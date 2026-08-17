Mercedes-Benz C-Class yangilandi va dizel dvigatellarini saqlab qoldi
Mercedes-Benz C-Class modeli yangilangan dvigatellar, tashqi ko'rinish va texnologik o'zgarishlar bilan benzin hamda dizel quvvatida qolmoqda. Avtomobil uch yulduzli optika, radiator panjarasi atrofidagi qo'shimcha yoritish tizimi va yangi rul chambaragiga ega bo'ldi. 12.3 dyuymli raqamli asboblar paneli hamda 11.9 dyuymli sensorli ekran to'rtinchi avlod MBUX interfeysida ishlaydi va ChatGPT, Google Gemini hamda Microsoft Bing texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mercedes-Benz C-Class modeli qattiqlashib borayotgan ekologik talablarga moslashtirilgan yangilangan dvigatellar, shuningdek, tashqi koʻrinish hamda texnologik oʻzgarishlar bilan boyitilib, benzin va dizel quvvatida qolmoqda. Nemis avtozavodi tomonidan “mini S-Class” sifatida taʼriflanayotgan ushbu mashina elektromobillarga xos boʻlgan uch yulduzli optika va radiator panjarasi atrofidagi qoʻshimcha yoritish tizimiga ega boʻldi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazkur tashqi oʻzgarishlar modelni brendning elektr versiyalariga yaqinlashtiradi. Eslatib oʻtamiz, EQE va EQS modellari savdosi kutilganidan past boʻlganidan soʻng, kompaniya oʻzining elektr va anʼanaviy avtomobillari uchun alohida dizayn yaratish davrini yakunladi. Shunga oʻxshash strategiyani BMW ham oʻzining kelgusi ichki yonuv dvigatelli 3 Series va elektr i3 modellarida qoʻllamoqda.
Tashqi dizayn va oʻziga xosliklarGarchi umumiy uslub yangilangan boʻlsa-da, qayta koʻrib chiqilgan C-Class batareyali muqobilidan yaqqol farq qiladi. Avtomobil oʻzining elektromobil versiyasiga qaraganda pastroq oʻrnashgan va tom chizigʻi biroz kamroq qiyalikka ega. Shuningdek, universal (estate) versiyasi yangi tormoz chiroqlariga ega boʻlmagani eʼtiborga molik.
Mercedes-Benz taʼkidlashicha, yangi dizayn GLC krossoveri hamda vazminroq koʻrinishdagi E-Class va Mercedes-Benz S-Class modellariga nisbatan uning sport xarakterini yanada kuchaytirishga qaratilgan. Salondagi yangilanishlar esa foydalanuvchilar uchun yanada qulaylik yaratishni maqsad qilgan.
Salondagi texnologik yangiliklar va interfeysAvtomobil salonida kruiz-nazorat hamda ovoz tizimini boshqarish uchun jismoniy tugmalar va aylanma dasta qaytarilgan yangi rul chambarasi oʻrnatildi. 12.3 dyuymli raqamli asboblar paneli va 11.9 dyuymli sensorli ekran oʻz joyida qolgan boʻlsa-da, ular endi toʻrtinchi avlod MBUX interfeysida ishlaydi.
Yangi interfeys ChatGPT, Google Gemini va Microsoft Bing sunʼiy intellekt texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydigan ovozli yordamchini oʻz ichiga oladi. Bu haydovchiga oldingiga qaraganda ancha murakkab savollarga javob olish imkoniyatini taqdim etadi.
Dvigatellar qatori va Euro 7 standartlariDvigatellar liniyasi tashqi koʻrinishidan oʻzgarmagandek tuyulsa-da, har bir quvvat agregati kelgusi Euro 7 ekologik standartiga moslashish uchun tubdan qayta ishlandi. Ular 48 voltli yumshoq gidrid (mild-hybrid) tizimi tomonidan quvvatlanadigan turbkompressor uchun yangi elektr kompressoriga ega boʻlib, bu turbolagni kamaytirishi aytilmoqda.
Barcha modifikatsiyalarda quvvat va aylanish momenti oshirilgan. Jumladan, eng yuqori versiya boʻlgan C300e plug-in gidridi faqat elektr quvvati yordamida 71 mil masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, qatorga toʻsof benzinli, dizel dvigatelli hamda “de” indekse ega boʻlgan dizel-gidrid versiyalar ham kiritilgan.
…