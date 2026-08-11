Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosi
Britaniya hukumatining elektromobillar va plagin-gidridlar uchun 2028-yilning aprel oyidan joriy etilishi rejalashtirilgan masofaga asoslangan soliq tizimi probegni muzlatib qo'yuvchi qurilmalar sabab jiddiy xavf ostida qoldi. Rejaga ko'ra, elektromobillar uchun bosilgan har bir milga 3 penni, plagin-gidridlar uchun esa 1.5 penni soliq olinadi va haydovchilar masofani yillik deklaratsiya qiladi.
Britaniya hukumati tomonidan elektromobillar va plagin-gidridlar uchun rejalashtirilayotgan yangi masofaga asoslangan soliq tizimi jiddiy xavf ostida qoldi. Autocar nashri oʻtkazgan maxsus surishtiruvga koʻra, haydovchilar soliqdan qochish maqsadida avtomobil bosib oʻtgan masofani muzlatib qoʻyuvchi maxsus qurilmalardan ommaviy ravishda foydalanishi mumkinligi maʼlum boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
eVED deb nomlanuvchi ushbu pay-per-mile tizimi 2028-yilning aprel oyidan boshlab joriy etilishi rejalashtirilgan. Mazkur qoʻshimcha soliq anʼanaviy yoqilgʻi aksiz soligʻidan tushadigan yoʻqotishlarni qoplash uchun moʻljallangan, chunki elektromobillar va gidridlar qisman yoki toʻliq elektr quvvatida harakatlanadi. Rejaga koʻra, elektromobillar uchun bosilgan har bir mil uchun 3 penni, plagin-gidridlar uchun esa 1.5 penni miqdorida soliq undirilishi va haydovchilar oʻz masofasini yillik asosda mustaqil ravishda deklaratsiya qilishlari kerak boʻladi.
Probegni bloklovchi qurilmalar xavfiBiroq tizim joriy etilishiga ikki yil qolgan bir paytda, haydovchilar soliqni kamaytirish yoki undan butunlay qochish uchun probeg bloklovchilarini oʻrnatishga intilayotgani tashvish uygʻotmoqda. Narxi 200 funt sterlingdan 900 funt sterlinggacha boʻlgan bunday qurilmalarni sotish qonuniy hisoblanadi va ular odatda yoʻldan tashqarida sinovdan oʻtkazilayotgan avtomobillar uchun moʻljallangan deb sotiladi. Shunga qaramay, ushbu moslama oʻrnatilgan avtomobilda umumiy foydalanishdagi yoʻllarda harakatlanish noqonuniydir.
Autocar surishtiruvida aniqlanishicha, yuzlab haydovchilar va biznes vakillari lizing yoki shartnoma yakunida masofaga oid jarimalardan qochish maqsadida bu qurilmalarni har hafta xarid qilib, oʻrnatib kelmoqda. Ilgari faqat benzin va dizel dvigatelli mashinalar uchun mavjud boʻlgan bunday qurilmalar endilikda elektromobil hamda gibrid modellar uchun ham tobora ommalashib bormoqda.
Sotuvchilarning faoliyati va kengayayotgan bozorTaʼminotchilarning daʼvo qilishicha, avtomobilning bort kompyuteriga oʻrnatiladigan bu qurilma transport vositasiga hech qanday masofa maʼlumotini boshqaruv bloklari yoki kalitlarga uzatishga imkon bermaydi. Qurilmani oʻrnatish juda oson, ammo uni aniqlash qiyin. Ushbu holat ikkilamchi bozor uchun ham jiddiy xavf tugʻdiradi, chunki ilgari probegi soxtalashtirilgan elektromobillar kelgusida xabardor boʻlmagan xaridorlar qoʻliga oʻtib qolishi mumkin.
Nashr jurnalisti xaridor qiyofasida yetakchi probeg bloklovchilari yetkazib beruvchisi bilan bogʻlanganda, kompaniya vakili xavfsiz va ishonchli qurilma taqdim etishini bildirgan. Uning soʻzlariga koʻra, ularning korxonasi chakana xaridorlarga har oyda 500 ta, dilerlarga esa 250-300 ta shunday qurilma sotadi. Shuningdek, har oy yangi modellar uchun ham moslamalar ishlab chiqilayotgani, jumladan Germaniyadagi taʼminotchilar 2024-yildan keyingi Volkswagen Passat hamda Omoda, Jaecoo va Chery avtomobillari uchun ham bloklovchilarni tayyorlab boʻlgani maʼlum qilindi.
…