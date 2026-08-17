Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdi
Xitoy past orbitadagi internet tizimini rivojlantirish uchun sun'iy yo'ldoshlarning 24-partiyasini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi. Uchirish 16-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 12:10 da Hainan orolidagi tijoriy kosmodromdan Long March-12 raketasi yordamida amalga oshirildi. Raketadan ajralgan barcha apparatlar belgilangan orbitalariga o'rnashdi, biroq 24-guruhda nechta sun'iy yo'ldosh borligi hozircha ochiqlanmagan.
Xitoy kosmik sanoati global internet tarmogʻini kengaytirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Mamlakat past orbitali internet-tizimini shakllantirishga moʻljallangan navbatdagi, yaʼni 24-partiya sunʼiy yoʻldoshlarini muvaffaqiyatli orbitaga chiqardi. Mazkur keng koʻlamli loyiha kelgusida dunyo boʻylab barqaror va tezkor aloqa aloqalarini taʼminlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, navbatdagi raketa parvosi 16-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 12:10 da amalga oshirildi. Ushbu masʼuliyatli vazifani bajarish uchun Hainan orolidagi tijoriy kosmodrom tanlangan boʻlib, u yerda joylashgan maxsus maydonchadan muvaffaqiyatli start berildi. Barcha apparatlar belgilangan vaqtda raketadan muvaffaqiyatli ajralib chiqib, oʻzlarining moʻljallangan orbitalariga muvaffaqiyatli oʻrnashdi.
Long March-12 raketasining imkoniyatlariUshbu missiyada foydalanilgan tashuvchi raketa ham texnik jihatdan alohida eʼtiborga loyiqdir. Maʼlum qilinishicha, parvoz uchun Long March-12 rusumli ikki bosqichli raketa tanlangan. Ushbu apparat kislorod-kerosin yoqilgʻi juftligida ishlaydi va oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan mutaxassislarda katta qiziqish uygʻotmoqda.
Mazkur raketa Shanhay kosmik texnologiyalar akademiyasi (SAST) mutaxassislari tomonidan maxsus ishlab chiqilgan. Tashuvchi ayniqsa tijoriy foydali yuklarni past va quyosh-sinxron orbitalarga yetkazib berish uchun chuqur optimallashtirilgani bilan ajralib turadi. Bu esa Xitoyning tijoriy kosmonavtika bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Global internet tarmogʻini kengaytirish sariHozirgi kunda dunyoning yetakchi davlatlari va xususiy kompaniyalari past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar yordamida global internet qoplamasini yaratish ustida jiddiy ish olib bormoqda. Xitoyning ushbu dasturi ham aynan shu strategik maqsadning amaldagi ijrosi hisoblanadi. Har bir yangi turkumning muvaffaqiyatli uchirilishi mamlakatning kosmik infratuzilmasini kengaytirishga katta zamin yaratmoqda.
Shunga qaramay, joriy etilgan 24-guruh tarkibida nechta sunʼiy yoʻldosh mavjudligi hozircha sir saqlanmoqda. Rasmiy eʼlon qilingan relizda qurilmalarning aniq soniga oid maʼlumotlar ochiqlanmagan. Shunga qaramay, Xitoyning ushbu yoʻnalishdagi faolligi kosmik texnologiyalar bozorida raqobat yanada kuchayishidan darak beradi.
…