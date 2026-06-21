Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’foga chiqishi mumkin

·27·Dunyo
Britaniya bosh vaziri Kir Starmer iste’foga chiqishi mumkin

The Observer nashri ma’lumotiga ko‘ra, Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 22 iyun kuni iste’foga chiqishini e’lon qilishi mumkin.

Manbalarga ko‘ra, hukumat a’zolari, maslahatchilar, kasaba uyushmalari va partiya donorlari bilan muzokaralardan so‘ng Starmer lavozimda qolishi qiyin degan xulosaga kelgan.

Shu bilan birga, u hokimiyat almashinuvi tartibli o‘tishi uchun ketish muddatini belgilamoqchi.

Nashrga ko‘ra, Starmer rasman sentyabr oyida, Leyboristlar partiyasi konferensiyasi oldidan lavozimini tark etishi mumkin.

Keir StarmerLabour Party
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiTurkiyada mikroavtobus jarlikka qulab, 4 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:18Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tish to‘lovi haqida gapirdiTramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tish to‘lovi haqida gapirdiBugun, 14:15Turkiyada erkak mushukning bolalagani internetda katta muhokama uyg‘otdiTurkiyada erkak mushukning bolalagani internetda katta muhokama uyg‘otdiBugun, 13:5494 yildan beri ilk bor: Chester hayvonot bog‘ida noyob jonivor tug‘ildi94 yildan beri ilk bor: Chester hayvonot bog‘ida noyob jonivor tug‘ildiBugun, 13:41Arman Sarukyan qiz do‘stiga 400 ming dollarlik soat sovg‘a qildi (video)Arman Sarukyan qiz do‘stiga 400 ming dollarlik soat sovg‘a qildi (video)Bugun, 13:27Xitoydagi qo‘rqinchli zinapoya sayyohlarni larzaga solmoqdaXitoydagi qo‘rqinchli zinapoya sayyohlarni larzaga solmoqdaBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi