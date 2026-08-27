Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)

·0·Dunyo
Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)

Nepal shimolida ro‘y bergan kuchli suv toshqinlari va halokatli sel oqibatida halok bo‘lganlar soni kamida 270 nafarga yetdi. Bu haqda Hindistonning nufuzli ANI axborot agentligi Nepal elchixonasidagi manbalariga tayanib xabar berdi.

Ofat ko‘lami juda katta bo‘lib, hududda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Mahalliy aholi vakillaridan tashqari, o‘nlab davlatlardan kelgan yuzlab sayyohlarning taqdiri noma’lum bo‘lib turibdi.

28 ta davlatdan 476 sayyoh: Bedarak yo‘qolganlar statistikasi

Elchixona vakillari ofat qurbonlari hamda qidirilayotgan insonlar bo‘yicha so‘nggi ma’lumotlarni ochiqladi:

  • Topilgan jasadlar: Hozirga qadar qutqaruvchilar tomonidan 270 nafar qurbonning jasadi topildi va shaxsini aniqlash ishlari ketmoqda;

  • Xorijlik sayyohlar xavf ostida: Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 28 ta davlatdan kelgan jami 476 nafar xorij fuqarosi bedarak yo‘qolganlar ro‘yxatiga kiritilgan;

  • Aloqaning uzilishi: Ko‘plab sayyohlik guruhlari va mahalliy aholi bilan tog‘li hududlarda aloqa tizimlari ishdan chiqqani sababli ulanishning imkoni bo‘lmayapti.

Ofat sababi: Chegaradagi qor va tosh ko‘chkisi

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli toshqin to‘lqini 26 avgust kuni ertalab yuzaga kelgan:

  • Ko‘chki manbasi: Fojia Nepal va Xitoy chegarasidagi «Rasuvagadxi» chegara o‘tkazish punktidan taxminan 20 km shimoli-sharqda sodir bo‘lgan ulkan qor va tosh ko‘chkisi oqibatida boshlangan;

  • Sel oqimi: Tog‘lardan tushgan ulkan massa daryo o‘zanlarini to‘sib, quyidagi vodiylar tomon kuchli vayronkor sel to‘lqinini hosil qilgan.

Rossiyalik sayyohlar taqdiri: Tibet va Nepaldagi qidiruvlar

Ofat hududida Rossiya fuqarolari ham bo‘lgani ma’lum bo‘ldi:

  • Nepaldagi holat: RFning Nepaldagi elchixonasi xabariga ko‘ra, tabiiy ofat yuz bergan tumanda kamida to‘rt nafar rossiyalik bo‘lgan va hozirda ular bilan aloqa butunlay uzilgan;

  • Tibetdagi sel: RFning Xitoydagi elchixonasi ma’lumotiga qaraganda, Xitoyning Tibet muxtor tumanidagi Girong uyezdida yuz bergan seldan so‘ng ikki nafar Rossiya fuqarosi bedarak yo‘qolgan, yana uch nafarining qayerda ekanini aniqlash bo‘yicha surishtiruv olib borilmoqda.

Hududda qutqaruv operatsiyalari murakkab ob-havo va tog‘li sharoitlarda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiMinglab odamlar 400 tonnali qal’ani joyiga qaytardiBugun, 21:03Vafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiVafot etgan tilanchi ayolning uyidan millionlab pul topildiBugun, 20:47Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Moskvadagi sirli muloqot: Rossiya va AQSH razvedka rahbarlari qanday kelishuvlarga erishdi?Bugun, 20:44Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Pezeshkian: "Islomiy davlatlar tajovuz maydoniga aylanmasligi kerak"Bugun, 20:38Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Nepaldagi suv toshqini 5 ta filni Hindistonga oqizib ketdi (video)Bugun, 20:31Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi