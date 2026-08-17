Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdi
Roma va Portu 2007 yilda tug'ilgan yarim himoyachi Rodrigo Mora transferi bo'yicha yakuniy kelishuvga erishdi. Bitimning asosiy qiymati 25 million yevro bo'lib, bonuslar bilan 30 million yevroga yetishi mumkin, Portu esa futbolchining kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulushini saqlab qoladi. Rodrigo Mora Roma bilan besh yillik shartnoma imzolashi va mavsumlik sof maoshi 2 million yevro bo'lishi kutilmoqda. Futbolchi yaqin kunlarda Rimga yetib kelishi mumkin.
Italiyaning Roma klubi va Portugaliyaning Portu jamoasi iqtidorli yarim himoyachi Rodrigo Mora transferi boʻyicha yakuniy kelishuvga yaqin keldi. Goal.com xabar berishicha, ikki klub oʻrtasida barcha zarur hujjatlar almashinish jarayoni boshlangan boʻlib, 2007 yilda tugʻilgan futbolchi Rim jamoasining asosiy maqsadlaridan biriga aylangandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi kunlarda muzokaralarda baʼzi qiyinchiliklar kuzatilganiga qaramay, tomonlar soʻnggi soatlarda kelishuvni yakunlash uchun faol harakat qilishdi. Dastlab Portu klubi futbolchi uchun 50 million yevro talab qilgan edi. Biroq jamoaning transfer bozoridagi rejalari va mablagʻga boʻlgan ehtiyoji shartlar oʻzgarishiga sabab boʻldi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarCorriere dello Sport maʼlumotiga koʻra, Roma klubi dastlabki rad etilgan takliflardan soʻng oʻz pozitsiyasini oʻzgartirmadi va yakuniy kelishuvga erishildi. Bitimga koʻra, transfer narxi 25 million yevroni tashkil etib, bonuslar evaziga bu summa 30 million yevroga yetishi mumkin. Shuningdek, Portu kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulush olish huquqini saqlab qoladi.
Agent Xorxe Mendeshning Roma sport direktori Toni DʼAmiko bilan oʻtkazgan hal qiluvchi telefon muloqotidan soʻng tomonlar umumiy maxrajga kelishdi. Futbolchining oʻzi ham Rimga yoʻl olish uchun yashil chiroq yonishini poylab turibdi va u yaqin kunlarda Italiya poytaxtiga yetib kelishi kutilmoqda.
Futbolchi atrofidagi vaziyat va shartnomaRodrigo Moraning atrofidagi vaziyat oxirgi haftalarda ancha taranglashgan edi. Shanba kuni Rio Ave jamoasiga qarshi bahsda ham zaxirada qoldirilgan futbolchining vakillari Portu rahbariyati va murabbiylar shtabining yondashuvini ochiq tanqid qilishgan edi. Bu holat jamoada tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan boʻlsa-da, muzokaralarning muvaffaqiyatli yakunlanishiga toʻsqinlik qilmadi.
Roma yosh iqtidor egasi bilan besh yillik shartnoma imzolashga tayyor turibdi. Unga koʻra, futbolchining mavsumlik sof maoshi 2 million yevroni tashkil qiladi. Rimliklar muxlislari yangi transferning jamoa oʻyiniga qanday taʼsir qilishini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…