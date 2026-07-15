Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi

·25·Avto
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi

Yaponiya avtosanoati giganti Toyota oʻzining yangi flagmani — V8 dvigateli bilan jihozlangan GR GT superkarini Buyuk Britaniyada keng jamoatchilikka tanishtirdi. Kelasi yili sotuvga chiqishi kutilayotgan ushbu model nafaqat brendning muhandislik salohiyatini namoyish etadi, balki bozorning nufuzli vakillari hisoblangan Mercedes-AMG GT va Aston Martin Vantage kabi modellarga jiddiy raqib boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Toyota kompaniyasining Gazoo Racing sport boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan GR GT modeli "umumiy foydalanishdagi yoʻllar uchun moʻljallangan poyga avtomobili" sifatida tavsiflanmoqda. Eʼtiborlisi, avtomobilning yoʻl versiyasi va GT3 toifasidagi poyga varianti parallel ravishda ishlab chiqilgan boʻlib, bu ularning texnik jihatdan bir-biriga oʻta yaqinligini taʼminlaydi. Autocar nashri xabariga koʻra, yangi superkar oʻzining ilk dinamik debyutini nufuzli Goodwood tezlik festivalida amalga oshirdi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

GR GT modelining yuragi — 4,0 litrli, ikkita turbokompressorli yangi V8 dvigatelidir. Gibrid tizim bilan birgalikda ishlaydigan ushbu agregat 641 ot kuchi va 627 Nm aylanish lahzasini taʼminlaydi. Quvvat orqa gʻildiraklarga uglerod tolasi bilan mustahkamlangan maxsus transmissiya mili orqali uzatiladi. Hozirda muhandislik ishlari davom etayotgani bois, yakuniy quvvat koʻrsatkichlari yanada yuqori boʻlishi ham ehtimoldan xoli emas.

Garchi aniq dinamik koʻrsatkichlar hali toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi avtomobilning maksimal tezligi soatiga kamida 318 kilometrni (198 milya) tashkil etishini maqsad qilgan. Taxminlarga koʻra, superkar 100 km/soat tezlikka taxminan 3,5 soniyada erisha oladi. Dvigatelning ixchamligi va yengilligi uning "hot vee" sxemasi boʻyicha joylashishi, yaʼni turbinalarning silindrlar bloki ichiga oʻrnatilishi bilan izohlanadi.

Haydovchi va avtomobil uygʻunligi

Toyota kompaniyasi raisi va professional poygachi Akio Toyoda loyihani shaxsan nazorat qilib, avtomobilni ishlab chiqishda "haydovchi va mashina birligi" hissini yaratishga asosiy urgʻu bergan. Ushbu superkar Lexus LFA modelining maʼnaviy davomchisi sifatida koʻrilmoqda va kompaniyaning texnologik choʻqqisini ifodalovchi "uchlik" tarkibiga kiradi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Toyota brendi asosan Toyota Camry va Toyota Land Cruiser kabi modellar bilan tanilgan boʻlsa-da, GR GT kabi eksklyuziv superkarlarning paydo boʻlishi brendning sport segmentidagi obroʻsini sezilarli darajada oshiradi. Mahalliy avtomobil ishqibozlari uchun ushbu model brendning poyga yoʻllaridagi koʻp yillik tajribasi zamonaviy texnologiyalar bilan qanday uygʻunlashganini koʻrsatuvchi yorqin namuna boʻladi.

Loyihada oʻz vaqtida afsonaviy Lexus LFA ustida ishlagan mutaxassislar ham ishtirok etgani diqqatga sazovordir. Bu esa yangi avlod muhandislariga Toyota avtomobilsozlik maktabining eng nozik sirlarini oʻrgatish va sport avtomobillari anʼanalarini davom ettirish imkonini beradi.

ToyotaSuperkarAvtoGazoo RacingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Avtomobil sanoatida yangi davr: Nega yirik kompaniya rahbarlari loyihalarni toʻxtatmoqda?Bugun, 08:28Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 08:23Elektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaElektromobillar uchun yangi soliq: Avtopark egalari katta hajmdagi ishga tayyorlanmoqdaKecha, 23:28Rossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiRossiya poytaxtida jamoat transporti innovatsiyasi: Endi MD-2 yoʻnalishida ham yuz orqali toʻlov joriy etildiKecha, 21:26Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariKecha, 20:30AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiKecha, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi