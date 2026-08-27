Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?
Ozarbayjonning «Sabah» klubi Yevropa Chempionlar ligasining yangi formatdagi umumiy bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritib, o‘z tarixida yangi sahifa ochdi. Klub rahbariyati ushbu ulkan tarixiy natija uchun futbolchilarni jiddiy moliyaviy mukofot bilan taqdirlashga qaror qildi.
Ozarbayjonning nufuzli Sport24.az nashri bergan ma’lumotga ko‘ra, saralashning hal qiluvchi bahslarida maydonga tushib, jamoaning umumiy bosqichga chiqishiga munosib hissa qo‘shgan har bir futbolchiga 60 ming manat (taxminan 35 ming AQSH dollari) miqdorida maxsus bonus beriladi.
O‘zbekistonlik legionerning hal qiluvchi goli
Mukofot pulini to‘liq hajmda oladigan asosiy tarkib yulduzlari orasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarimhimoyachisi Umarali Rahmonaliyev ham bor:
«Hapoel»ga qarshi yorqin o‘yin: O‘zbek futbolchisi saralashning hal qiluvchi pley-off bosqichida isroilliklarning «Hapoel» klubiga qarshi kechgan javob uchrashuvida (5:2) ajoyib gol urib, jamoasining yirik hisobdagi g‘alabasini mustahkamladi;
35 ming dollarlik e’tirof: Rahmonaliyev maydondagi faol harakatlari va urgan goli evaziga asosiy 60 ming manatlik (35 000 dollar) to‘liq bonusga ega bo‘ldi.
Zaxira futbolchilari uchun to‘lovlar tartibi
Klub rahbariyati qaydnomaga kiritilgan, ammo maydonga tushmagan o‘yinchilarni ham e’tiborsiz qoldirmadi:
50 foizlik stavka: Pley-offning ikkinchi bahsida zaxira o‘rindig‘ida qolgan futbolchilar umumiy mukofot fondining yarmini, ya’ni 30 ming manat (taxminan 17,5 ming AQSH dollari) miqdoridagi pulni qo‘lga kiritadi.
Endilikda Umarali Rahmonaliyev va uning jamoasi Chempionlar ligasining umumiy bosqichida qit’aning grand klublariga qarshi saf tortadi.
…