Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’foga chiqishi mumkin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
The Observer nashri ma’lumotiga ko‘ra, Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 22 iyun kuni iste’foga chiqishini e’lon qilishi mumkin.
Manbalarga ko‘ra, hukumat a’zolari, maslahatchilar, kasaba uyushmalari va partiya donorlari bilan muzokaralardan so‘ng Starmer lavozimda qolishi qiyin degan xulosaga kelgan.
Shu bilan birga, u hokimiyat almashinuvi tartibli o‘tishi uchun ketish muddatini belgilamoqchi.
Nashrga ko‘ra, Starmer rasman sentyabr oyida, Leyboristlar partiyasi konferensiyasi oldidan lavozimini tark etishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…