Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi

·0·Dunyo
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Qisqacha

Hindistonlik Lalit Patidarning yuzi 95 foizdan ortiq qismi tuk bilan qoplangan. Uning yuzidagi tuklar zichligi har bir kvadrat santimetrga 201,72 tagacha yetadi. Bu noodatiy xususiyat Lalit Patidarni jahon rekordchilari qatoriga olib kirgan va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otgan.

Hindistonlik Lalit Patidar tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortib keladi. Uning yuzidagi tuklar g‘oyat zich bo‘lib, yuz sirtining 95 foizidan ortiq qismi tuk bilan qoplangan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Lalit Patidarning yuzidagi tuklar zichligi har bir kvadrat santimetrga 201,72 tagacha yetadi. Aynan shu noodatiy xususiyat uni jahon rekordchilari qatoriga olib kirgan.

Lalitning tashqi ko‘rishi boshqalarnikidan keskin farq qilsa-da, u bu xususiyati bilan tanilib, dunyodagi eng noodatiy insonlardan biri sifatida e’tirof etilgan.

Uning surati va hayoti haqidagi ma’lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otib, ko‘plab insonlarni hayratga solgan.

Lalit Patidarning rekordi inson organizmidagi noodatiy xususiyatlar qanchalik turfa bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatadi. Uning yuzidagi tuklarning bunday yuqori zichligi esa rekordlar olamidagi eng g‘aroyib ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Siz nima deb o‘ylaysiz, insonlardagi bunday noodatiy rekordlardan qay biri eng hayratlanarli?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimBugun, 08:14Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiBugun, 08:07Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaTramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaBugun, 08:01Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiOlimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiBugun, 01:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi