Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqda
Yevropa futbolida transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari Pari Sen-Jermen hujumchisi Bredli Barkola atrofidagi vaziyat qizgʻin tus olmoqda. Angliya Premyer-ligasining ikki grand klubi Fransiya terma jamoasi aʼzosini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy kurash olib bormoqda. Sobiq futbolchi Ditmar Xamanfikricha, Londonning Arsenal klubi ushbu poygada Liverpulga nisbatan muayyan ustunlikka ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionesh kelganidan buyon Parij klubida oʻta muvaffaqiyatli mavsumlarni oʻtkazgan 23 yoshli vinger Luis Enrike jamoasi safida 152 ta uchrashuvda maydonga tushib, 39 ta gol va 37 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlib, futbolchining kelishuvni uzaytirishdan bosh tortgani Yevropaning yetakchi jamoalarini hushyor torttirdi.
Muhammad Saloh Trabzonspor safiga yoʻl olgandan soʻng, Andoni Iraola boshchiligidagi Liverpul unga munosib oʻrinbosar izlamoqda. Oʻz navbatida, Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal ham hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida faol harakat qilmoqda. Xususan, London klubi Real Madrid yulduzi Vinisiush Juniorni qoʻlga kirata olmagach, eʼtiborini aynan fransiyalik futbolchiga qaratdi.
Transfer narxi va tomonlarning imkoniyatlariLiverpul rahbariyati futbolchi uchun allaqachon 135 million yevro miqdorida yaxshilangan taklif yuborib ulgurdi. Biroq Andy’s Bet Club nashriga bergan intervyusida Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ditmar Xaman transfer borasida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchini qoʻlga kiritish masalasida tanlov juda murakkab.
"Liverpul hamon oʻz stadionining muhiti, muxlislari va boy tarixi tufayli katta jozibaga ega. Biroq bu faqat oʻzi javob berishi kerak boʻlgan savol", — deydi 2005-yilgi Chempionlar ligasi gʻolibi. Xamaning taʼkidlashicha, Barkola soʻnggi yillarda doimiy ravishda sovrinlar yutib kelayotgan jamoada oʻynagan va ketma-ket ikki bor Chempionlar ligasida zafar quchgan.
Kelajak va sport loyihasiAgar futbolchi oʻz gʻalabali seriyasini davom ettirmoqchi boʻlsa, kelgusi mavsumda chempionlik uchun kurashda Arsenal Liverpulga qaraganda bir oz qulayroq pozitsiyada turishi mumkin. Parijliklar safida doimiy ravishda ichki chempionat va xalqaro maydonlarda zafar quchgan vinger uchun London klubining sport loyihasi jozibaliroq koʻrinishi ehtimoli bor.
Shunga qaramay, ekspert Mersisayd klubining imkoniyatlarini ham butunlay istisno etmadi. Yakuniy qaror faqat darhol qoʻlga kiritiladigan sovrinlarga emas, balki Bredli Barkolaning uzoq muddatli kelajakdagi qarashlariga bogʻliq boʻladi.
…