Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)

·0·Foydali
Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)

Oilaviy baxt va totuvlik katta boylik yoki hashamatli hayot bilan emas, balki ko‘pincha er-xotin o‘rtasidagi samimiy munosabat va e’tibor bilan belgilanadi. Psixologlar va oilashunos mutaxassislarning ta’kidlashicha, erkak kishining jufti haloliga aytadigan birgina shirin so‘zi va samimiy e’tirofi butun xonadon muhitini tubdan ijobiy tomonga o‘zgartirish kuchiga ega.

Ayol kishini tez-tez maqtab turish — bu shunchaki xushomad emas, balki mustahkam oila poydevorini qurishning asosiy kalitidir.

Ayolni maqtash nima beradi? 5 ta muhim psixologik omil

Mutaxassislar erkak tomonidan bildirilgan samimiy maqtovlar oilaviy munosabatlarga quyidagicha ijobiy ta’sir ko‘rsatishini qayd etadi:

  • O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi: Doimiy e’tibor va e’tirof tufayli ayol o‘zining oila uchun naqadar qadrli va kerakli ekanini chuqur his etadi;

  • Kunlik kayfiyatni ko‘taradi: Ertalab yoki ishdan qaytganda aytilgan bir og‘iz shirin so‘z uning kun davomidagi charchog‘ini unutishiga va kayfiyati ko‘tarinki bo‘lishiga sabab bo‘ladi;

  • O‘zaro mehr-muhabbatni kuchaytiradi: Erkakning chin dildan aytgan maqtovlari juftliklar o‘rtasidagi ishonch rishtalarini mustahkamlab, mehrni yanada ziyoda qiladi;

  • Kuchli motivatsiya beradi: Qadrlangan ayol o‘zini yanada go‘zalroq parvarishlashga, turmush o‘rtog‘iga yanada mehribon va g‘amxo‘r bo‘lishga chin ko‘ngildan intiladi;

  • Xonadonda iliq va sokin muhit yaratadi: Erkakning qo‘llab-quvvatlovi ayolni ruhiy jihatdan tinchlantiradi va oiladagi janjal hamda tushunmovchiliklarning oldini oladi.

Munosabatlarni go‘zal qilishning sinalgan kaliti

Ko‘plab er-xotinlar yillar o‘tishi bilan bir-biriga iliq so‘z aytishni unutib qo‘yadi yoki buni ortiqcha deb hisoblaydi. Biroq tajriba shuni ko‘rsatadiki, ayol tabiatan eshitish va mehrni his qilish orqali kuch oladi.

Ayolingizning pishirgan taomi, chiroyli ko‘rinishi, sabr-toqati yoki uy-ro‘zg‘ordagi mehnatini muntazam ravishda e’tirof etib borish — xonadoningizda doimiy tinchlik va baxt hukm surishining eng sodda va samarali yo‘lidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaHayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaKecha, 21:06Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Kecha, 13:32Qo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyotQo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyot24.08, 12:3424 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24.08, 04:13Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?24.08, 03:49Xo‘jalik sovunidan foydalanishning 10 ta usuliXo‘jalik sovunidan foydalanishning 10 ta usuli23.08, 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?