Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdi

·13·Sport
Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdi
Qisqacha

Roma va Portu 2007 yilda tug'ilgan yarim himoyachi Rodrigo Mora transferi bo'yicha yakuniy kelishuvga erishdi. Bitimning asosiy qiymati 25 million yevro bo'lib, bonuslar bilan 30 million yevroga yetishi mumkin, Portu esa futbolchining kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulushini saqlab qoladi. Rodrigo Mora Roma bilan besh yillik shartnoma imzolashi va mavsumlik sof maoshi 2 million yevro bo'lishi kutilmoqda. Futbolchi yaqin kunlarda Rimga yetib kelishi mumkin.

Italiyaning Roma klubi va Portugaliyaning Portu jamoasi iqtidorli yarim himoyachi Rodrigo Mora transferi boʻyicha yakuniy kelishuvga yaqin keldi. Goal.com xabar berishicha, ikki klub oʻrtasida barcha zarur hujjatlar almashinish jarayoni boshlangan boʻlib, 2007 yilda tugʻilgan futbolchi Rim jamoasining asosiy maqsadlaridan biriga aylangandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi kunlarda muzokaralarda baʼzi qiyinchiliklar kuzatilganiga qaramay, tomonlar soʻnggi soatlarda kelishuvni yakunlash uchun faol harakat qilishdi. Dastlab Portu klubi futbolchi uchun 50 million yevro talab qilgan edi. Biroq jamoaning transfer bozoridagi rejalari va mablagʻga boʻlgan ehtiyoji shartlar oʻzgarishiga sabab boʻldi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlar

Corriere dello Sport maʼlumotiga koʻra, Roma klubi dastlabki rad etilgan takliflardan soʻng oʻz pozitsiyasini oʻzgartirmadi va yakuniy kelishuvga erishildi. Bitimga koʻra, transfer narxi 25 million yevroni tashkil etib, bonuslar evaziga bu summa 30 million yevroga yetishi mumkin. Shuningdek, Portu kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulush olish huquqini saqlab qoladi.

Agent Xorxe Mendeshning Roma sport direktori Toni DʼAmiko bilan oʻtkazgan hal qiluvchi telefon muloqotidan soʻng tomonlar umumiy maxrajga kelishdi. Futbolchining oʻzi ham Rimga yoʻl olish uchun yashil chiroq yonishini poylab turibdi va u yaqin kunlarda Italiya poytaxtiga yetib kelishi kutilmoqda.

Futbolchi atrofidagi vaziyat va shartnoma

Rodrigo Moraning atrofidagi vaziyat oxirgi haftalarda ancha taranglashgan edi. Shanba kuni Rio Ave jamoasiga qarshi bahsda ham zaxirada qoldirilgan futbolchining vakillari Portu rahbariyati va murabbiylar shtabining yondashuvini ochiq tanqid qilishgan edi. Bu holat jamoada tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan boʻlsa-da, muzokaralarning muvaffaqiyatli yakunlanishiga toʻsqinlik qilmadi.

Roma yosh iqtidor egasi bilan besh yillik shartnoma imzolashga tayyor turibdi. Unga koʻra, futbolchining mavsumlik sof maoshi 2 million yevroni tashkil qiladi. Rimliklar muxlislari yangi transferning jamoa oʻyiniga qanday taʼsir qilishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

RomaRodrigo MoraPortuTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35Atletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaAtletiko Madrid Julian Alvarez transferi va uning sport formasidan xavotirdaBugun, 18:33Inter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiInter Curtis Jones transferi boʻyicha Liverpul bilan muzokaralarni boshlaydiBugun, 17:58Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiYamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdiBugun, 17:30Jeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiJeymi Karrager Liverpulning taktik uslubini keskin tanqid qildiBugun, 17:16Mikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiMikel Arteta Angliya Premyer-ligasining yangi qoidasini masxara qildiBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi