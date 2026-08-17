Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdi

·4·Texno
Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdi
Qisqacha

Xitoy past orbitadagi internet tizimini rivojlantirish uchun sun'iy yo'ldoshlarning 24-partiyasini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi. Uchirish 16-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 12:10 da Hainan orolidagi tijoriy kosmodromdan Long March-12 raketasi yordamida amalga oshirildi. Raketadan ajralgan barcha apparatlar belgilangan orbitalariga o'rnashdi, biroq 24-guruhda nechta sun'iy yo'ldosh borligi hozircha ochiqlanmagan.

Xitoy kosmik sanoati global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Mamlakat past orbitali internet-tizimini shakllantirishga moʻljallangan navbatdagi, yaʼni 24-partiya sunʼiy yoʻldoshlarini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi. Mazkur keng koʻlamli loyiha kelgusida dunyo boʻylab barqaror va tezkor aloqa aloqalarini taʼminlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, navbatdagi raketa parvosi 16-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 12:10 da amalga oshirildi. Ushbu masʼuliyatli vazifani bajarish uchun Hainan orolidagi tijoriy kosmodrom tanlangan boʻlib, u yerda joylashgan maxsus maydonchadan muvaffaqiyatli start berildi. Barcha apparatlar belgilangan vaqtda raketadan muvaffaqiyatli ajralib chiqib, oʻzlarining moʻljallangan orbitalariga muvaffaqiyatli oʻrnashdi.

Long March-12 raketasining imkoniyatlari

Ushbu missiyada foydalanilgan tashuvchi raketa ham texnik jihatdan alohida eʼtiborga loyiqdir. Maʼlum qilinishicha, parvoz uchun Long March-12 rusumli ikki bosqichli raketa tanlangan. Ushbu apparat kislorod-kerosin yoqilgʻi juftligida ishlaydi va oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan mutaxassislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.

Mazkur raketa Shanhay kosmik texnologiyalar akademiyasi (SAST) mutaxassislari tomonidan maxsus ishlab chiqilgan. Tashuvchi ayniqsa tijoriy foydali yuklarni past va quyosh-sinxron orbitalarga yetkazib berish uchun chuqur optimallashtirilgani bilan ajralib turadi. Bu esa Xitoyning tijoriy kosmonavtika bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Global internet tarmogʻini kengaytirish sari

Hozirgi kunda dunyoning yetakchi davlatlari va xususiy kompaniyalari past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar yordamida global internet qoplamasini yaratish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Xitoyning ushbu dasturi ham aynan shu strategik maqsadning amaldagi ijrosi hisoblanadi. Har bir yangi turkumning muvaffaqiyatli uchirilishi mamlakatning kosmik infratuzilmasini kengaytirishga katta zamin yaratmoqda.

Shunga qaramay, joriy etilgan 24-guruh tarkibida nechta sunʼiy yoʻldosh mavjudligi hozircha sir saqlanmoqda. Rasmiy eʼlon qilingan relizda qurilmalarning aniq soniga oid maʼlumotlar ochiqlanmagan. Shunga qaramay, Xitoyning ushbu yoʻnalishdagi faolligi kosmik texnologiyalar bozorida raqobat yanada kuchayishidan darak beradi.

XitoyKosmosSuniy yoldoshInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiXitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 18:57Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiKosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiBugun, 17:58Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiRedmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiBugun, 16:24Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiSamsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiBugun, 15:57Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaStarlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaBugun, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiGalaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi