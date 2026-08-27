Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"
Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkian islomiy davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarga doir muhim bayonot bilan chiqdi. Uning ta’kidlashicha, biror islomiy mamlakat hududi boshqa musulmon davlatga qarshi tajovuz qilish uchun maydonga aylanmasligi kerak.
Eron rahbarining bu so‘zlari mintaqadagi geosiyosiy vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda yangradi.
Ammo Pezeshkianning bayonotidagi asosiy savol bitta: Eron o‘z xavfsizligini ta’minlash bilan birga, qo‘shni va musulmon davlatlar bilan qanday munosabat qurmoqchi?
«Eronni himoya qilish dushmanlik degani emas»
Mas’ud Pezeshkian Eron milliy manfaatlari va xavfsizligini himoya qilish qo‘shni davlatlar yoki musulmon mamlakatlarga qarshi dushmanlik siyosati degani emasligini ta’kidladi.
«Eronni himoya qilish qo‘shni va musulmon davlatlar bilan dushmanlik qilishni anglatmaydi. Hech bir islomiy yer boshqa bir islomiy yerga qarshi tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak».
Prezidentning bu fikri mintaqadagi davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, xavfsizlik va hamkorlik masalalarini yana kun tartibiga olib chiqdi.
Pezeshkian qanday chaqiriq bilan chiqdi?
Eron prezidenti bayonotidan quyidagi asosiy nuqtalarni ajratib ko‘rsatish mumkin:
Eron o‘z milliy xavfsizligini himoya qilish huquqiga ega.
Bu siyosat qo‘shni davlatlarga qarshi qaratilmagan.
Musulmon davlatlar o‘zaro tajovuz uchun hudud bermasligi kerak.
Mintaqadagi munosabatlar qarama-qarshilik emas, o‘zaro manfaat asosida qurilishi lozim.
Asosiy masala
Pezeshkianning pozitsiyasi
Eron xavfsizligi
Milliy manfaatlarni himoya qilish
Qo‘shni davlatlar
Dushman sifatida ko‘rilmasligi kerak
Islomiy mamlakatlar hududi
Boshqa davlatga qarshi tajovuz maydoni bo‘lmasligi lozim
Asosiy chaqiriq
O‘zaro hurmat va xavfsizlik
Bayonot ortida qanday ma’no bor?
Pezeshkianning so‘zlari oddiy diplomatik chaqiriqdan ko‘ra kengroq ma’no kasb etadi.
Mintaqadagi har qanday davlatning hududi boshqa mamlakatga qarshi bosim yoki harbiy harakatlar uchun maydonga aylanishi o‘zaro ishonchni yanada zaiflashtirishi mumkin.
Shu nuqtayi nazardan Eron prezidenti musulmon davlatlarni o‘zaro qarama-qarshilikni kuchaytirishdan ko‘ra, xavfsizlik masalalarida mustaqil va o‘zaro manfaatli siyosat yuritishga chaqirdi.
Asosiy xulosa nimada?
Pezeshkianning bayonotidagi eng muhim nuqta — Eronni himoya qilish qo‘shnilar bilan dushmanlik qilish degani emas.
Prezident, shuningdek, islomiy davlatlar hududi boshqa musulmon mamlakatlarga qarshi tajovuz uchun foydalanilmasligi kerakligini alohida ta’kidladi.
«Hech bir islomiy yer boshqa bir islomiy yerga qarshi tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak», degan Pezeshkian shu tariqa Eronning mintaqa davlatlari bilan munosabatlariga oid pozitsiyasini yana bir bor ifoda etdi.
…