Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqda

·0·Sport
Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqda

Yevropa futbolida transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sari Pari Sen-Jermen hujumchisi Bredli Barkola atrofidagi vaziyat qizgʻin tus olmoqda. Angliya Premyer-ligasining ikki grand klubi Fransiya terma jamoasi aʼzosini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy kurash olib bormoqda. Sobiq futbolchi Ditmar Xamanfikricha, Londonning Arsenal klubi ushbu poygada Liverpulga nisbatan muayyan ustunlikka ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionesh kelganidan buyon Parij klubida oʻta muvaffaqiyatli mavsumlarni oʻtkazgan 23 yoshli vinger Luis Enrike jamoasi safida 152 ta uchrashuvda maydonga tushib, 39 ta gol va 37 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning Parij klubi bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilgacha moʻljallangan boʻlib, futbolchining kelishuvni uzaytirishdan bosh tortgani Yevropaning yetakchi jamoalarini hushyor torttirdi.

Muhammad Saloh Trabzonspor safiga yoʻl olgandan soʻng, Andoni Iraola boshchiligidagi Liverpul unga munosib oʻrinbosar izlamoqda. Oʻz navbatida, Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal ham hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida faol harakat qilmoqda. Xususan, London klubi Real Madrid yulduzi Vinisiush Juniorni qoʻlga kirata olmagach, eʼtiborini aynan fransiyalik futbolchiga qaratdi.

Transfer narxi va tomonlarning imkoniyatlari

Liverpul rahbariyati futbolchi uchun allaqachon 135 million yevro miqdorida yaxshilangan taklif yuborib ulgurdi. Biroq Andy’s Bet Club nashriga bergan intervyusida Germaniya terma jamoasining sobiq yarim himoyachisi Ditmar Xaman transfer borasida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchini qoʻlga kiritish masalasida tanlov juda murakkab.

"Liverpul hamon oʻz stadionining muhiti, muxlislari va boy tarixi tufayli katta jozibaga ega. Biroq bu faqat oʻzi javob berishi kerak boʻlgan savol", — deydi 2005-yilgi Chempionlar ligasi gʻolibi. Xamaning taʼkidlashicha, Barkola soʻnggi yillarda doimiy ravishda sovrinlar yutib kelayotgan jamoada oʻynagan va ketma-ket ikki bor Chempionlar ligasida zafar quchgan.

Kelajak va sport loyihasi

Agar futbolchi oʻz gʻalabali seriyasini davom ettirmoqchi boʻlsa, kelgusi mavsumda chempionlik uchun kurashda Arsenal Liverpulga qaraganda bir oz qulayroq pozitsiyada turishi mumkin. Parijliklar safida doimiy ravishda ichki chempionat va xalqaro maydonlarda zafar quchgan vinger uchun London klubining sport loyihasi jozibaliroq koʻrinishi ehtimoli bor.

Shunga qaramay, ekspert Mersisayd klubining imkoniyatlarini ham butunlay istisno etmadi. Yakuniy qaror faqat darhol qoʻlga kiritiladigan sovrinlarga emas, balki Bredli Barkolaning uzoq muddatli kelajakdagi qarashlariga bogʻliq boʻladi.

Bradley BarcolaArsenalLiverpoolParis Saint-GermainPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiBugun, 19:34Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaBugun, 18:33Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiInter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiBugun, 17:58Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiYamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiBugun, 17:30Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi