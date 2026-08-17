Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishi
Kaliforniyada har yili o'tkaziladigan Monterey Car Week yakunlandi va uning asosiy voqeasi Pebble Beach Concours d'Elegance tanlovida 1935-yilgi Duesenberg SSJ avtomobilining g'olib deb topilgani bo'ldi. An'anaviy Pebble Beach golf kurortida o'tkazilgan festivalda Gordon Murray S1 superkari, Defender Dakar maxsus versiyasi, Lamborghini Revuelto SV va Ruf Ehra sport modeli namoyish etildi.
Kaliforniyada har yili oʻtkaziladigan va dunyodagi eng qimmatbaho superkarlar hamda kolleksiyadagi klassik sport avtomobillarini jamlaydigan Monterey Car Week oʻz nihoyasiga yetdi. Anʼanaviy tarzda Pebble Beach golf kurortida tashkil etilgan festival dunyoning eng badavlat avtomobil ishqibozlarini birlashtirib, oʻzining eng muhim voqealari bilan esda qoldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur nufuzli haftalikning eng kulminatsion nuqtasi anʼanaviy Pebble Beach Concours d’Elegance tanlovi boʻldi. Ushbu nufuzli koʻrikda hakamlar hayʼati qarori bilan 1935-yilgi Duesenberg SSJ avtomobili gʻolib deb topildi. Bu klassik model oʻzining mukammal saqlangani va noyob dizayni bilan barchaning eʼtiborini tortdi.
Yorqin Premyeralar va SuperkarlarFestival shunchaki eski mashinalar koʻrgazmasi boʻlib qolgani yoʻq, balki zamonaviy avtoinjeneriyaning eng soʻnggi yutuqlari namoyish etiladigan maydonchaga aylandi. Xususan, jamoatchilik eʼtiboriga bir nechta uzoq kutilgan premyeralar taqdim etildi va ular avtomobil ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotdi.
Koʻrgazma doirasida namoyish etilgan eng diqqatga sazovor yangiliklar sirasiga quyidagilar kirdi:
- Gordon Murray S1 superkari
- Defender Dakar maxsus versiyasi
- Lamborghini Revuelto SV
- Ruf Ehra sport modeli
Kolleksionerlar va Kelajak istiqbollariMonterey Car Week shunchaki shou emas, balki dunyodagi eng yirik klassik va eksklyuziv avtomobillar savdosi muhiti hamdir. Bu yerda milliarder kolleksionerlar oʻz garajlarini boyitish uchun millionlab dollar sarflashga tayyor boʻlgan noyob mashinalarni xarid qilishadi. Taqdim etilgan yangi modellar esa kelajakdagi superkarlar bozori qanday yoʻnalishda rivojlanishini yaqqol koʻrsatib berdi.
Tadbir yakunlanganiga qaramay, uning atrofidagi muhokamalar va namoyish etilgan noyob metall durdonalarining taʼsiri uzoq vaqt davomida avtomobil olamining asosiy yangiliklaridan biri boʻlib qolishi shubhasiz.
…