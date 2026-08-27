Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"

·17·Dunyo
Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"

Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkian islomiy davlatlar o‘rtasidagi munosabatlarga doir muhim bayonot bilan chiqdi. Uning ta’kidlashicha, biror islomiy mamlakat hududi boshqa musulmon davlatga qarshi tajovuz qilish uchun maydonga aylanmasligi kerak.

Eron rahbarining bu so‘zlari mintaqadagi geosiyosiy vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda yangradi.

Ammo Pezeshkianning bayonotidagi asosiy savol bitta: Eron o‘z xavfsizligini ta’minlash bilan birga, qo‘shni va musulmon davlatlar bilan qanday munosabat qurmoqchi?

«Eronni himoya qilish dushmanlik degani emas»

Mas’ud Pezeshkian Eron milliy manfaatlari va xavfsizligini himoya qilish qo‘shni davlatlar yoki musulmon mamlakatlarga qarshi dushmanlik siyosati degani emasligini ta’kidladi.

«Eronni himoya qilish qo‘shni va musulmon davlatlar bilan dushmanlik qilishni anglatmaydi. Hech bir islomiy yer boshqa bir islomiy yerga qarshi tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak».

Prezidentning bu fikri mintaqadagi davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, xavfsizlik va hamkorlik masalalarini yana kun tartibiga olib chiqdi.

Pezeshkian qanday chaqiriq bilan chiqdi?

Eron prezidenti bayonotidan quyidagi asosiy nuqtalarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

  1. Eron o‘z milliy xavfsizligini himoya qilish huquqiga ega.

  2. Bu siyosat qo‘shni davlatlarga qarshi qaratilmagan.

  3. Musulmon davlatlar o‘zaro tajovuz uchun hudud bermasligi kerak.

  4. Mintaqadagi munosabatlar qarama-qarshilik emas, o‘zaro manfaat asosida qurilishi lozim.

Asosiy masala

Pezeshkianning pozitsiyasi

Eron xavfsizligi

Milliy manfaatlarni himoya qilish

Qo‘shni davlatlar

Dushman sifatida ko‘rilmasligi kerak

Islomiy mamlakatlar hududi

Boshqa davlatga qarshi tajovuz maydoni bo‘lmasligi lozim

Asosiy chaqiriq

O‘zaro hurmat va xavfsizlik

Bayonot ortida qanday ma’no bor?

Pezeshkianning so‘zlari oddiy diplomatik chaqiriqdan ko‘ra kengroq ma’no kasb etadi.

Mintaqadagi har qanday davlatning hududi boshqa mamlakatga qarshi bosim yoki harbiy harakatlar uchun maydonga aylanishi o‘zaro ishonchni yanada zaiflashtirishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan Eron prezidenti musulmon davlatlarni o‘zaro qarama-qarshilikni kuchaytirishdan ko‘ra, xavfsizlik masalalarida mustaqil va o‘zaro manfaatli siyosat yuritishga chaqirdi.

Asosiy xulosa nimada?

Pezeshkianning bayonotidagi eng muhim nuqta — Eronni himoya qilish qo‘shnilar bilan dushmanlik qilish degani emas.

Prezident, shuningdek, islomiy davlatlar hududi boshqa musulmon mamlakatlarga qarshi tajovuz uchun foydalanilmasligi kerakligini alohida ta’kidladi.

«Hech bir islomiy yer boshqa bir islomiy yerga qarshi tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak», degan Pezeshkian shu tariqa Eronning mintaqa davlatlari bilan munosabatlariga oid pozitsiyasini yana bir bor ifoda etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiBugun, 21:03Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiVafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiBugun, 20:47Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Bugun, 20:44Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Bugun, 20:31Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi