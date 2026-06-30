1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda
Avstraliyaning Tasmaniya orolida yashovchi Nil laqabli, qariyb 1 tonna vaznga ega dengiz fili so‘nggi besh yildan buyon muntazam ravishda qirg‘oqqa chiqib, mahalliy aholi va sayyohlarning e’tiborini tortib kelmoqda. U uzoq davom etadigan okean sayohatlaridan so‘ng quruqlikka chiqib dam oladi hamda junini almashtiradi.
Nilning tashriflari odatda kutilmagan holatlarga sabab bo‘ladi. U ba’zan yo‘llarni to‘sib qo‘yadi, yo‘l belgilari va konuslarini ag‘daradi, odamlar yaqiniga bemalol boradi, hatto uylar oldidagi maysazorlarda cho‘zilib uxlab qoladi. Shu bois u tez-tez ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinadigan qahramonga aylanadi.
Mutaxassislar Nil tashqi ko‘rinishidan beozor tuyulsa-da, u baribir yovvoyi hayvon ekanini eslatmoqda. Shuning uchun fuqarolarga unga yaqinlashmaslik tavsiya etiladi. Rasmiylar esa har safar uni ehtiyotkorlik bilan yana qirg‘oq tomon yo‘naltirish choralarini ko‘rib kelmoqda.
…