EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildi
EA Sports EA FC 27 o'yinidagi futbolchilar reytinglarini e'lon qildi, unda Kylian Mbappe va Erling Xoland 91 reyting bilan 91 lik marraga yetgan yagona erkak o'yinchilar bo'ldi. Lionel Messi reytingini 86 dan 89 ga, Bruno Fernandes esa 87 dan 89 ga oshirdi, Liverpul sardori Virgil van Dijk esa ikki ochkoga pasayib, 88 reytingga tushdi.
EA Sports kompaniyasi anʼanaviy tarzda har yili chiqariladigan futbol simulyatorining yangi qismi — EA FC 27 oʻyinidagi futbolchilarning reytinglarini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu maʼlumotlar jahon futbolidagi kuchlar nisbati oʻzgarib borayotganini yaqqol koʻrsatib, muxlislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Yangi mavsumda ikkita eng xavfli hujumchi virtual maydon taxtini oʻzaro boʻlishib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Erkaklar futbolidagi yetakchilar va oʻzgarishlarReal Madrid yulduzi Kylian Mbappe 91 umumiy reyting bilan oʻz mavqeini saqlab qoldi. Biroq unga bu safar Muhammad Salah emas, balki koʻrsatkichini 90 dan 91 ga oshirgan Manchester Siti toʻpurari Erling Xoland sherik boʻldi. Mazkur ikki futbolchi joriy yilda 91 lik marraga yetgan yagona erkak oʻyinchilar sifatida qayd etildi.
Yetakchilar ortidan 90 lik umumiy reytingga ega boʻlgan yulduzlar guruhi bormoqda. Ularning sirasiga Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri, Pari Sen-Jermen vakili Ousmane Dembele, shuningdek, Bavariya sharafini himoya qilayotgan Harry Kane va Bavariyadagi yorqin debyuti tufayli toʻrt ochkoga koʻtarilgan Michael Olise kiritilgan.
Reyting eʼlon qilingan paytdagi eng asosiy bahsli mavzulardan biri Lionel Messining koʻrsatkichi boʻldi. Argentina terma jamoasi safidagi jahon chempionligidan soʻng, Inter Miami yulduzi oʻz reytingini 86 dan 89 ga koʻtarishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, Manchester Yunaytedni Chempionlar ligasiga olib chiqqan Bruno Fernandes ham 87 dan 89 ga koʻtarildi.
Biroq Angliya Premyer-ligasining barcha vakillari ham birdek ijobiy yangiliklardan bahramand boʻlishmadi. Liverpul sardori Virgil van Dijk ikki ochkoga pasaytirilib, 88 umumiy reytingga tushirildi. Shunga qaramay, u oʻz pozitsiyasidagi eng kuchli futbolchilardan biri boʻlib qolmoqda. 88 lik guruhdan Arsenal himoyachilari William Saliba va Declan Rice, shuningdek Joshua Kimmich hamda Luis Diaz oʻrin oldi.
Ayollar futbolidagi reytinglar manzarasiAyollar futbolida London City Lionesses jamoasiga oʻtgan Alexia Putellas 91 reyting bilan eng yuqori koʻrsatkichga ega oʻyinchi maqomini saqlab qoldi. U Barselona safidan ketganiga qaramay, oʻyin texnikasi boʻyicha yetakchiligicha qolmoqda. Putellas jarohatlarga boy mavsumdan keyin 91 dan 90 ga tushgan Oltin toʻp egasi Aitana Bonmatidan biroz oldinda bormoqda.
Shuningdek, Manchester Siti bilan Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan Khadija Shaw 90 umumiy reytingga loyiq koʻrildi. Uning jamoadoshi Yui Hasegawa esa taktik aql-zakovati uchun 85 dan 88 ga sezilarli darajada koʻtarildi. Bu kabi oʻzgarishlar ingliz ichki chempionatining EA FC ekotizimidagi global nufuzi oʻsib borayotganini koʻrsatadi.
…