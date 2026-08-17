Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandi

·4·Dunyo
Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandi
Qisqacha

Jinny Lu ismli 6 yoshli mops AQSHning Kaliforniya shtatida 14 avgust kuni o'tkazilgan “World's Ugliest Dog” tanlovida birinchi o'rinni egalladi. Uning egasi Mishel Gredi 5 ming dollar mukofot oldi, Jinny Lu esa katta ko'zlari, tashqariga chiqib turadigan tili va o'ziga xos yuz ifodasi bilan hakamlar e'tiborini tortdi. Jinny Lu 2025 yilgi musobaqada ikkinchi o'rinni egallagan, taxminan to'rt yil avval esa Pug Rescue orqali Mishel Gredi tomonidan asrab olingan edi.

Dunyodagi eng g‘ayrioddiy tanlovlardan biri yakunlandi. AQSHning Kaliforniya shtatida o‘tkazilgan “World's Ugliest Dog” — “Dunyodagi eng xunuk it” tanlovida bu yil g‘alabani ko‘rinishi bilan e’tiborni tortgan mops qo‘lga kiritdi.

Jinny Lu ismli 6 yoshli it 14 avgust kuni Santa-Roza shahridagi Sonoma County Fair maydonida o‘tkazilgan musobaqada birinchi o‘rinni egalladi. Uning egasi Mishel Gredi g‘oliblik uchun 5 ming dollar mukofot oldi.

Katta ko‘zlar va osilib turgan tili bilan mashhur bo‘ldi

Inju marjon taqib olgan, tili osilib turgan keksa mops iti.

Jinny Lu'ning tashqi ko‘rinishi uni boshqa ishtirokchilardan ajratib turgan. Uning katta bo‘rtib turgan ko‘zlari, doim tashqariga chiqib turadigan tili va yuzidagi o‘ziga xos ifoda hakamlar e’tiboridan chetda qolmadi.

Qizig‘i, it uchun bu tanlovdagi birinchi jiddiy urinish emas. Jinny Lu 2025 yilgi musobaqada ikkinchi o‘rinni egallagan edi. Bu yil esa u yana bir bor ishtirok etib, nihoyat bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.

Uning tarixi tashqi ko‘rinishidan ham qiziqroq

Jinny Lu Janubiy Koreyadan qutqarib olingan it bo‘lib, keyinchalik AQSHga olib kelingan. U taxminan to‘rt yil avval Pug Rescue orqali Mishel Gredi tomonidan asrab olingan.

Shu sababli uning g‘alabasi oddiy kulgili tanlov natijasidan ko‘ra kengroq ma’noga ega. Musobaqa tashkilotchilari tashqi ko‘rinishi odatdagidan farq qiladigan itlarga e’tibor qaratish, ularning o‘ziga xosligini ko‘rsatish va hayvonlarni asrab olish g‘oyasini targ‘ib qilishni maqsad qiladi.

Tanlov 50 yillik yubileyini nishonladi

Bu yilgi musobaqa ham alohida ahamiyatga ega bo‘ldi — “World's Ugliest Dog” tanlovi tashkil etilganiga 50 yil to‘ldi.

Ayol kuchugi bilan musobaqada 3000 dollarlik mukofot chekini qabul qilib olmoqda.

Ikkinchi o‘rinni Pinky ismli chixuaxua va pomeran aralashmasi, uchinchi o‘rinni esa Otto ismli chixuaxua aralashmasi egalladi. Ularga mos ravishda 3 ming va 2 ming dollar mukofot berilgan.

Ayollar tanlovda g‘olib bo‘lgan xunuk itlarini kuboklar yonida ko‘tarib turishibdi.

Tashkilotchilar ta’kidlashicha, tanlovning maqsadi itlarni masxara qilish emas. Aksincha, ularning tashqi ko‘rinishidagi o‘ziga xoslikni nishonlash va odamlarga har bir hayvon mehr va g‘amxo‘rlikka loyiq ekanini eslatishdir.

Shunday qilib, bir vaqtlar qutqarib olingan Jinny Lu bugun butun dunyo e’tiborida. Uning g‘alabasi esa yana bir bor “chiroy” tushunchasi har kim uchun har xil bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiAyol merning dekret ta’tili Yaponiyada shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 18:20Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBugun, 17:37Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!Bugun, 15:21Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiBugun, 14:30«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi