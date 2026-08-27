Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdi

·38·Dunyo
Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdi

Kimdir chipsni sotib olib, yeb bo‘lgach qutisini tashlab yuboradi. Amerikalik Sonni Molina esa aksincha, bu qutilarni yig‘ib, ulardan butun boshli g‘ayrioddiy kolleksiya yaratdi.

AQSHlik kolleksioner dunyoning turli mamlakatlaridan keltirilgan 1262 ta turli Pringles qutilarini jamlab, jahon rekordini o‘rnatdi. Uning natijasi 2025 yil 9 aprel kuni rasman qayd etilgan.

Do‘kon peshtaxtasida ko‘p sonli turli xil Pringles chiplari qutilari terilgan.

Sonnining kolleksiyasi oddiy chips qutilaridan iborat emas. Ular orasida turli mamlakatlarda sotilgan, tashqi ko‘rinishi va ta’mlari bilan bir-biridan farq qiladigan Pringles qutilari bor. Ularning har biri turli hududlar va yillarda chiqarilgan mahsulotlar bilan bog‘liq.

Eng qadrli quti onasini eslatadi

Sonni Molina uchun kolleksiyadagi eng qimmatli qutilardan biri — 1980-yillarga oid eski sariq rangli Pringles qutisi. Uning aytishicha, bu quti bolaligida onasi olib bergan Pringles'ni eslatadi. Shu sababli mazkur buyum u uchun oddiy kolleksiya emas, balki bolalik xotiralari bilan bog‘liq qimmatli esdalik hisoblanadi.

Rangli kiyimdagi kishi stol ustiga terilgan ko‘plab finqerbordlar yonida turibdi.

Biroq Pringles qutilari Sonnining yagona qiziqishi emas. U turli noodatiy buyumlarni yig‘ish bo‘yicha ham bir nechta jahon rekordlariga ega. Uning uyida miniatyura skeytbordlar, barmoq qo‘g‘irchoqlari, tuz va murch paketchalari hamda boshqa g‘ayrioddiy kolleksiyalar jamlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiBugun, 21:57Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Bugun, 21:43Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Bugun, 21:40Amerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiBugun, 21:28Qariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiQariyb 400 yillik kema 5 tonna oltin bilan topildiBugun, 21:28Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Chegaradagi dahshatli ofat: Nepal va Xitoyda yuzlab sayyohlar bedarak ketdi (video)Bugun, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi