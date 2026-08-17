Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdi

·21·Texno
Xitoy 800 kishilik “uchuvchi qanot” loyihasini taqdim etdi
Qisqacha

Xitoylik tadqiqotchilar 800 dan ortiq yo'lovchini tashishga mo'ljallangan "uchuvchi qanot" sxemasidagi yo'lovchi samolyotining aerodinamik modelini namoyish etdi. Samolyotning kengligi taxminan 85 metr, uzunligi esa 43 metr bo'lishi kutilmoqda, uning qanot yoyilishi B-2 Spirit'dan 1,6 barobar katta bo'ladi.

Xitoylik tadqiqotchilar kelajakda 800 dan ortiq yoʻlovchini tashi oladigan istiqbolli “uchuvchi qanot” sxemasidagi yoʻlovchi samolyotining aerodinamik modelini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha mamlakatning oʻz yirik fuqarolik havo kemalarini yaratish dasturidagi eng ulkan yoʻnalishlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʼanaviy aviatsiya laynerlaridan farqli oʻlaroq, yangi havo kemasi aniq ajratilgan fuzelyaj, qanotlar va dum qismiga ega emas, balki yagona keng teshuvchi korpusdan iborat. Yangi samolyotning kengligi taxminan 85 metrni, uzunligi esa 43 metrni tashkil etishi kutilmoqda. Mazkur oʻlchamlar uni mashhur harbiy texnika namunalari bilan qiyoslash imkonini beradi.

Texnik koʻrsatkichlar va taqqoslashlar

Xitoylik mutaxassislar loyihalashtirayotgan havo kemasining qanot yoyilishi Amerika strategik bombardimonchisi B-2 Spiritʼdan taxminan 1,6 barobar katta. Yoʻlovchi sigʻimi boʻyicha esa u hozirgi kundagi eng yirik seriyali yoʻlovchi samolyoti Airbus A380ʼdan ham sezilarli darajada oʻzib ketadi. Maʼlumki, Airbus A380 odatda 555 nafargacha yoʻlovchini sigʻdira olsa, yangi xitoycha konsepsiya 800 dan ortiq kishiga moʻljallangan.

Mazkur loyiha ortida Xitoyning CARDC aerodinamika tadqiqot va ishlanmalar markazi turibdi. Ushbu milliy institut avvalroq COMAC C919 yoʻlovchi samolyoti va Y-20 transport aviatsiyasi kabi yirik milliy dasturlarda ham faol qatnashgan edi. Mutaxassislarning fikricha, “uchuvchi qanot” sxemasining asosiy afzalligi yuqori aerodinamik samaradorlikdir.

Muhandislik muammolari va infratuzilma

Anʼanaviy laynerlarda fuzelyajning katta qismi faqat havo qarshiligini yuzaga keltiradi, xolos. Yangi sxemada esa butun maydon koʻtarish kuchini hosil qilishda qatnashib, koʻp sonli yoʻlovchilarni tashishda yoqilgʻi sarfini nazariy jihatdan kamaytirish imkonini beradi. Shunga qaramay, bunday shakldagi fuqarolik samolyotini yaratish qator murakkab muhandislik muammolarini keltirib chiqaradi.

Jumladan, yuzlab odamlarni favqulodda evakuatsiya qilish, ulkan korpusni germetizatsiya qilish, boshqaruvni taʼminlash hamda yoʻlovchilar qulayligini saqlash masalalarini qayta hal qilish talab etiladi. Qolaversa, 85 metrlik kenglik ICAO F aerodrom kodining 80 metrlik standart cheklovidan oshib ketadi. Bu esa kelgusida aeroport infratuzilmasini oʻzgartirishni talab qilishi mumkin.

Hozirgi kunda Xitoyda fuqarolik aviatsiyasi dasturlari jadal kengayib bormoqda. Ishlab chiqarilayotgan C919 layneridan tashqari, Xitoy 2030-yil atrofida ilk parvozini amalga oshirishi kutilayotgan, 280 oʻrinli C929 keng fyuzelyajli samolyotini ham rivojlantirmoqda. Shuningdek, NASA X-59 tajriba samolyoti texnologiyalariga tayanuvchi C949 tovushdan tez uchuvchi yoʻlovchi layneri konsepsiyasi ham ishlab chiqilmoqda.

AviasiyaXitoySamolyotTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro akvariumini taqdim etdiBugun, 21:29Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiXitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiBugun, 19:54Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiXitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 18:57Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiKosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiBugun, 17:58Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiRedmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiBugun, 16:24Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiSamsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi