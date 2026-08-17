EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildi

·11·Sport
EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildi
Qisqacha

EA Sports EA FC 27 o'yinidagi futbolchilar reytinglarini e'lon qildi, unda Kylian Mbappe va Erling Xoland 91 reyting bilan 91 lik marraga yetgan yagona erkak o'yinchilar bo'ldi. Lionel Messi reytingini 86 dan 89 ga, Bruno Fernandes esa 87 dan 89 ga oshirdi, Liverpul sardori Virgil van Dijk esa ikki ochkoga pasayib, 88 reytingga tushdi.

EA Sports kompaniyasi anʼanaviy tarzda har yili chiqariladigan futbol simulyatorining yangi qismi — EA FC 27 oʻyinidagi futbolchilarning reytinglarini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu maʼlumotlar jahon futbolidagi kuchlar nisbati oʻzgarib borayotganini yaqqol koʻrsatib, muxlislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Yangi mavsumda ikkita eng xavfli hujumchi virtual maydon taxtini oʻzaro boʻlishib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erkaklar futbolidagi yetakchilar va oʻzgarishlar

Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe 91 umumiy reyting bilan oʻz mavqeini saqlab qoldi. Biroq unga bu safar Muhammad Salah emas, balki koʻrsatkichini 90 dan 91 ga oshirgan Manchester Siti toʻpurari Erling Xoland sherik boʻldi. Mazkur ikki futbolchi joriy yilda 91 lik marraga yetgan yagona erkak oʻyinchilar sifatida qayd etildi.

Yetakchilar ortidan 90 lik umumiy reytingga ega boʻlgan yulduzlar guruhi bormoqda. Ularning sirasiga Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri, Pari Sen-Jermen vakili Ousmane Dembele, shuningdek, Bavariya sharafini himoya qilayotgan Harry Kane va Bavariyadagi yorqin debyuti tufayli toʻrt ochkoga koʻtarilgan Michael Olise kiritilgan.

Reyting eʼlon qilingan paytdagi eng asosiy bahsli mavzulardan biri Lionel Messining koʻrsatkichi boʻldi. Argentina terma jamoasi safidagi jahon chempionligidan soʻng, Inter Miami yulduzi oʻz reytingini 86 dan 89 ga koʻtarishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, Manchester Yunaytedni Chempionlar ligasiga olib chiqqan Bruno Fernandes ham 87 dan 89 ga koʻtarildi.

Biroq Angliya Premyer-ligasining barcha vakillari ham birdek ijobiy yangiliklardan bahramand boʻlishmadi. Liverpul sardori Virgil van Dijk ikki ochkoga pasaytirilib, 88 umumiy reytingga tushirildi. Shunga qaramay, u oʻz pozitsiyasidagi eng kuchli futbolchilardan biri boʻlib qolmoqda. 88 lik guruhdan Arsenal himoyachilari William Saliba va Declan Rice, shuningdek Joshua Kimmich hamda Luis Diaz oʻrin oldi.

Ayollar futbolidagi reytinglar manzarasi

Ayollar futbolida London City Lionesses jamoasiga oʻtgan Alexia Putellas 91 reyting bilan eng yuqori koʻrsatkichga ega oʻyinchi maqomini saqlab qoldi. U Barselona safidan ketganiga qaramay, oʻyin texnikasi boʻyicha yetakchiligicha qolmoqda. Putellas jarohatlarga boy mavsumdan keyin 91 dan 90 ga tushgan Oltin toʻp egasi Aitana Bonmatidan biroz oldinda bormoqda.

Shuningdek, Manchester Siti bilan Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan Khadija Shaw 90 umumiy reytingga loyiq koʻrildi. Uning jamoadoshi Yui Hasegawa esa taktik aql-zakovati uchun 85 dan 88 ga sezilarli darajada koʻtarildi. Bu kabi oʻzgarishlar ingliz ichki chempionatining EA FC ekotizimidagi global nufuzi oʻsib borayotganini koʻrsatadi.

EA FC 27Kylian MbappeErling HaalandLionel MessiFutbol reytingi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Bugun, 21:28Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiBugun, 20:57Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaBugun, 20:19Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiBugun, 19:34Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaBugun, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi