Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblangan AvtoVAZ kompaniyasi oʻz tarixidagi eng kuchli va texnologik model — Lada Azimut gibrid krossoverini yaratish ustida ishlamoqda. Kompaniya rahbari Maksim Sokolovning soʻzlariga koʻra, joriy yilda yangi modelning prototipini yaratish va uni keng koʻlamli sinovlardan oʻtkazish jarayonlariga start beriladi. Bu loyiha nafaqat brend uchun, balki butun mintaqa avtomobil bozori uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maksim Sokolov "Vesti" telekanaliga bergan intervyusida taʼkidlashicha, Lada Azimut shunchaki nazariy gʻoya emas, balki aniq muddatlari belgilangan real rejadir. Eng hayratlanarli jihati shundaki, yangi gibrid krossoverning umumiy quvvati 500 ot kuchiga yetishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich Lada brendi ostida ishlab chiqarilgan barcha avvalgi modellardan bir necha barobar yuqori boʻlib, uni sport krossoverlari segmentiga yaqinlashtiradi.
Texnik xususiyatlar va yangi dvigatellarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lada Azimut modelida AvtoVAZ tomonidan yaqinda taqdim etilgan 1,6 va 1,8 litr hajmli yangi dvigatellardan foydalaniladi. Ushbu ichki yonuv dvigatellari elektr motorlar bilan birgalikda yagona gibrid tizimni tashkil etadi. Mazkur kuch agregatlari kelajakda brendning boshqa ommabop modellari, xususan, Lada Vesta va yangi Lada Iskra avtomobillariga ham oʻrnatilishi rejalashtirilgan.
Kompaniya rahbariyati prototip sinovlaridan soʻng yangi modelni seriyali ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qiladi. Shunga qaramay, Maksim Sokolov Lada Azimutning ommaviy ishlab chiqarilishi joriy yilning kuz oylarida boshlanishini tasdiqladi. Bu esa loyihaning tayyorgarlik darajasi ancha yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Xavfsizlik va bozor istiqbollariYaqinda AvtoVAZ mutaxassislari Lada Azimut majburiy sertifikatsiya doirasidagi krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtganini eʼlon qilishdi. Bu yangi krossoverning xavfsizlik standartlari zamonaviy talablarga javob berishini anglatadi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu yuqori quvvatli gibrid model mahalliy xaridorlarda ham qiziqish uygʻotishi mumkin.
Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Lada Azimut brendning nufuzini sezilarli darajada oshirishi va unga xitoylik raqobatchilar bilan gibrid avtomobillar segmentida kurashish imkonini berishi kutilmoqda. Hozircha avtomobilning narxi va toʻliq komplektatsiyalari haqida maʼlumotlar ochiqlanmagan, biroq 500 ot kuchi va gibrid texnologiyasi uni brendning eng qimmat modeliga aylantirishi aniq.
…