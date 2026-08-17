Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldi

·3·Avto
Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldi
Qisqacha

Mercedes-Benz C-Class modeli yangilangan dvigatellar, tashqi ko'rinish va texnologik o'zgarishlar bilan benzin hamda dizel quvvatida qolmoqda. Avtomobil uch yulduzli optika, radiator panjarasi atrofidagi qo'shimcha yoritish tizimi va yangi rul chambaragiga ega bo'ldi. 12.3 dyuymli raqamli asboblar paneli hamda 11.9 dyuymli sensorli ekran to'rtinchi avlod MBUX interfeysida ishlaydi va ChatGPT, Google Gemini hamda Microsoft Bing texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes-Benz C-Class modeli qattiqlashib borayotgan ekologik talablarga moslashtirilgan yangilangan dvigatellar, shuningdek, tashqi koʻrinish hamda texnologik oʻzgarishlar bilan boyitilib, benzin va dizel quvvatida qolmoqda. Nemis avtozavodi tomonidan “mini S-Class” sifatida taʼriflanayotgan ushbu mashina elektromobillarga xos boʻlgan uch yulduzli optika va radiator panjarasi atrofidagi qoʻshimcha yoritish tizimiga ega boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazkur tashqi oʻzgarishlar modelni brendning elektr versiyalariga yaqinlashtiradi. Eslatib oʻtamiz, EQE va EQS modellari savdosi kutilganidan past boʻlganidan soʻng, kompaniya oʻzining elektr va anʼanaviy avtomobillari uchun alohida dizayn yaratish davrini yakunladi. Shunga oʻxshash strategiyani BMW ham oʻzining kelgusi ichki yonuv dvigatelli 3 Series va elektr i3 modellarida qoʻllamoqda.

Tashqi dizayn va oʻziga xosliklar

Garchi umumiy uslub yangilangan boʻlsa-da, qayta koʻrib chiqilgan C-Class batareyali muqobilidan yaqqol farq qiladi. Avtomobil oʻzining elektromobil versiyasiga qaraganda pastroq oʻrnashgan va tom chizigʻi biroz kamroq qiyalikka ega. Shuningdek, universal (estate) versiyasi yangi tormoz chiroqlariga ega boʻlmagani eʼtiborga molik.

Mercedes-Benz taʼkidlashicha, yangi dizayn GLC krossoveri hamda vazminroq koʻrinishdagi E-Class va Mercedes-Benz S-Class modellariga nisbatan uning sport xarakterini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Salondagi yangilanishlar esa foydalanuvchilar uchun yanada qulaylik yaratishni maqsad qilgan.

Salondagi texnologik yangiliklar va interfeys

Avtomobil salonida kruiz-nazorat hamda ovoz tizimini boshqarish uchun jismoniy tugmalar va aylanma dasta qaytarilgan yangi rul chambarasi oʻrnatildi. 12.3 dyuymli raqamli asboblar paneli va 11.9 dyuymli sensorli ekran oʻz joyida qolgan boʻlsa-da, ular endi toʻrtinchi avlod MBUX interfeysida ishlaydi.

Yangi interfeys ChatGPT, Google Gemini va Microsoft Bing sunʼiy intellekt texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydigan ovozli yordamchini oʻz ichiga oladi. Bu haydovchiga oldingiga qaraganda ancha murakkab savollarga javob olish imkoniyatini taqdim etadi.

Dvigatellar qatori va Euro 7 standartlari

Dvigatellar liniyasi tashqi koʻrinishidan oʻzgarmagandek tuyulsa-da, har bir quvvat agregati kelgusi Euro 7 ekologik standartiga moslashish uchun tubdan qayta ishlandi. Ular 48 voltli yumshoq gidrid (mild-hybrid) tizimi tomonidan quvvatlanadigan turbkompressor uchun yangi elektr kompressoriga ega boʻlib, bu turbolagni kamaytirishi aytilmoqda.

Barcha modifikatsiyalarda quvvat va aylanish momenti oshirilgan. Jumladan, eng yuqori versiya boʻlgan C300e plug-in gidridi faqat elektr quvvati yordamida 71 mil masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, qatorga toʻsof benzinli, dizel dvigatelli hamda “de” indekse ega boʻlgan dizel-gidrid versiyalar ham kiritilgan.

Mercedes-BenzAvtomobilYangiliklarElektromobilGidrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilMazda CX-5 krossoveri: 6 ming funt sterlingga xarid qilish mumkin boʻlgan ishonchli avtomobilBugun, 14:52Hyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiHyundai yangi Ioniq 3 elektromobilini taqdim etdi: narxi va masofasiBugun, 12:55Elektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiElektromobillar sinovi: eng samarali va tejamkor elektromobillar aniqlandiBugun, 11:52Mini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinMini Cooper afsonaviy xatchbeki orqa tortish kuchiga oʻtishi mumkinBugun, 10:54Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriFerrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqoriBugun, 06:27Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonNoyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonKecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi