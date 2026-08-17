Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqda

·5·Avto
Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqda
Qisqacha

Buyuk Britaniyadagi avtoservislar majburiy yillik MOT narxining yuqori chegarasini 54,85 funt sterlingdan 95 funt sterlingga oshirishni talab qilmoqda. Mustaqil garajlar assotsiatsiyasi bu cheklov 2010 yildan beri o'zgarmagani va inflyatsiya, ish haqi, ijara hamda energiya xarajatlari oshgani sababli narxni 73,2 foizga ko'tarish zarurligini bildirdi. Mamlakatda 23 mingta garaj va avtoservis faoliyat yuritadi, o'tgan yilning o'zida qariyb 33 millionta avtomobil MOTdan o'tgan.

Buyuk Britaniyadagi avtoservislar va avtomobil ustalari majburiy yillik texnik koʻrik (MOT) narxining yuqori chegarasini deyarli 75 foizga oshirib, amaldagi 54,85 funt sterlingdan 95 funt sterlingga yetkazishni talab qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, soʻnggi yillarda keskin oʻsib ketgan operatsion xarajatlar sharoitida joriy narx nafaqat foyda keltirmayapti, balki butun tizim barqarorligini xavf ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com va boshqa ixtisoslashgan manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, MOT narxining maksimal qiymati oxirgi marta 2010 yilda Transport vazirligi tomonidan belgilangan boʻlib, shundan buyon oʻzgarmasdan qolmoqda. Mamlakat boʻylab 4500 dan ortiq biznes vakillarini birlashtirgan Mustaqil garajlar assotsiatsiyasi (IGA) bu cheklovni zudlik bilan koʻrib chiqish va narxni 73,2 foizga oshirish zarurligini talab qilmoqda.

Narxlarni oshirish sabablari va iqtisodiy bosim

Asosiy muammo sifatida inflyatsiya darajasi koʻrsatilmoqda. Masalan, 2020 yildagi 54,85 funt sterling bugungi kunga kelib 87 funt sterlingdan koʻproq qiymatga tenglashadi. Shuningdek, avtoservislar ish haqi, ijara toʻlovlari, qimmatbaho jihozlar, energiyaresurslari, yoqilgʻi, maʼmuriy xarajatlar va xodimlarni oʻqitish xarajatlari keskin oshganidan aziyat chekmoqda.

Hukumat maʼlumotlariga koʻra, Britaniyada 23 mingta garaj va avtoservis faoliyat yuritib, ularda 66 mingga yaqin nazoratchi ishlaydi. Oʻtgan yilning oʻzida qariyb 33 million ta avtomobil mazkur texnik koʻrikdan oʻtgan. Biroq koʻplab servislar raqobat sababli chegirmali narxlarda xizmat koʻrsatgani bois tarmoqning umumiy daromadini aniq hisoblab boʻlmaydi.

Haydovchilarni nima kutmoqda?

IGA tashkiloti aʼzolari orasida ushbu narx siyosatini oʻzgartirish boʻyicha kuchli qoʻllab-quvvatlash mavjud. Moliyaviy qiyinchiliklar tufayli koʻplab garajlar allaqachon texnik koʻrik oʻtkazish quvvatlarini qisqartirishni boshlagan. Agar hukumat tegishli choralar koʻrmasa, avtomobil egalari xizmat koʻrsatish navbatlari choʻzilib ketishi va tanlov imkoniyatlari kamayishiga duch kelishadi.

IGA bosh direktori Styuart Jeymsning taʼkidlashicha, MOT narxi 16 yil davomida oʻzgarmagani va garaj egalari ortib borayotgan xarajatlar yuki ostida oʻz faoliyatini davom ettira olmasligi aniq faktga aylangan. Sanoat vakillari va Transport vazirligi 21 oktyabr kuni ushbu masalani muhokama qilish uchun maxsus uchrashuv oʻtkazishi rejalashtirilgan.

Texnik koʻrikAvtoservisBuyuk BritaniyaAvtomobilIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiMonterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishiBugun, 20:52Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiMercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiBugun, 19:53Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilBugun, 14:52Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiHyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiBugun, 12:55Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiBugun, 11:52Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinMini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi