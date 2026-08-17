Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdi

·13·Sport
Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdi
Qisqacha

Roma Rodrigo Mora transferi bo'yicha Portu bilan hujjatlar almashinuvi bosqichiga yetib keldi. Kelishuvga ko'ra, Roma 25 million yevro kafolatlangan to'lov va bonuslar bilan jami 30 million yevro taklif qilgan, Portu esa futbolchining keyingi sotuvidan 50 foizlik ulush oladi. 2007-yilda tug'ilgan Rodrigo Mora yaqin kunlarda Rimga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tishi va besh yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Uning yillik sof maoshi 2 million yevroni tashkil qiladi.

Italiyaning Roma klubi tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi muhim transferni yakunlashga yaqin turibdi. Goal.com xabar berishicha, rimliklar Portu jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Rodrigo Morani oʻz safiga qoʻshib olish uchun hujjatlar almashinuvi bosqichiga yetib kelishgan. 2007-yilda tugʻilgan yosh futbolchi transferi boʻlib oʻtishi kutilmoqda va u poytaxt klubi tarkibida muhim oʻrin egallashi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlar

Corriere dello Sport nashrining yozishicha, dastlab Portu oʻz futbolchisi uchun 50 million yevro talab qilgan edi. Biroq transfer bozoridagi moliyaviy ehtiyojlar va oʻyinchining transfer narxi borasidagi muzokaralar yakunda boshqa kelishuvga olib keldi. Roma 25 million yevro kafolatlangan toʻlov va bonuslar bilan birga umumiy qiymati 30 million yevroga yetuvchi taklifni ilgari surdi.

Bitimning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu keyingi sotuvdan 50 foizlik ulush berilishi sharti hisoblanadi. Portugaliya klubi transfer bozorida faol boʻlishi va oʻziga kerakli hujohchilarni sotib olishi uchun naqd pulga muhtoj edi. Ushbu moliyaviy vaziyat va taniqli agent Jorje Mendeshning ishtiroki kelishuvning ijobiy yakunlanishida hal qiluvchi rol oʻynadi.

Futbolchining holati va shartnoma shartlari

Muzokaralar davomida tomonlar oʻrtasida biroz tushunmovchiliklar yuzaga kelganiga qaramay, vaziyat tezda oʻz yechimini topdi. Rodrigo Mora yaqin kunlarda Rimga kelib, tibbiy koʻrikdan oʻtishi va yangi jamoasi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Futbolchi bilan besh yillik shartnoma tuzilishi rejalashtirilgan boʻlib, uning yillik sof maoshi 2 million yevroni tashkil qiladi.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi ham ushbu transfer tezroq yakunlanishini istagan va yuzaga kelgan murakkab vaziyatdan charchagan edi. Portugaliya chempionatida zaxirada qolib ketayotgan va yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagan yarim himoyachi Italiya A seriyasida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda. Roma rahbariyati esa yosh iqtidorli oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olib, kelajak uchun poydevor yaratmoqda.

RomaPortuRodrigo MoraTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Mourino ko‘zi ko‘kargan holda ko‘rinish berdi: Aslida nima bo‘lgan edi?Bugun, 21:36Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Eldor Shomurodov Amerikaga yo‘l oladimi? MLS klubi unga qiziqmoqda!Bugun, 21:28EA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiEA FC 27 reytinglari: Mbappe va Haaland cho‘kkida, Messi ko‘tarildiBugun, 21:16Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaBugun, 20:19Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiBugun, 19:34Mark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiMark Kukurelya Real Madrid safidagi debyutidan so‘ng o‘z taassurotlari bilan bo‘lishdiBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi