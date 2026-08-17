Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqda
Buyuk Britaniyadagi avtoservislar majburiy yillik MOT narxining yuqori chegarasini 54,85 funt sterlingdan 95 funt sterlingga oshirishni talab qilmoqda. Mustaqil garajlar assotsiatsiyasi bu cheklov 2010 yildan beri o'zgarmagani va inflyatsiya, ish haqi, ijara hamda energiya xarajatlari oshgani sababli narxni 73,2 foizga ko'tarish zarurligini bildirdi. Mamlakatda 23 mingta garaj va avtoservis faoliyat yuritadi, o'tgan yilning o'zida qariyb 33 millionta avtomobil MOTdan o'tgan.
Buyuk Britaniyadagi avtoservislar va avtomobil ustalari majburiy yillik texnik koʻrik (MOT) narxining yuqori chegarasini deyarli 75 foizga oshirib, amaldagi 54,85 funt sterlingdan 95 funt sterlingga yetkazishni talab qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, soʻnggi yillarda keskin oʻsib ketgan operatsion xarajatlar sharoitida joriy narx nafaqat foyda keltirmayapti, balki butun tizim barqarorligini xavf ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com va boshqa ixtisoslashgan manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, MOT narxining maksimal qiymati oxirgi marta 2010 yilda Transport vazirligi tomonidan belgilangan boʻlib, shundan buyon oʻzgarmasdan qolmoqda. Mamlakat boʻylab 4500 dan ortiq biznes vakillarini birlashtirgan Mustaqil garajlar assotsiatsiyasi (IGA) bu cheklovni zudlik bilan koʻrib chiqish va narxni 73,2 foizga oshirish zarurligini talab qilmoqda.
Narxlarni oshirish sabablari va iqtisodiy bosimAsosiy muammo sifatida inflyatsiya darajasi koʻrsatilmoqda. Masalan, 2020 yildagi 54,85 funt sterling bugungi kunga kelib 87 funt sterlingdan koʻproq qiymatga tenglashadi. Shuningdek, avtoservislar ish haqi, ijara toʻlovlari, qimmatbaho jihozlar, energiyaresurslari, yoqilgʻi, maʼmuriy xarajatlar va xodimlarni oʻqitish xarajatlari keskin oshganidan aziyat chekmoqda.
Hukumat maʼlumotlariga koʻra, Britaniyada 23 mingta garaj va avtoservis faoliyat yuritib, ularda 66 mingga yaqin nazoratchi ishlaydi. Oʻtgan yilning oʻzida qariyb 33 million ta avtomobil mazkur texnik koʻrikdan oʻtgan. Biroq koʻplab servislar raqobat sababli chegirmali narxlarda xizmat koʻrsatgani bois tarmoqning umumiy daromadini aniq hisoblab boʻlmaydi.
Haydovchilarni nima kutmoqda?IGA tashkiloti aʼzolari orasida ushbu narx siyosatini oʻzgartirish boʻyicha kuchli qoʻllab-quvvatlash mavjud. Moliyaviy qiyinchiliklar tufayli koʻplab garajlar allaqachon texnik koʻrik oʻtkazish quvvatlarini qisqartirishni boshlagan. Agar hukumat tegishli choralar koʻrmasa, avtomobil egalari xizmat koʻrsatish navbatlari choʻzilib ketishi va tanlov imkoniyatlari kamayishiga duch kelishadi.
IGA bosh direktori Styuart Jeymsning taʼkidlashicha, MOT narxi 16 yil davomida oʻzgarmagani va garaj egalari ortib borayotgan xarajatlar yuki ostida oʻz faoliyatini davom ettira olmasligi aniq faktga aylangan. Sanoat vakillari va Transport vazirligi 21 oktyabr kuni ushbu masalani muhokama qilish uchun maxsus uchrashuv oʻtkazishi rejalashtirilgan.
…