Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosi

·35·Avto
Elektromobillar uchun yoʻl soligʻi va probegni aldash muammosi
Qisqacha

Britaniya hukumatining elektromobillar va plagin-gidridlar uchun 2028-yilning aprel oyidan joriy etilishi rejalashtirilgan masofaga asoslangan soliq tizimi probegni muzlatib qo'yuvchi qurilmalar sabab jiddiy xavf ostida qoldi. Rejaga ko'ra, elektromobillar uchun bosilgan har bir milga 3 penni, plagin-gidridlar uchun esa 1.5 penni soliq olinadi va haydovchilar masofani yillik deklaratsiya qiladi.

Britaniya hukumati tomonidan elektromobillar va plagin-gidridlar uchun rejalashtirilayotgan yangi masofaga asoslangan soliq tizimi jiddiy xavf ostida qoldi. Autocar nashri oʻtkazgan maxsus surishtiruvga koʻra, haydovchilar soliqdan qochish maqsadida avtomobil bosib oʻtgan masofani muzlatib qoʻyuvchi maxsus qurilmalardan ommaviy ravishda foydalanishi mumkinligi maʼlum boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

eVED deb nomlanuvchi ushbu pay-per-mile tizimi 2028-yilning aprel oyidan boshlab joriy etilishi rejalashtirilgan. Mazkur qoʻshimcha soliq anʼanaviy yoqilgʻi aksiz soligʻidan tushadigan yoʻqotishlarni qoplash uchun moʻljallangan, chunki elektromobillar va gidridlar qisman yoki toʻliq elektr quvvatida harakatlanadi. Rejaga koʻra, elektromobillar uchun bosilgan har bir mil uchun 3 penni, plagin-gidridlar uchun esa 1.5 penni miqdorida soliq undirilishi va haydovchilar oʻz masofasini yillik asosda mustaqil ravishda deklaratsiya qilishlari kerak boʻladi.

Probegni bloklovchi qurilmalar xavfi

Biroq tizim joriy etilishiga ikki yil qolgan bir paytda, haydovchilar soliqni kamaytirish yoki undan butunlay qochish uchun probeg bloklovchilarini oʻrnatishga intilayotgani tashvish uygʻotmoqda. Narxi 200 funt sterlingdan 900 funt sterlinggacha boʻlgan bunday qurilmalarni sotish qonuniy hisoblanadi va ular odatda yoʻldan tashqarida sinovdan oʻtkazilayotgan avtomobillar uchun moʻljallangan deb sotiladi. Shunga qaramay, ushbu moslama oʻrnatilgan avtomobilda umumiy foydalanishdagi yoʻllarda harakatlanish noqonuniydir.

Autocar surishtiruvida aniqlanishicha, yuzlab haydovchilar va biznes vakillari lizing yoki shartnoma yakunida masofaga oid jarimalardan qochish maqsadida bu qurilmalarni har hafta xarid qilib, oʻrnatib kelmoqda. Ilgari faqat benzin va dizel dvigatelli mashinalar uchun mavjud boʻlgan bunday qurilmalar endilikda elektromobil hamda gibrid modellar uchun ham tobora ommalashib bormoqda.

Sotuvchilarning faoliyati va kengayayotgan bozor

Taʼminotchilarning daʼvo qilishicha, avtomobilning bort kompyuteriga oʻrnatiladigan bu qurilma transport vositasiga hech qanday masofa maʼlumotini boshqaruv bloklari yoki kalitlarga uzatishga imkon bermaydi. Qurilmani oʻrnatish juda oson, ammo uni aniqlash qiyin. Ushbu holat ikkilamchi bozor uchun ham jiddiy xavf tugʻdiradi, chunki ilgari probegi soxtalashtirilgan elektromobillar kelgusida xabardor boʻlmagan xaridorlar qoʻliga oʻtib qolishi mumkin.

Nashr jurnalisti xaridor qiyofasida yetakchi probeg bloklovchilari yetkazib beruvchisi bilan bogʻlanganda, kompaniya vakili xavfsiz va ishonchli qurilma taqdim etishini bildirgan. Uning soʻzlariga koʻra, ularning korxonasi chakana xaridorlarga har oyda 500 ta, dilerlarga esa 250-300 ta shunday qurilma sotadi. Shuningdek, har oy yangi modellar uchun ham moslamalar ishlab chiqilayotgani, jumladan Germaniyadagi taʼminotchilar 2024-yildan keyingi Volkswagen Passat hamda Omoda, Jaecoo va Chery avtomobillari uchun ham bloklovchilarni tayyorlab boʻlgani maʼlum qilindi.

ElektromobilSoliqTexnologiyaAvtomobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiElektromobillarni quvvatlash xarajatlari benzinli avtomobillarga tenglashdiBugun, 17:28McLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiMcLaren P1 giperkari uchun yangi yengil akkumulyator taqdim etildiBugun, 16:28CUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelCUPRA Raval: shahar elektromobillari qoidasini oʻzgartiruvchi modelBugun, 15:23Renault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaRenault Clio va yangi 5 avlodini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 10:27Marsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarMarsien GT taqdim etildi: afsonaviy Porsche 959 ruhidagi yangi superkarKecha, 22:26Eccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarEccentrica Diablo Roadster: 542 ot kuchiga ega afsonaviy V12 superkarKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi