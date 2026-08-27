Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?

·3·Sport
Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?

Ozarbayjonning «Sabah» klubi Yevropa Chempionlar ligasining yangi formatdagi umumiy bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritib, o‘z tarixida yangi sahifa ochdi. Klub rahbariyati ushbu ulkan tarixiy natija uchun futbolchilarni jiddiy moliyaviy mukofot bilan taqdirlashga qaror qildi.

Ozarbayjonning nufuzli Sport24.az nashri bergan ma’lumotga ko‘ra, saralashning hal qiluvchi bahslarida maydonga tushib, jamoaning umumiy bosqichga chiqishiga munosib hissa qo‘shgan har bir futbolchiga 60 ming manat (taxminan 35 ming AQSH dollari) miqdorida maxsus bonus beriladi.

O‘zbekistonlik legionerning hal qiluvchi goli

Mukofot pulini to‘liq hajmda oladigan asosiy tarkib yulduzlari orasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev ham bor:

  • «Hapoel»ga qarshi yorqin o‘yin: O‘zbek futbolchisi saralashning hal qiluvchi pley-off bosqichida isroilliklarning «Hapoel» klubiga qarshi kechgan javob uchrashuvida (5:2) ajoyib gol urib, jamoasining yirik hisobdagi g‘alabasini mustahkamladi;

  • 35 ming dollarlik e’tirof: Rahmonaliyev maydondagi faol harakatlari va urgan goli evaziga asosiy 60 ming manatlik (35 000 dollar) to‘liq bonusga ega bo‘ldi.

Zaxira futbolchilari uchun to‘lovlar tartibi

Klub rahbariyati qaydnomaga kiritilgan, ammo maydonga tushmagan o‘yinchilarni ham e’tiborsiz qoldirmadi:

  • 50 foizlik stavka: Pley-offning ikkinchi bahsida zaxira o‘rindig‘ida qolgan futbolchilar umumiy mukofot fondining yarmini, ya’ni 30 ming manat (taxminan 17,5 ming AQSH dollari) miqdoridagi pulni qo‘lga kiritadi.

Endilikda Umarali Rahmonaliyev va uning jamoasi Chempionlar ligasining umumiy bosqichida qit’aning grand klublariga qarshi saf tortadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydi137 ta «quruq» o‘yin: «Barselona» darvozasini endi Dominik Livakovich qo‘riqlaydiBugun, 20:22«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!«Siti» yulduzi Londonda: «Tottenhem» Omar Marmush transferini e’lon qildi!Bugun, 20:19Angliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiAngliya Liga Kubogida superto‘qnashuv: 3-bosqichning barcha juftliklari e’lon qilindiBugun, 18:29Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiOktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdiBugun, 15:38Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Bugun, 14:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)