Dunyodagi “eng xunuk it” aniqlandi
Jinny Lu ismli 6 yoshli mops AQSHning Kaliforniya shtatida 14 avgust kuni o'tkazilgan “World's Ugliest Dog” tanlovida birinchi o'rinni egalladi. Uning egasi Mishel Gredi 5 ming dollar mukofot oldi, Jinny Lu esa katta ko'zlari, tashqariga chiqib turadigan tili va o'ziga xos yuz ifodasi bilan hakamlar e'tiborini tortdi. Jinny Lu 2025 yilgi musobaqada ikkinchi o'rinni egallagan, taxminan to'rt yil avval esa Pug Rescue orqali Mishel Gredi tomonidan asrab olingan edi.
Dunyodagi eng g‘ayrioddiy tanlovlardan biri yakunlandi. AQSHning Kaliforniya shtatida o‘tkazilgan “World's Ugliest Dog” — “Dunyodagi eng xunuk it” tanlovida bu yil g‘alabani ko‘rinishi bilan e’tiborni tortgan mops qo‘lga kiritdi.
Jinny Lu ismli 6 yoshli it 14 avgust kuni Santa-Roza shahridagi Sonoma County Fair maydonida o‘tkazilgan musobaqada birinchi o‘rinni egalladi. Uning egasi Mishel Gredi g‘oliblik uchun 5 ming dollar mukofot oldi.
Katta ko‘zlar va osilib turgan tili bilan mashhur bo‘ldi
Jinny Lu'ning tashqi ko‘rinishi uni boshqa ishtirokchilardan ajratib turgan. Uning katta bo‘rtib turgan ko‘zlari, doim tashqariga chiqib turadigan tili va yuzidagi o‘ziga xos ifoda hakamlar e’tiboridan chetda qolmadi.
Qizig‘i, it uchun bu tanlovdagi birinchi jiddiy urinish emas. Jinny Lu 2025 yilgi musobaqada ikkinchi o‘rinni egallagan edi. Bu yil esa u yana bir bor ishtirok etib, nihoyat bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.
Uning tarixi tashqi ko‘rinishidan ham qiziqroq
Jinny Lu Janubiy Koreyadan qutqarib olingan it bo‘lib, keyinchalik AQSHga olib kelingan. U taxminan to‘rt yil avval Pug Rescue orqali Mishel Gredi tomonidan asrab olingan.
Shu sababli uning g‘alabasi oddiy kulgili tanlov natijasidan ko‘ra kengroq ma’noga ega. Musobaqa tashkilotchilari tashqi ko‘rinishi odatdagidan farq qiladigan itlarga e’tibor qaratish, ularning o‘ziga xosligini ko‘rsatish va hayvonlarni asrab olish g‘oyasini targ‘ib qilishni maqsad qiladi.
Tanlov 50 yillik yubileyini nishonladi
Bu yilgi musobaqa ham alohida ahamiyatga ega bo‘ldi — “World's Ugliest Dog” tanlovi tashkil etilganiga 50 yil to‘ldi.
Ikkinchi o‘rinni Pinky ismli chixuaxua va pomeran aralashmasi, uchinchi o‘rinni esa Otto ismli chixuaxua aralashmasi egalladi. Ularga mos ravishda 3 ming va 2 ming dollar mukofot berilgan.
Tashkilotchilar ta’kidlashicha, tanlovning maqsadi itlarni masxara qilish emas. Aksincha, ularning tashqi ko‘rinishidagi o‘ziga xoslikni nishonlash va odamlarga har bir hayvon mehr va g‘amxo‘rlikka loyiq ekanini eslatishdir.
Shunday qilib, bir vaqtlar qutqarib olingan Jinny Lu bugun butun dunyo e’tiborida. Uning g‘alabasi esa yana bir bor “chiroy” tushunchasi har kim uchun har xil bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.
…