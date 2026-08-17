Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdi
Roma Rodrigo Mora transferi bo'yicha Portu bilan hujjatlar almashinuvi bosqichiga yetib keldi. Kelishuvga ko'ra, Roma 25 million yevro kafolatlangan to'lov va bonuslar bilan jami 30 million yevro taklif qilgan, Portu esa futbolchining keyingi sotuvidan 50 foizlik ulush oladi. 2007-yilda tug'ilgan Rodrigo Mora yaqin kunlarda Rimga kelib, tibbiy ko'rikdan o'tishi va besh yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Uning yillik sof maoshi 2 million yevroni tashkil qiladi.
Italiyaning Roma klubi tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi muhim transferni yakunlashga yaqin turibdi. Goal.com xabar berishicha, rimliklar Portu jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Rodrigo Morani oʻz safiga qoʻshib olish uchun hujjatlar almashinuvi bosqichiga yetib kelishgan. 2007-yilda tugʻilgan yosh futbolchi transferi boʻlib oʻtishi kutilmoqda va u poytaxt klubi tarkibida muhim oʻrin egallashi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarCorriere dello Sport nashrining yozishicha, dastlab Portu oʻz futbolchisi uchun 50 million yevro talab qilgan edi. Biroq transfer bozoridagi moliyaviy ehtiyojlar va oʻyinchining transfer narxi borasidagi muzokaralar yakunda boshqa kelishuvga olib keldi. Roma 25 million yevro kafolatlangan toʻlov va bonuslar bilan birga umumiy qiymati 30 million yevroga yetuvchi taklifni ilgari surdi.
Bitimning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu keyingi sotuvdan 50 foizlik ulush berilishi sharti hisoblanadi. Portugaliya klubi transfer bozorida faol boʻlishi va oʻziga kerakli hujohchilarni sotib olishi uchun naqd pulga muhtoj edi. Ushbu moliyaviy vaziyat va taniqli agent Jorje Mendeshning ishtiroki kelishuvning ijobiy yakunlanishida hal qiluvchi rol oʻynadi.
Futbolchining holati va shartnoma shartlariMuzokaralar davomida tomonlar oʻrtasida biroz tushunmovchiliklar yuzaga kelganiga qaramay, vaziyat tezda oʻz yechimini topdi. Rodrigo Mora yaqin kunlarda Rimga kelib, tibbiy koʻrikdan oʻtishi va yangi jamoasi bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Futbolchi bilan besh yillik shartnoma tuzilishi rejalashtirilgan boʻlib, uning yillik sof maoshi 2 million yevroni tashkil qiladi.
Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining oʻzi ham ushbu transfer tezroq yakunlanishini istagan va yuzaga kelgan murakkab vaziyatdan charchagan edi. Portugaliya chempionatida zaxirada qolib ketayotgan va yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagan yarim himoyachi Italiya A seriyasida oʻzini koʻrsatishga intilmoqda. Roma rahbariyati esa yosh iqtidorli oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olib, kelajak uchun poydevor yaratmoqda.
…