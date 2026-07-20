Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi

·55·Avto
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi

Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi hisoblangan AvtoVAZ kompaniyasi oʻz tarixidagi eng kuchli va texnologik model — Lada Azimut gibrid krossoverini yaratish ustida ishlamoqda. Kompaniya rahbari Maksim Sokolovning soʻzlariga koʻra, joriy yilda yangi modelning prototipini yaratish va uni keng koʻlamli sinovlardan oʻtkazish jarayonlariga start beriladi. Bu loyiha nafaqat brend uchun, balki butun mintaqa avtomobil bozori uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maksim Sokolov "Vesti" telekanaliga bergan intervyusida taʼkidlashicha, Lada Azimut shunchaki nazariy gʻoya emas, balki aniq muddatlari belgilangan real rejadir. Eng hayratlanarli jihati shundaki, yangi gibrid krossoverning umumiy quvvati 500 ot kuchiga yetishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich Lada brendi ostida ishlab chiqarilgan barcha avvalgi modellardan bir necha barobar yuqori boʻlib, uni sport krossoverlari segmentiga yaqinlashtiradi.

Texnik xususiyatlar va yangi dvigatellar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lada Azimut modelida AvtoVAZ tomonidan yaqinda taqdim etilgan 1,6 va 1,8 litr hajmli yangi dvigatellardan foydalaniladi. Ushbu ichki yonuv dvigatellari elektr motorlar bilan birgalikda yagona gibrid tizimni tashkil etadi. Mazkur kuch agregatlari kelajakda brendning boshqa ommabop modellari, xususan, Lada Vesta va yangi Lada Iskra avtomobillariga ham oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Kompaniya rahbariyati prototip sinovlaridan soʻng yangi modelni seriyali ishlab chiqarish boʻyicha yakuniy qarorni qabul qiladi. Shunga qaramay, Maksim Sokolov Lada Azimutning ommaviy ishlab chiqarilishi joriy yilning kuz oylarida boshlanishini tasdiqladi. Bu esa loyihaning tayyorgarlik darajasi ancha yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Xavfsizlik va bozor istiqbollari

Yaqinda AvtoVAZ mutaxassislari Lada Azimut majburiy sertifikatsiya doirasidagi krash-testlardan muvaffaqiyatli oʻtganini eʼlon qilishdi. Bu yangi krossoverning xavfsizlik standartlari zamonaviy talablarga javob berishini anglatadi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida Lada modellari anʼanaviy ravishda oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu yuqori quvvatli gibrid model mahalliy xaridorlarda ham qiziqish uygʻotishi mumkin.

Loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, Lada Azimut brendning nufuzini sezilarli darajada oshirishi va unga xitoylik raqobatchilar bilan gibrid avtomobillar segmentida kurashish imkonini berishi kutilmoqda. Hozircha avtomobilning narxi va toʻliq komplektatsiyalari haqida maʼlumotlar ochiqlanmagan, biroq 500 ot kuchi va gibrid texnologiyasi uni brendning eng qimmat modeliga aylantirishi aniq.

AvtoVAZLada AzimutGibrid avtomobilKrossoverRossiya avtosanoati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladiAvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 18:21Tezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradiTezlikni pasaytirish haydovchilarga har kuni 22 million dollar tejash imkonini beradiBugun, 17:27Polestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarPolestar 2 ikkilamchi bozorda: Skandinaviya uslubidagi elektromobilni tanlash boʻyicha tavsiyalarBugun, 15:53Smart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiSmart afsonaviy Fortwo oʻrnini bosuvchi yangi #2 elektromobilini taqdim etadiBugun, 14:55Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRossiyada yangi Jeland J7 krossoveri savdosi boshlandi: texnik xususiyatlar va imkoniyatlarBugun, 13:23Rasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaRasmiy dilerlar xizmati qimmatlashmoqda: Haydovchilar mustaqil servislarni tanlamoqdaBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi