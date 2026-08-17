Xitoy fazoga navbatdagi Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini chiqardi
Xitoy 17-avgust kuni Shanysi provinsiyasidagi Tayyuan kosmodromidan Yer masofadan zondlash sun'iy yo'ldoshini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. Parvoz Pekin vaqti bilan 11:02 da amalga oshirildi va bu «Chanchjen» raketalari oilasining umumiy ulanishlar sonini 664 taga yetkazdi. CZ-2C raketasi kosmosga 88-chi marotaba ko'tarildi, 2026-yil boshidan beri esa uning to'rtinchi parvozi qayd etildi.
Xitoy Shanysi provinsiyasidagi Tayyuan kosmodromidan Yer masofadan zondlash sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli orbitaga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz 17-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 11:02 da (Moskva vaqti bilan 06:02 da) amalga oshirilgan boʻlib, Xitoy korporatsiyasi aerokosmos fan va texnika (CASC) missiyaning muvaffaqiyatli bajarilganini rasman tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur muvaffaqiyatli start «Chanchjen» (Long March) raketalari oilasi uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻlib, mazkur seriyadagi tashuvchilarning umumiy ulanishlar soni 664 taga yetdi. Shu bilan birga, CZ-2C rusumli raketa kosmosga 88-chi marotaba koʻtarildi va bu 2026-yil boshidan beri qayd etilgan toʻrtinchi parvoz boʻldi.
Texnik koʻrsatkichlar va raketa imkoniyatlariFoydalanilgan CZ-2C ikki bosqichli suyuq yoqilgʻida ishlaydigan raketa hisoblanadi. Uning uzunligi taxminan 42 metrni tashkil etib, diametri 3,35 metrlik bosh обтекатель (obtekatel) bilan jihozlangan. Ushbu tashuvchi raketa pastki yeroldi orbitasiga 2,85 tonnagacha boʻlgan foydali yukni muvaffaqiyatli yetkazib berish imkoniyatiga ega.
Garchi CASC korporatsiyasi kosmik apparatning aniq nomi va uning asosiy vazifalarini sir saqlayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar bu turdagi qurilmalar mamlakatning ilmiy va amaliy ehtiyojlari uchun muhimligini taʼkidlaydilar. Xitoy soʻnggi yillarda kosmik salohiyatini izchil oshirib, turli yoʻnalishdagi dasturlarni faol amalga oshirmoqda.
Xitoyning fazoviy faolligi va kelgusi rejalariHozirgi kunda Xitoy Yer yuzini kuzatish, meteorologiya, aloqa va navigatsiya tizimlarini oʻz ichiga olgan keng qamrovli sunʼiy yoʻldosh tarmoqlarini jadal rivojlantirmoqda. Shuningdek, mamlakat oʻzining ulkan dasturlari doirasida oy va sayyoralararo tadqiqot loyihalarini ham muvaffaqiyatli hayotga tatbiq etib kelmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Xitoy Xalq Respublikasi fazoviy tarmoqdagi faolligini yildan-yilga oshirib bormoqda. Jumladan, 2025-yil davomida mamlakat oʻzining milliy rekordini yangilab, bir yil ichida jami 92 ta kosmik parvozni amalga oshirishga muvaffaq boʻlgan edi.
…