superkarlarning paydo boʻlishi brendning sport segmentidagi obroʻsini sezilarli darajada oshiradi. Mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ushbu model brendning poyga yoʻllaridagi koʻp yillik tajribasi zamonaviy texnologiyalar bilan qanday uygʻunlashganini koʻrsatuvchi yorqin namuna boʻladi.
Loyihada oʻz vaqtida afsonaviy Lexus LFA ustida ishlagan mutaxassislar ham ishtirok etgani diqqatga sazovordir. Bu esa yangi avlod muhandislariga Toyota avtomobilsozlik maktabining eng nozik sirlarini oʻrgatish va sport avtomobillari anʼanalarini davom ettirish imkonini beradi.
…