Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishi

·11·Avto
Monterey Car Week yakunlandi: eng qimmatbaho va noyob avtomobillar namoyishi
Qisqacha

Kaliforniyada har yili o'tkaziladigan Monterey Car Week yakunlandi va uning asosiy voqeasi Pebble Beach Concours d'Elegance tanlovida 1935-yilgi Duesenberg SSJ avtomobilining g'olib deb topilgani bo'ldi. An'anaviy Pebble Beach golf kurortida o'tkazilgan festivalda Gordon Murray S1 superkari, Defender Dakar maxsus versiyasi, Lamborghini Revuelto SV va Ruf Ehra sport modeli namoyish etildi.

Kaliforniyada har yili oʻtkaziladigan va dunyodagi eng qimmatbaho superkarlar hamda kolleksiyadagi klassik sport avtomobillarini jamlaydigan Monterey Car Week oʻz nihoyasiga yetdi. Anʼanaviy tarzda Pebble Beach golf kurortida tashkil etilgan festival dunyoning eng badavlat avtomobil ishqibozlarini birlashtirib, oʻzining eng muhim voqealari bilan esda qoldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur nufuzli haftalikning eng kulminatsion nuqtasi anʼanaviy Pebble Beach Concours d’Elegance tanlovi boʻldi. Ushbu nufuzli koʻrikda hakamlar hayʼati qarori bilan 1935-yilgi Duesenberg SSJ avtomobili gʻolib deb topildi. Bu klassik model oʻzining mukammal saqlangani va noyob dizayni bilan barchaning eʼtiborini tortdi.

Yorqin Premyeralar va Superkarlar

Festival shunchaki eski mashinalar koʻrgazmasi boʻlib qolgani yoʻq, balki zamonaviy avtoinjeneriyaning eng soʻnggi yutuqlari namoyish etiladigan maydonchaga aylandi. Xususan, jamoatchilik eʼtiboriga bir nechta uzoq kutilgan premyeralar taqdim etildi va ular avtomobil ixlosmandlarida katta qiziqish uygʻotdi.

Koʻrgazma doirasida namoyish etilgan eng diqqatga sazovor yangiliklar sirasiga quyidagilar kirdi:

  • Gordon Murray S1 superkari
  • Defender Dakar maxsus versiyasi
  • Lamborghini Revuelto SV
  • Ruf Ehra sport modeli
Ushbu yangi avtomobillar oʻzlarining yuqori quvvati, aerodinamik xususiyatlari va zamonaviy texnologiyalari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, sportavtomobillar ixlosmandlari uchun bu premyeralar haqiqiy bayramga aylandi.

Kolleksionerlar va Kelajak istiqbollari

Monterey Car Week shunchaki shou emas, balki dunyodagi eng yirik klassik va eksklyuziv avtomobillar savdosi muhiti hamdir. Bu yerda milliarder kolleksionerlar oʻz garajlarini boyitish uchun millionlab dollar sarflashga tayyor boʻlgan noyob mashinalarni xarid qilishadi. Taqdim etilgan yangi modellar esa kelajakdagi superkarlar bozori qanday yoʻnalishda rivojlanishini yaqqol koʻrsatib berdi.

Tadbir yakunlanganiga qaramay, uning atrofidagi muhokamalar va namoyish etilgan noyob metall durdonalarining taʼsiri uzoq vaqt davomida avtomobil olamining asosiy yangiliklaridan biri boʻlib qolishi shubhasiz.

Monterey Car WeekSuperkarDuesenbergLamborghiniAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBuyuk Britaniyada texnik koʻrik narxini keskin oshirish talab qilinmoqdaBugun, 20:56Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiMercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldiBugun, 19:53Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilBugun, 14:52Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiHyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiBugun, 12:55Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiBugun, 11:52Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinMini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi