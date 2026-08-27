Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?

·54·Dunyo
Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?

Global falokat yuz bergan taqdirda insoniyat omon qolishi uchun eng qulay mamlakat Avstraliya deb topildi. Xalqaro olimlar guruhi o‘tkazgan tadqiqotda vulqon otilishi, yadroviy urush, asteroid to‘qnashuvi, global pandemiya yoki infratuzilmaning izdan chiqishi kabi keng ko‘lamli inqirozlar yuz berganda qaysi davlatlarda yashab qolish imkoniyati yuqoriroq ekanini o‘rgangan. Tadqiqot natijalari “Global Challenges” saytida e’lon qilindi.

Olimlar global xavflarni uch asosiy toifaga ajratgan. Birinchi xavf — quyosh nurining keskin kamayishi. Bunday holat vulqon otilishi, yadroviy urush yoki asteroid qulashi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bu esa iqlimning sovishi, qishloq xo‘jaligi hosildorligining pasayishi va oziq-ovqat ta’minotida jiddiy muammolar paydo bo‘lishiga olib kelishi ehtimolini oshiradi.

Yana bir jiddiy xavf sifatida elektr ta’minotining uzoq muddatga uzilishi baholangan. Bunga yadroviy portlash, kuchli geomagnit bo‘ron yoki global kiberhujum sabab bo‘lishi mumkin. Elektr energiyasiga bog‘liq ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligining faoliyati izdan chiqsa, bu oziq-ovqat tanqisligini yanada kuchaytirishi mumkin.

Tadqiqotda global biologik xavflar, jumladan, o‘ta xavfli yuqumli kasalliklarning keng tarqalishi ham alohida o‘rganilgan. Katta pandemiyalar sog‘liqni saqlash tizimiga kuchli bosim o‘tkazishi, ishchi kuchining kamayishi esa oziq-ovqat ishlab chiqarish va ta’minotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu bilan birga, olimlar mamlakatlarning og‘ir inqirozlardan keyin qayta tiklanish salohiyatini ham baholagan. Bunda davlat institutlarining barqarorligi, iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy tenglik, sanoat va qishloq xo‘jaligining rivojlanganlik darajasi, geografik izolyatsiya, iqtisodiyotning xilma-xilligi hamda tashqi savdoga qaramlik kabi omillar hisobga olingan.

Tadqiqot natijasiga ko‘ra, Avstraliya global falokatlarga eng chidamli mamlakat sifatida qayd etilgan. Bunga uning geografik jihatdan nisbatan uzoqda joylashgani, rivojlangan qishloq xo‘jaligi va kuchli sanoat salohiyatiga egaligi asosiy omil sifatida ko‘rsatilgan.

Biroq bu Avstraliya mutlaqo xavfsiz hudud degani emas. Mamlakat yoqilg‘i, dori-darmon va o‘g‘itlarning ayrim turlarini xorijdan import qilishga qaram. Shu sababli global ta’minot zanjirlarida uzilish yuz bersa, Avstraliya ham muayyan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Olimlar Yangi Zelandiya, Yaponiya, Shveysariya va Argentinani ham yuqori darajadagi barqarorlikka ega davlatlar qatoriga kiritgan. Biroq ularning ayrimlari yuqori seysmik faollik hududlarida joylashgani va uzun sohil chizig‘iga egaligi sababli sunami kabi tabiiy xavflarga duch kelishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, bunday mamlakatlar kelajakda global falokatlar ro‘y bergan taqdirda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Ular oziq-ovqat va urug‘lik zaxiralarini saqlash, xalqaro yordam ko‘rsatish hamda favqulodda vaziyatlarga javob qaytarish markazlariga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiBugun, 21:57Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Bugun, 21:40Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiBugun, 21:33Amerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiBugun, 21:28Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiBugun, 21:28Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi