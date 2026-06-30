1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda

·0·Dunyo
1 tonnalik dengiz fili 5 yildan beri barchani hayratga solmoqda

Avstraliyaning Tasmaniya orolida yashovchi Nil laqabli, qariyb 1 tonna vaznga ega dengiz fili so‘nggi besh yildan buyon muntazam ravishda qirg‘oqqa chiqib, mahalliy aholi va sayyohlarning e’tiborini tortib kelmoqda. U uzoq davom etadigan okean sayohatlaridan so‘ng quruqlikka chiqib dam oladi hamda junini almashtiradi.

Nilning tashriflari odatda kutilmagan holatlarga sabab bo‘ladi. U ba’zan yo‘llarni to‘sib qo‘yadi, yo‘l belgilari va konuslarini ag‘daradi, odamlar yaqiniga bemalol boradi, hatto uylar oldidagi maysazorlarda cho‘zilib uxlab qoladi. Shu bois u tez-tez ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinadigan qahramonga aylanadi.

Katta tyulen yo‘l chetida va maysazorda to‘q sariq konuslar yonida yotibdi.

Mutaxassislar Nil tashqi ko‘rinishidan beozor tuyulsa-da, u baribir yovvoyi hayvon ekanini eslatmoqda. Shuning uchun fuqarolarga unga yaqinlashmaslik tavsiya etiladi. Rasmiylar esa har safar uni ehtiyotkorlik bilan yana qirg‘oq tomon yo‘naltirish choralarini ko‘rib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladi18 kunlik chaqaloq onasiga vayronalar ostida kuch bag‘ishladiBugun, 12:17JCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiJCH-2026 da mashhur bo‘lgan Paragvaylik go‘zal «Koinot malikasi» bo‘lmoqchiBugun, 12:1663 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldiBugun, 12:11Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Germaniya mag‘lub etildi: Paragvayda rasman dam olish kuni!Bugun, 11:37Monakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaMonakoda kuchli portlash: ikki kishi og‘ir ahvolda qolmoqdaBugun, 03:12Osiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiOsiyodagi kibermarkazlarda ayollarni ishga aldab chaqirib, qiynoqqa va zo‘ravonlikka solishgani aniqlandiKecha, 23:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi