Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)
Nepal shimolida ro‘y bergan kuchli suv toshqinlari va halokatli sel oqibatida halok bo‘lganlar soni kamida 270 nafarga yetdi. Bu haqda Hindistonning nufuzli ANI axborot agentligi Nepal elchixonasidagi manbalariga tayanib xabar berdi.
Ofat ko‘lami juda katta bo‘lib, hududda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Mahalliy aholi vakillaridan tashqari, o‘nlab davlatlardan kelgan yuzlab sayyohlarning taqdiri noma’lum bo‘lib turibdi.
28 ta davlatdan 476 sayyoh: Bedarak yo‘qolganlar statistikasi
Elchixona vakillari ofat qurbonlari hamda qidirilayotgan insonlar bo‘yicha so‘nggi ma’lumotlarni ochiqladi:
Topilgan jasadlar: Hozirga qadar qutqaruvchilar tomonidan 270 nafar qurbonning jasadi topildi va shaxsini aniqlash ishlari ketmoqda;
Xorijlik sayyohlar xavf ostida: Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 28 ta davlatdan kelgan jami 476 nafar xorij fuqarosi bedarak yo‘qolganlar ro‘yxatiga kiritilgan;
Aloqaning uzilishi: Ko‘plab sayyohlik guruhlari va mahalliy aholi bilan tog‘li hududlarda aloqa tizimlari ishdan chiqqani sababli ulanishning imkoni bo‘lmayapti.
Ofat sababi: Chegaradagi qor va tosh ko‘chkisi
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kuchli toshqin to‘lqini 26 avgust kuni ertalab yuzaga kelgan:
Ko‘chki manbasi: Fojia Nepal va Xitoy chegarasidagi «Rasuvagadxi» chegara o‘tkazish punktidan taxminan 20 km shimoli-sharqda sodir bo‘lgan ulkan qor va tosh ko‘chkisi oqibatida boshlangan;
Sel oqimi: Tog‘lardan tushgan ulkan massa daryo o‘zanlarini to‘sib, quyidagi vodiylar tomon kuchli vayronkor sel to‘lqinini hosil qilgan.
Rossiyalik sayyohlar taqdiri: Tibet va Nepaldagi qidiruvlar
Ofat hududida Rossiya fuqarolari ham bo‘lgani ma’lum bo‘ldi:
Nepaldagi holat: RFning Nepaldagi elchixonasi xabariga ko‘ra, tabiiy ofat yuz bergan tumanda kamida to‘rt nafar rossiyalik bo‘lgan va hozirda ular bilan aloqa butunlay uzilgan;
Tibetdagi sel: RFning Xitoydagi elchixonasi ma’lumotiga qaraganda, Xitoyning Tibet muxtor tumanidagi Girong uyezdida yuz bergan seldan so‘ng ikki nafar Rossiya fuqarosi bedarak yo‘qolgan, yana uch nafarining qayerda ekanini aniqlash bo‘yicha surishtiruv olib borilmoqda.
Hududda qutqaruv operatsiyalari murakkab ob-havo va tog‘li sharoitlarda davom etmoqda.
…