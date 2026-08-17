Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardi

·14·Texno
Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardi
Qisqacha

Xitoy 17-avgust kuni Shanysi provinsiyasidagi Tayyuan kosmodromidan Yer masofadan zondlash sun'iy yo'ldoshini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. Parvoz Pekin vaqti bilan 11:02 da amalga oshirildi va bu «Chanchjen» raketalari oilasining umumiy ulanishlar sonini 664 taga yetkazdi. CZ-2C raketasi kosmosga 88-chi marotaba ko'tarildi, 2026-yil boshidan beri esa uning to'rtinchi parvozi qayd etildi.

Xitoy Shanysi provinsiyasidagi Tayyuan kosmodromidan Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz 17-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 11:02 da (Moskva vaqti bilan 06:02 da) amalga oshirilgan boʻlib, Xitoy korporatsiyasi aerokosmos fan va texnika (CASC) missiyaning muvaffaqiyatli bajarilganini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur muvaffaqiyatli start «Chanchjen» (Long March) raketalari oilasi uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, mazkur seriyadagi tashuvchilarning umumiy ulanishlar soni 664 taga yetdi. Shu bilan birga, CZ-2C rusumli raketa kosmosga 88-chi marotaba koʻtarildi va bu 2026-yil boshidan beri qayd etilgan toʻrtinchi parvoz boʻldi.

Texnik koʻrsatkichlar va raketa imkoniyatlari

Foydalanilgan CZ-2C ikki bosqichli suyuq yoqilgʻida ishlaydigan raketa hisoblanadi. Uning uzunligi taxminan 42 metrni tashkil etib, diametri 3,35 metrlik bosh обтекатель (obtekatel) bilan jihozlangan. Ushbu tashuvchi raketa pastki yeroldi orbitasiga 2,85 tonnagacha boʻlgan foydali yukni muvaffaqiyatli yetkazib berish imkoniyatiga ega.

Garchi CASC korporatsiyasi kosmik apparatning aniq nomi va uning asosiy vazifalarini sir saqlayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar bu turdagi qurilmalar mamlakatning ilmiy va amaliy ehtiyojlari uchun muhimligini taʼkidlaydilar. Xitoy soʻnggi yillarda kosmik salohiyatini izchil oshirib, turli yoʻnalishdagi dasturlarni faol amalga oshirmoqda.

Xitoyning fazoviy faolligi va kelgusi rejalari

Hozirgi kunda Xitoy Yer yuzini kuzatish, meteorologiya, aloqa va navigatsiya tizimlarini oʻz ichiga olgan keng qamrovli sunʼiy yoʻldosh tarmoqlarini jadal rivojlantirmoqda. Shuningdek, mamlakat oʻzining ulkan dasturlari doirasida oy va sayyoralararo tadqiqot loyihalarini ham muvaffaqiyatli hayotga tatbiq etib kelmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Xitoy Xalq Respublikasi fazoviy tarmoqdagi faolligini yildan-yilga oshirib bormoqda. Jumladan, 2025-yil davomida mamlakat oʻzining milliy rekordini yangilab, bir yil ichida jami 92 ta kosmik parvozni amalga oshirishga muvaffaq boʻlgan edi.

XitoyKosmosChanchjenSuniy yoldoshRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiXitoy past orbitali internet-sputniklarning navbatdagi turkumini uchirdiBugun, 19:54Kosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiKosmosda Doom: afsonaviy oʻyin RUVDS sunʼiy yoʻldoshida ishga tushirildiBugun, 17:58Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiRedmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiBugun, 16:24Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiSamsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladiBugun, 15:57Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaStarlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaBugun, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiGalaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi