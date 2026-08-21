Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Hindistonlik Lalit Patidarning yuzi 95 foizdan ortiq qismi tuk bilan qoplangan. Uning yuzidagi tuklar zichligi har bir kvadrat santimetrga 201,72 tagacha yetadi. Bu noodatiy xususiyat Lalit Patidarni jahon rekordchilari qatoriga olib kirgan va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otgan.
Hindistonlik Lalit Patidar tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortib keladi. Uning yuzidagi tuklar g‘oyat zich bo‘lib, yuz sirtining 95 foizidan ortiq qismi tuk bilan qoplangan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Lalit Patidarning yuzidagi tuklar zichligi har bir kvadrat santimetrga 201,72 tagacha yetadi. Aynan shu noodatiy xususiyat uni jahon rekordchilari qatoriga olib kirgan.
Lalitning tashqi ko‘rishi boshqalarnikidan keskin farq qilsa-da, u bu xususiyati bilan tanilib, dunyodagi eng noodatiy insonlardan biri sifatida e’tirof etilgan.
Uning surati va hayoti haqidagi ma’lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otib, ko‘plab insonlarni hayratga solgan.
Lalit Patidarning rekordi inson organizmidagi noodatiy xususiyatlar qanchalik turfa bo‘lishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatadi. Uning yuzidagi tuklarning bunday yuqori zichligi esa rekordlar olamidagi eng g‘aroyib ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.
Siz nima deb o‘ylaysiz, insonlardagi bunday noodatiy rekordlardan qay biri eng hayratlanarli?
…